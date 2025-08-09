ALCALDE RADONICH PARTICIPÓ EN NUEVA SESIÓN DEL PLAN SALMÓN 2050

Con foco en lo político/público, el capital humano, la producción, la certeza jurídica y la sostenibilidad, se desarrolló la tercera sesión plenaria del Plan Salmón 2050. La actividad, llevada a cabo en Aysén, busca reafirmar el compromiso con el desarrollo sostenible de la salmonicultura y posicionar a Chile como líder mundial en producción acuícola sustentable.

Según el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, durante esta nueva jornada de trabajo se presentaron las propuestas para el Plan Salmón 2025. "Esto, que comenzó hace algunos meses en Puerto Montt con el alcalde de Puerto Montt, que es la capital del salmón en Chile, ya va tomando forma. Pero esta es una industria que va desde Temuco hasta nuestra región, y por eso debemos tener una visión común".

Frente a esta visión compartida, la autoridad comunal destacó: "Lo que buscamos es que el medio ambiente vaya de la mano con el desarrollo, que tengamos trabajo, pero cuidando el entorno. Y es por eso que, como alcaldes, estamos muy comprometidos", subrayando que "esta es una industria muy importante en Magallanes: el 25% del PIB corresponde al salmón, el 60% de las exportaciones de Magallanes son de salmón y hay más de 3 mil empleos con contratos formales", sostuvo Radonich.

En tanto, Rodrigo Wainraihgt, alcalde de Puerto Montt, se mostró satisfecho con los avances del Plan Salmón 2050. "La fuerza de este plan está justamente en la vinculación entre los trabajadores, las autoridades, los gremios y también la sociedad civil junto con la academia. Hoy, aquí en Aysén, hemos establecido objetivos claros que debemos cumplir".

Asimismo, Wainraihgt señaló que uno de los próximos desafíos es entregar el Plan al Presidente de la República y a todos los candidatos a dicho cargo. "Estamos en un año clave para nuestro país, con elecciones presidenciales, y es necesario conocer la postura de cada uno de ellos, y que puedan incorporar este Plan Salmón 2050 en sus programas de gobierno como una política pública".

Finalmente, Radonich informó que la cuarta sesión del Plan Salmón 2050 se realizará en Punta Arenas, con la finalidad de que todas las comunas clave puedan participar activamente, y en su propio territorio, de este proceso.





