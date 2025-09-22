CINCO PROYECTOS DE ALTO IMPACTO SE ADJUDICAN CONCURSO CENTENARIO 2025 EN LA PUCV

Cinco iniciativas impulsadas por académicos en las áreas de ciencias sociales, artes y humanidades, ciencias exactas e ingeniería, fueron adjudicadas en el Concurso Centenario 2025 de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV). Este fondo busca reunir diferentes disciplinas desarrolladas en la Universidad para conformar equipos altamente competitivos, con el propósito de postular a proyectos de investigación externos de mayor envergadura como los Concursos Milenio y Centros Basales, entre otros.

Cada año, la Vicerrectoría de Investigación, Creación e Innovación (VINCI) a través de la Dirección de Investigación (DI) convoca a los investigadores de la PUCV a postular al concurso de Proyectos Centenario, con el fin de potenciar la consolidación de grupos de investigación sólidos que reúnan a diferentes disciplinas.

Este año, fueron cinco proyectos adjudicados: "Solidaridades en disputa en el mundo contemporáneo", de Laura Jordán, Instituto de Música; "Registro de transparencia tributaria para PYMES (R-Tax): definiendo indicadores de sostenibilidad tributaria para el cumplimiento tributario", de Antonio Faúndez, Escuela de Comercio; "Futuro del Trabajo Profesional en las Sociedades Contemporáneas", de Sandra Iturrieta, Escuela de Trabajo Social; "Observatorio de los ecosistemas terrestres y marinos del fiordo Comau", de Juan Höfer, Escuela de Ciencias del Mar; y "COMMTRUE – Comunicaciones ópticas a través de la atmósfera", de Esteban Vera, Escuela de Ingeniería Eléctrica.

Desde su creación en 2023, este concurso ha financiado 14 proyectos de distintas áreas, reforzando el apoyo que la Universidad entrega a grupos de académicos e investigadores en la ejecución de proyectos con impacto en la sociedad. Al respecto, la directora de Investigación PUCV, Mónica Cárdenas-Claros, destacó la solidez de las propuestas presentadas y la robustez de este instrumento.

"Para la convocatoria 2025 replicamos la metodología de postulación, como en algunos concursos asociativos de la ANID, y tuvimos dos etapas. En la primera, 25 equipos diferentes con sus respectivas propuestas presentaron sus ideas. A partir de las presentaciones se seleccionaron las nueve mejores iniciativas, no solo por ser innovadoras sino porque también estaban respaldas por equipos con trayectoria o con alto potencial. De esta primera fase se seleccionaron 9 proyectos. En la segunda etapa se les invitó a escribir su proyecto completo el cual fue enviado a evaluar. Esta metodología permitió a los equipos fortalecer sus ideas a través de la retroalimentación recibida durante la primera parte y después durante la escritura de la misma. Los proyectos adjudicados representan así proyectos sólidos, innovadores y con potencial de impacto a la sociedad", explicó la directora de Investigación de la PUCV.

Universidad centenaria

Camino a sus cien años y en concordancia con su Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 2023-2029, la PUCV busca impulsar el desarrollo de investigación, creación e innovación con impacto a nivel regional, nacional y global, que posicione a la Universidad como líder en algunas áreas del conocimiento.

Con este propósito, la casa de estudios fomenta la asociatividad hacia el interior de la Universidad y hacia el exterior, persiguiendo el desarrollo de proyectos de mayor envergadura, interdisciplinarios y en concordancia con las distintas líneas de investigación existentes.

"Nuestro gran objetivo es impulsar la investigación de frontera en la universidad. Creemos que los grupos que han sido seleccionados este año en el Concurso Centenario poseen mucho potencial para generar este tipo de investigación. Es importante que estos proyectos incluyan a pares nacionales e internacionales, por lo que en la primera parte del proceso de selección uno de los elementos que se evaluó fue la capacidad de estar vinculados, tener publicaciones en común, con algún grupo externo. Nuestros académicos tienen, sobre todo aquellos con mayor actividad en investigación, muchos vínculos internacionales, así como un buen nivel de publicaciones", detalló Luis Mercado, vicerrector de Investigación, Creación e Innovación de la PUCV.

El Concurso Centenario forma parte de las acciones que la Universidad ejecuta para apoyar a sus académicos e investigadores en el desarrollo de líneas de investigación integradas y con una red de colaboradores externos nacionales y extranjeros, altamente competitivos. Desde su creación, ha financiado catorce proyectos de distintos ámbitos.

​

