22 de septiembre de 2025

CENTRO DE REINSERCIÓN JUVENIL RECIBE DONACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS POR PARTE DEL CLUB DEPORTIVO "TITANES"

​Los elementos recibidos para el levantamiento de pesas tienen un propósito trascendental que es ofrecer a los jóvenes que cumplen sanción en medio cerrado, un camino de disciplina, esfuerzo y superación personal.

cdtitanes
El Club Deportivo de levantamiento de pesas "Titanes", demostrando un firme compromiso con la comunidad, y gracias a la gestión del dirigente del Club Carlos Rodríguez Guarda – quien también desempeña funciones como tutor en el Centro de Cumplimiento Juvenil – y la técnico y ex seleccionada nacional Carla Quiroz Riquelme, entregaron una donación de equipamiento deportivo.

La entrega se llevó a cabo en presencia de la jefa Administrativa del Centro de Cumplimiento Juvenil, Leticia Torres, quien recibió los implementos y agradeció al Club Deportivo por el compromiso con la promoción del deporte como herramienta de integración y desarrollo social para jóvenes que cumplen sanción.

La donación, que incluyó una amplia variedad de implementos para la práctica de halterofilia como discos, barras olímpicas, máquinas especializadas, muñequeras y rodilleras entre otros elementos fundamentales para el levantamiento de pesas, tiene un propósito trascendental ofrecer a los jóvenes un camino de disciplina, esfuerzo y superación personal.
Desde el Club deportivo "Titanes" destacaron que el deporte es una herramienta clave en los procesos de reinserción social, pues ayuda a canalizar la energía de manera positiva y a fortalecer valores como la perseverancia y el trabajo en equipo. "Con estos implementos, los jóvenes tendrán la posibilidad de acercarse a una actividad que no solo contribuye a su bienestar físico, sino que también refuerza sus proyectos de vida", señalaron sus dirigentes.

Esta colaboración, refuerza el compromiso institucional y comunitario con la idea de que la reinserción efectiva de los jóvenes requiere de un esfuerzo conjunto, donde la comunidad juega un rol activo. Al consolidar el deporte como un pilar clave en la construcción de proyectos de vida que fortalezcan la integración social en el proceso de reinserción, esta iniciativa abre un espacio de esperanza y formación, fortaleciendo el camino hacia una vida más plena y productiva.


S_Cofre

PREPÁRATE PARA EL ULTRA PAINE 2025: CONSEJOS DE DEPORTISTAS PARA LA CARRERA EN LA PATAGONIA

AUTORIDADES AFINAN PLAN DE ILUMINACIÓN EN RUTA 9 AL AEROPUERTO

Leer Más

​Vecinos y representantes revisaron plazos, inversión y mejoras para el acceso norte de Punta Arenas.

​Vecinos y representantes revisaron plazos, inversión y mejoras para el acceso norte de Punta Arenas.

REUNIÓN POR ILUMINACIÓN DE RUTA 9 (2)
DE PUNTA ARENAS AL MUNDO: RAMÓN DÍAZ ETEROVIC SE CONSAGRA COMO EL PREMIO NACIONAL DE LITERATURA 2025

CENTRO DE REINSERCIÓN JUVENIL RECIBE DONACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS POR PARTE DEL CLUB DEPORTIVO "TITANES"

BF 3

MÁS DE 40 MIL PERSONAS VISITARON EL PARQUE MARÍA BEHETY DURANTE LAS FIESTAS PATRIAS

bda61d81-83de-42d5-b2bd-3b61ca16ac87-large-standard-q100

SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS CIERRA INVESTIGACIÓN CONTRA EX SEREMI DE MAGALLANES CAROLINA HERRERA TORO

