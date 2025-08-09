Punta Arenas,
9 de agosto de 2025

INGENIERO AGRÓNOMO SE REFIERE A TEMAS MEDIOAMBIENTALES EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA

Conducido por el historiador Víctor Hernández. ​

gligo

El ingeniero agrónomo y premio nacional del ambiente 2021, Nicolo Gligo, realiza un análisis de temas medioambientales, refiriéndose principalmente al CO2 en la atmósfera.

El programa se puede ver completo aquí


ojo1

EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA ENTREGAN DETALLES DE LA 8VA TEMPORADA DEL PROYECTO “CUENTAN LOS ANTIGUOS, ESCUCHEN AMIGOS”

Noticias
Relacionadas
ENAP OBTIENE EL PRIMER LUGAR POR SUS PROYECTOS DE HIDRÓGENO VERDE Y DIÉSEL RENOVABLE

DSC04228

MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA CONMEMORA 30 AÑOS DE "LA NEVAZÓN DEL SIGLO" CON EMOTIVO LANZAMIENTO DE LIBRO Y ACTIVIDADES CULTURALES

Noticias
Destacadas
DSC04228

MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA CONMEMORA 30 AÑOS DE "LA NEVAZÓN DEL SIGLO" CON EMOTIVO LANZAMIENTO DE LIBRO Y ACTIVIDADES CULTURALES

CI Natales 1

ESTUDIANTES DEL LICEO POLITÉCNICO LUIS CRUZ MARTÍNEZ DE NATALES CONVERSARON SOBRE DAÑO TRANSGENERACIONAL Y SITIOS DE MEMORIA

liceoporvenir

GOBIERNO INAUGURÓ OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL LICEO HERNANDO DE MAGALLANES AVALUADAS EN MÁS DE $478 MILLONES

[email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas