HOMENAJEANDO A SUS FUNCIONARIOS/AS EL SERVICIO DE SALUD MAGALLANES CONMEMORÓ SU 46º ANIVERSARIO

​Con una emotiva e íntima ceremonia y homenajeando a sus funcionarios y funcionarias por años en la institución, el Servicio de Salud Magallanes conmemoró el 46º Aniversario de la creación del Sistema Nacional de Servicios de Salud, a auditórium lleno en el CADI – UMAG.



La actividad que fue liderada por la directora del organismo, Verónica Yáñez González, contó con la asistencia de la Administradora Regional del Gobierno Regional de Magallanes, Eugenia Mancilla Macías, en representación del Gobernador Regional; directivos de la Red Asistencial y de un importante número de funcionarios, funcionarias y de sus familiares.



“Estamos muy orgullosos de poder celebrar y conmemorar los años de servicios de nuestros funcionarios, desde los 15 a los 35 años de servicio, también hemos celebrado a quienes se han acogido a retiro anticipado y esto nos llena de alegría, ya que sin duda es un reconocimiento a quienes se desempeñan día a día en nuestra institución, dando todo de sí para alcanzar la mejor salud pública para la región de Magallanes. Así que, de parte de esta directora, mis felicitaciones a todos quienes formaron parte de esta organización; hoy pudimos llevar a cabo es ceremonia del más alto estándar para poder reconocer a nuestros funcionarios y funcionarias”, indicó la directora de salud.



En total fueron 17 personas las homenajeadas por sus años de servicio, considerando el cumplimiento de 15, 20, 25, 30 y 35 años de servicio en la institución o sus establecimientos dependientes.



Silvia Millapel Meneses, funcionaria de la Unidad Psiquiátrica Forense Hospitalaria Intrapenitenciaria (UPFHI), que funciona al interior del Complejo Penitenciario (C.P.) de Punta Arenas, fue una de las homenajeadas por sus 20 años de servicio. “Es que miro hacia atrás y de verdad es que no siento que hayan pasado tantos años, ha sido grato trabajar, bueno en el dispositivo donde trabajamos hemos tenido sus buenos y malos momentos, pero independiente de eso, ha sido muy grato tener la posibilidad de trabajar y pertenecer al Servicio de Salud”, indicó.



La funcionaria que también es dirigente de la Asociación de Funcionarios FENATS base Dirección SSM, comentó que es una gran satisfacción el poder participar de estas instancias, donde se destaca a los funcionarios/as. “Desde el gremio, nosotros también hemos reconocido a nuestros compañeros que cumplen años de servicio, y en realidad son muy bonitos estos eventos, donde el Servicio y la directora o director que este a cargo, siempre reconocen a su gente y eso es invaluable, se valora infinitamente que puedan reconocer a la gente que ha trabajado y ha dado años a esta maravillosa labor de trabajar en el Servicio de Salud”, acotó Silvia Millapel.



Otra de las homenajeadas fue Eliana Silva Cárcamo, quien se acogió al incentivo a retiro voluntario, haciéndose efectiva su jubilación, a contar del 01 de julio del año en curso. “Este ha sido un día muy especial y emotivo para mí, con mis 34 años de servicio fue muy lindo que nos hayan reconocido, encontrarnos con nuestros compañeros, ver a los compañeros nuevos, hay gente que tampoco ya está, pero hoy muchas de las personas que estaban conmigo las vi llegar, entonces para mí ha sido muy lindo, me siento muy contenta por el momento que estoy viviendo y tengo muchas ganas de disfrutar, ya que es lo que esperaba”, comentó ahora la exfuncionaria.

La ceremonia contó con saludos en video de colegas de los funcionarios homenajeados y de sus hijos, en el caso de 35 años, siendo amenizada por el violinista Larry Fuentealba Ruiz, profesional del Dpto. de Abastecimiento del Servicio de Salud y, por el cuarteto de cuerdas perteneciente a la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Magallanes, dependiente de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile FOJI, integrado por 1er violín, Esteban Contreras Ainol; 2do Violín, Micaela Salinas Álvarez; en viola, Joaquín Álvarez Vidal y en violonchelo, Tomás Marín Pisani.



Gestión Salud Magallanes

Consultada por el rol desarrollado por el organismo de salud en durante su gestión, la directora Verónica Yáñez, se mostró satisfecha con los avances alcanzados y agradecida del compromiso de los funcionarios/as de la Red Asistencial. “Es conocido que hemos tenido un trabajo mayor postpandemia en recuperación de los cuidados postergados y hemos ido lentamente recuperando la disminución de listas de espera, tanto para lista de espera ambulatoria como quirúrgica y en otros ámbitos también, como procedimientos y otros, que nos colaboran a tener una mayor satisfacción usuaria, también es importante destacar que hemos retomado las rondas de especialidad, hemos impulsado también una adenda del Convenio de Programación que nos permite mejorar infraestructura y el equipamiento de toda nuestra Red Asistencial con colaboración constante de Gobierno Regional; esto sin duda es gracias al trabajo de todos los funcionarios y funcionarias que se desempeñan en esta Red, que está compuesta por más de 3 mil 500 funcionarios, siendo una de las reparticiones más grandes de toda la región, por lo tanto agradecida del trabajo de todos y cada uno de ellos, quienes nos impulsan a seguir trabajando para mejorar la salud pública”.



15 años de Servicio:

•Sr. Sergio Navarro Briones

•Sra. Johana Rodríguez Vera

•Sra. Andrea Gallardo Cárcamo.



20 años de servicio.

•Sr. Carlos Ayacady Ascencio

•Sra. Andrea Carvajal Arenas

•Sra. Silvia Millapel Meneses

•Sr. Winston Obando Mancilla

•Sra. Marisa Pumarino Vargas

•Sra. Claudia Ruiz Oyarzun

•Sra. Ariela Vera Díaz.



25 años de servicio

Sr. Andrés Oval Soto.



30 años de servicio

•Sr. Aldo Aguilar Sánchez

•Sra. Gloria Rivera Minay

•Srta. Karin Uribe Soto



35 años de servicio

•Sr. Luis Báez Muñoz

•Sra. Patricia Mayorga Pacheco

•Sr. Armando Larraguibel Christen.



Funcionarias acogidas a Incentivo Retiro Voluntario

•Sra. Eliana Silva Cárcamo

•Sra. Sandra Bórquez Barrientos

•Sra. Esmeralda Ruiz Ojeda





