MÁS DE 50 DEPORTISTAS ANIMARON EL CAMPEONATO MUNICIPAL DE BÁSQUETBOL 3X3

Una nueva actividad deportiva realizó la Municipalidad de Punta Arenas este fin de semana con la realización del Campeonato Municipal de Básquetbol 3x3, en una competencia que combinó aprendizaje, técnica y compañerismo.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el éxito de esta sexta versión del torneo y resaltó la gran participación de los jugadores. "Fue una muy buena instancia para aprender nuevas técnicas, pero también para competir en una cancha oficial que tiene la municipalidad. Estamos muy contentos en nuestro sexto campeonato y la idea es que, con la cancha nueva, tengamos más uso durante el verano", expresó el jefe comunal.

Además, Radonich subrayó la relevancia de fomentar el deporte local y revivir la tradición basquetbolista de la ciudad. "Lo que estamos haciendo como municipalidad y como fundación es rescatar esta tradición basquetbolista que tiene nuestra ciudad y que se ha ido perdiendo con los años, especialmente en las categorías menores. Queremos también incorporar el 3x3, deporte olímpico en el que Chile es una potencia sudamericana con grandes exponentes, para que nuestra ciudad pueda seguir formando campeones y seleccionados nacionales", agregó.

Sobre la instancia, Dominga Rodríguez, jugadora del equipo femenino Huella, valoró la oportunidad de competir en una cancha de nivel internacional. "Es bacán porque acá pasaron muchos jugadores buenos y la cancha está excelente. Además, es muy entretenido poder jugar con tus compañeras", comentó.

En varones, el título fue para Kakox y sus amigos, integrado por Yanko Pivcevic, Alonso Tapia y Vicente Uribe. En la categoría U15 damas, el equipo Huella, conformado por Dominga Rodríguez, Antonia Barrientos, Josefa Bustamante e Isidora Muñoz, se alzó con la victoria. Finalmente, en U13 damas, el conjunto Skate Ball, compuesto por María Barrientos, Mariana Belén, Katherine Johnson y Antonia Jofré, se impuso en dicha categoría.

Finalmente, desde el municipio y la Fundación de Deportes anticiparon un verano lleno de actividades en la nueva cancha municipal de básquetbol 3x3.

