ALCALDE RADONICH CONDENA AGRESIÓN A FUNCIONARIOS DEL SAR DAMIANOVIC Y ANUNCIA ACCIONES JUDICIALES

A las 3:00 de la madrugada del lunes se registró un grave incidente en el SAR Damianovic, cuando una mujer de 34 años, tras ser atendida por personal médico, agredió físicamente a seis funcionarios del recinto, entre ellos un médico, una enfermera, una TENS, personal de aseo y un guardia de seguridad.

"Quiero ser muy claro y agradecer a nuestros funcionarios. Ella fue totalmente atendida y, una vez finalizado todo el proceso de atención, fue detenida por Carabineros", indicó el alcalde Claudio Radonich. Asimismo, aseguró que todos los trabajadores afectados están recibiendo atención en la mutualidad correspondiente.

El jefe comunal confirmó que el centro de salud continuó funcionando y que no se interrumpió la atención durante el día. "No es la primera vez que enfrentamos una situación así. Se presentarán acciones judiciales precisamente para proteger a nuestros funcionarios, porque si ellos sufren una situación como la que vimos, no solo hay un perjuicio para ellos, sino también para toda la comunidad que requiere estas atenciones", agregó.

La secretaria general (s) de la Cormupa, Mariluz Herrera, detalló que los seis funcionarios resultaron con lesiones de carácter leve, producto de golpes, insultos y rasguños. "Cuando la estaban atendiendo al ingresar, durante el registro, ella sufrió un desmayo y fue ingresada al box. Ahí comenzaron los ataques hacia todos los funcionarios que se le acercaron", indicó.

Asimismo, Herrera sostuvo que "estos funcionarios están bien, aunque con el shock propio que producen estas situaciones de agresión, pero se encuentran estables".

Por su parte, Víctor Fuentes, encargado de Salud y coordinador del SAR y SAPU de la comuna, expresó su preocupación por lo ocurrido. "Estas situaciones se están haciendo cada vez más comunes. Mayoritariamente son agresiones verbales, pero hoy enfrentamos un caso de agresión física".

Radonich también mencionó que la Corporación cuenta con guardias las 24 horas, pero recordó que existe un vacío legal en materia de seguridad. "Lo que buscamos, finalmente, es que nuestros funcionarios estén resguardados como corresponde. También hacemos un llamado a las familias para que sean responsables de estos pacientes, ya que, si no están acompañados, pueden generar un perjuicio para toda la comunidad".

Finalmente, desde la administración comunal confirmaron que se mantendrá un seguimiento cercano del estado de los funcionarios afectados y se reforzarán las acciones preventivas en todos los centros de salud municipalizados.

