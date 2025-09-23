ARMADA DE CHILE Y ARMADA ARGENTINA COORDINAN EJERCICIOS COMBINADOS EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

En el marco de la “Semana de la Chilenidad” en Magallanes, la Tercera Zona Naval de Chile y el Área Naval Austral de la República Argentina sostuvieron un encuentro de trabajo orientado a fortalecer la cooperación bilateral y coordinar actividades operativas para el período 2025-2026.

​



La ceremonia, efectuada en el Edificio Insignia de la jurisdicción chilena, comenzó con honores de ordenanza a la delegación argentina y continuó con la firma de actas. En la ocasión, el Contraalmirante Jorge Castillo, Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, y el Contraalmirante Guillermo Prada, Comandante del Área Naval Austral Argentina, acordaron el inicio de la Patrulla Antártica Naval Combinada (PANC) el 15 de noviembre de 2025.

​



Esta operación conjunta contempla labores de vigilancia, control y asistencia a actividades marítimas en el continente blanco. Las unidades que participarán serán, por parte de Chile, el remolcador ATF 60 “Lientur”, y por parte de Argentina, el aviso ARA “Puerto Argentino” (A-21).

​



Adicionalmente, ambas Armadas programaron la ejecución de un ejercicio combinado en el Canal Beagle en 2026, que permitirá afianzar la interoperabilidad en un escenario estratégico para ambos países.

​



La visita del Contraalmirante Prada a la Región de Magallanes y Antártica Chilena también incluyó actividades protocolares, como su participación en la Parada Militar Austral realizada en el centro cívico de Punta Arenas y una visita al Rompehielos “Almirante Viel”, atracado en el muelle Prat de la capital regional.

​



De esta forma, las Armadas de Chile y Argentina reafirman más de cuatro décadas de cooperación naval, consolidando la confianza mutua y la seguridad en las aguas australes y antárticas.

​

