Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

9 de agosto de 2025

ALCALDE RADONICH PARTICIPÓ EN NUEVA SESIÓN DEL PLAN SALMÓN 2050

En esta oportunidad, la actividad se realizó en la región de Aysén y reunió a autoridades, trabajadores y empresas del rubro, con el objetivo de reforzar los ejes estratégicos del Plan. ​

PS 5

Con foco en lo político/público, el capital humano, la producción, la certeza jurídica y la sostenibilidad, se desarrolló la tercera sesión plenaria del Plan Salmón 2050. La actividad, llevada a cabo en Aysén, busca reafirmar el compromiso con el desarrollo sostenible de la salmonicultura y posicionar a Chile como líder mundial en producción acuícola sustentable.

 

Según el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, durante esta nueva jornada de trabajo se presentaron las propuestas para el Plan Salmón 2025. "Esto, que comenzó hace algunos meses en Puerto Montt con el alcalde de Puerto Montt, que es la capital del salmón en Chile, ya va tomando forma. Pero esta es una industria que va desde Temuco hasta nuestra región, y por eso debemos tener una visión común".

 

Frente a esta visión compartida, la autoridad comunal destacó: "Lo que buscamos es que el medio ambiente vaya de la mano con el desarrollo, que tengamos trabajo, pero cuidando el entorno. Y es por eso que, como alcaldes, estamos muy comprometidos", subrayando que "esta es una industria muy importante en Magallanes: el 25% del PIB corresponde al salmón, el 60% de las exportaciones de Magallanes son de salmón y hay más de 3 mil empleos con contratos formales", sostuvo Radonich.

 

En tanto, Rodrigo Wainraihgt, alcalde de Puerto Montt, se mostró satisfecho con los avances del Plan Salmón 2050. "La fuerza de este plan está justamente en la vinculación entre los trabajadores, las autoridades, los gremios y también la sociedad civil junto con la academia. Hoy, aquí en Aysén, hemos establecido objetivos claros que debemos cumplir".

 

Asimismo, Wainraihgt señaló que uno de los próximos desafíos es entregar el Plan al Presidente de la República y a todos los candidatos a dicho cargo. "Estamos en un año clave para nuestro país, con elecciones presidenciales, y es necesario conocer la postura de cada uno de ellos, y que puedan incorporar este Plan Salmón 2050 en sus programas de gobierno como una política pública".

 

Finalmente, Radonich informó que la cuarta sesión del Plan Salmón 2050 se realizará en Punta Arenas, con la finalidad de que todas las comunas clave puedan participar activamente, y en su propio territorio, de este proceso.



REGISTRO CIVIL EN PUERTO WILLIAMS

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN SE CONSOLIDA EN PUERTO WILLIAMS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

ENAP OBTIENE EL PRIMER LUGAR POR SUS PROYECTOS DE HIDRÓGENO VERDE Y DIÉSEL RENOVABLE

Leer Más

Elaborado por la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y la consultora Brinca.


Elaborado por la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y la consultora Brinca.


Ranking Sostenibilidad Empresarial Chile 2025-8
nuestrospodcast
COGRID GPH 2

PREPARATIVOS EN SEGURIDAD PARA GRAN PREMIO DE LA HERMANDAD EN SU 50° EDICIÓN

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
ojo1

EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA ENTREGAN DETALLES DE LA 8VA TEMPORADA DEL PROYECTO “CUENTAN LOS ANTIGUOS, ESCUCHEN AMIGOS”

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ GIF
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
tabsa127

TABSA RENUEVA CONVENIO CON CLUB DE LEONES PARA RESPALDAR JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
casino
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
Parque-eolico-Vientos-Patagonicos-instalado-en-2019-por-ENAP-en-el-sector-de-Cabo-Negro

CHILE EN LA ENCRUCIJADA DEL HIDRÓGENO VERDE: 30 GRANDES PROYECTOS ESPERAN EVALUACIÓN AMBIENTAL EN ANTOFAGASTA Y MAGALLANES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.