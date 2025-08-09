9 de agosto de 2025
INGENIERO AGRÓNOMO SE REFIERE A TEMAS MEDIOAMBIENTALES EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA
Conducido por el historiador Víctor Hernández.
El ingeniero agrónomo y premio nacional del ambiente 2021, Nicolo Gligo, realiza un análisis de temas medioambientales, refiriéndose principalmente al CO2 en la atmósfera.
El programa se puede ver completo aquí
Noticias
Relacionadas
Elaborado por la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y la consultora Brinca.
Elaborado por la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y la consultora Brinca.
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas