23 de septiembre de 2025
ARMADA DE CHILE Y ARMADA ARGENTINA COORDINAN EJERCICIOS COMBINADOS EN LA REGIÓN DE MAGALLANES
La instancia, establecida a partir del Tratado de Paz y Amistad de 1984, reafirma el compromiso de ambas Armadas con la interoperabilidad y el trabajo conjunto en la zona austral.
En el marco de la “Semana de la Chilenidad” en Magallanes, la Tercera Zona Naval de Chile y el Área Naval Austral de la República Argentina sostuvieron un encuentro de trabajo orientado a fortalecer la cooperación bilateral y coordinar actividades operativas para el período 2025-2026.
La ceremonia, efectuada en el Edificio Insignia de la jurisdicción chilena, comenzó con honores de ordenanza a la delegación argentina y continuó con la firma de actas. En la ocasión, el Contraalmirante Jorge Castillo, Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, y el Contraalmirante Guillermo Prada, Comandante del Área Naval Austral Argentina, acordaron el inicio de la Patrulla Antártica Naval Combinada (PANC) el 15 de noviembre de 2025.
Esta operación conjunta contempla labores de vigilancia, control y asistencia a actividades marítimas en el continente blanco. Las unidades que participarán serán, por parte de Chile, el remolcador ATF 60 “Lientur”, y por parte de Argentina, el aviso ARA “Puerto Argentino” (A-21).
Adicionalmente, ambas Armadas programaron la ejecución de un ejercicio combinado en el Canal Beagle en 2026, que permitirá afianzar la interoperabilidad en un escenario estratégico para ambos países.
La visita del Contraalmirante Prada a la Región de Magallanes y Antártica Chilena también incluyó actividades protocolares, como su participación en la Parada Militar Austral realizada en el centro cívico de Punta Arenas y una visita al Rompehielos “Almirante Viel”, atracado en el muelle Prat de la capital regional.
De esta forma, las Armadas de Chile y Argentina reafirman más de cuatro décadas de cooperación naval, consolidando la confianza mutua y la seguridad en las aguas australes y antárticas.
MAGALLANES CELEBRÓ CON RESPONSABILIDAD: AUTORIDADES DESTACAN BAJO NÚMERO DE INCIDENTES EN BALANCE POST FIESTAS PATRIAS
Delegado Presidencial lideró punto de prensa tras Comité Policial junto a Carabineros, PDI, Seremi de Seguridad y Gobierno, subrayando la prevención y coordinación como claves del positivo balance regional.
