Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

23 de septiembre de 2025

ARMADA DE CHILE Y ARMADA ARGENTINA COORDINAN EJERCICIOS COMBINADOS EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

​La instancia, establecida a partir del Tratado de Paz y Amistad de 1984, reafirma el compromiso de ambas Armadas con la interoperabilidad y el trabajo conjunto en la zona austral.

armadachileargentina

En el marco de la “Semana de la Chilenidad” en Magallanes, la Tercera Zona Naval de Chile y el Área Naval Austral de la República Argentina sostuvieron un encuentro de trabajo orientado a fortalecer la cooperación bilateral y coordinar actividades operativas para el período 2025-2026.


La ceremonia, efectuada en el Edificio Insignia de la jurisdicción chilena, comenzó con honores de ordenanza a la delegación argentina y continuó con la firma de actas. En la ocasión, el Contraalmirante Jorge Castillo, Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, y el Contraalmirante Guillermo Prada, Comandante del Área Naval Austral Argentina, acordaron el inicio de la Patrulla Antártica Naval Combinada (PANC) el 15 de noviembre de 2025.


Esta operación conjunta contempla labores de vigilancia, control y asistencia a actividades marítimas en el continente blanco. Las unidades que participarán serán, por parte de Chile, el remolcador ATF 60 “Lientur”, y por parte de Argentina, el aviso ARA “Puerto Argentino” (A-21).


Adicionalmente, ambas Armadas programaron la ejecución de un ejercicio combinado en el Canal Beagle en 2026, que permitirá afianzar la interoperabilidad en un escenario estratégico para ambos países.


La visita del Contraalmirante Prada a la Región de Magallanes y Antártica Chilena también incluyó actividades protocolares, como su participación en la Parada Militar Austral realizada en el centro cívico de Punta Arenas y una visita al Rompehielos “Almirante Viel”, atracado en el muelle Prat de la capital regional.


De esta forma, las Armadas de Chile y Argentina reafirman más de cuatro décadas de cooperación naval, consolidando la confianza mutua y la seguridad en las aguas australes y antárticas.


encuestabw

ENCUESTA BLACK&WHITE: JARA (29%) SUPERA A KAST (26%) EN PREFERENCIAS PRESIDENCIALES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MAGALLANES CELEBRÓ CON RESPONSABILIDAD: AUTORIDADES DESTACAN BAJO NÚMERO DE INCIDENTES EN BALANCE POST FIESTAS PATRIAS

Leer Más

​Delegado Presidencial lideró punto de prensa tras Comité Policial junto a Carabineros, PDI, Seremi de Seguridad y Gobierno, subrayando la prevención y coordinación como claves del positivo balance regional.

​Delegado Presidencial lideró punto de prensa tras Comité Policial junto a Carabineros, PDI, Seremi de Seguridad y Gobierno, subrayando la prevención y coordinación como claves del positivo balance regional.

Balance Fiestas Patrias 2 (2)
nuestrospodcast
SHAC CABEZA DE MAR

DGA MAGALLANES ADJUDICA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES NUEVOS POZOS PARA EL MONITOREO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LAS COMUNAS DE TORRES DEL PAINE Y LAGUNA BLANCA

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
detenida

15 AÑOS DE CÁRCEL PARA MUJER PARAGUAYA POR DAR MUERTE A SU BEBÉ RECIÉN NACIDO EN PUNTA ARENAS

Balance Fiestas Patrias 2 (2)

MAGALLANES CELEBRÓ CON RESPONSABILIDAD: AUTORIDADES DESTACAN BAJO NÚMERO DE INCIDENTES EN BALANCE POST FIESTAS PATRIAS

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
REUNIÓN POR ILUMINACIÓN DE RUTA 9 (2)

AUTORIDADES AFINAN PLAN DE ILUMINACIÓN EN RUTA 9 AL AEROPUERTO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
PAX
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
SEGURO MASCOTAS ACOSEG 2

SEGUROS PARA MASCOTAS: UN MERCADO EN EXPANSIÓN QUE REFLEJA LOS CAMBIOS EN LA FAMILIA CHILENA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250