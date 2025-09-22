Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

22 de septiembre de 2025

ROTARY CLUB PUNTA ARENAS CUMPLIÓ 97 AÑOS DESTACANDO SU COMPROMISO COMUNITARIO Y DESAFÍOS DE FUTURO

​En el tránsito rumbo a los cien años, el capítulo local de la organización internacional, se ha destacado por su constante labor solidaria y de cooperación.

Comunidad rotaria durante la reciente ceremonia de gestión institucional

​El pasado 14 de septiembre, el Rotary Club Punta Arenas conmemoró un nuevo aniversario, reafirmando su compromiso con la comunidad magallánica y recordando los 97 años de trayectoria desde su fundación en 1927. A lo largo de su historia, el club ha desarrollado un constante trabajo solidario y de servicio, en sintonía con los principios de Rotary International, organización global que reúne a más de un millón de socios en 200 países.

La jornada fue ocasión no solo para celebrar el legado de casi un siglo de labor, sino también para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la institución en el presente. “Rotary nació con un propósito claro: servir. En Punta Arenas hemos buscado, a través de diferentes generaciones, aportar al bienestar de nuestra comunidad con proyectos concretos, desde la ayuda solidaria hasta la promoción de la educación, la cultura y la salud”, señaló Nelson Cárcamo, presidente del Rotary Club Punta Arenas.

Una trayectoria de servicio y compromiso
Desde su fundación, el Rotary Club Punta Arenas ha estado vinculado a iniciativas de alto impacto local, desarrollando programas de apoyo social, becas estudiantiles, campañas solidarias y actividades comunitarias que buscan responder a las necesidades más urgentes de la población. En ese camino, los valores de compañerismo, integridad, diversidad, liderazgo y servicio han guiado cada acción.

“El gran valor de Rotary está en las personas. Somos una red de profesionales y ciudadanos que, más allá de nuestras diferencias, coincidimos en el mismo compromiso: servir y trabajar por un mundo mejor. En Magallanes hemos sido testigos de que, cuando nos unimos con ese propósito, podemos lograr cambios significativos para muchas familias”, agregó Cárcamo.

Rotary en el mundo y en Magallanes
A nivel global, Rotary ha sido reconocido por su contribución a causas de gran envergadura, como la campaña de erradicación de la poliomielitis, desarrollada en conjunto con la Organización Mundial de la Salud y otras entidades internacionales. En lo local, el club se ha enfocado en iniciativas que abarcan desde el apoyo a la infancia y la juventud hasta el acompañamiento de adultos mayores y el fortalecimiento del tejido social de Punta Arenas.

“Nuestra labor local es parte de una gran red mundial que demuestra que el servicio trasciende fronteras. Lo que hacemos aquí en Punta Arenas conecta con una misión global de solidaridad, entendimiento y paz. Somos un club con raíces profundas en Magallanes, pero con la mirada puesta en el mundo”, destacó el presidente rotario.

Proyecciones y desafíos
De cara al centenario de la institución en 2027, el Rotary Club Punta Arenas se plantea nuevos retos. Uno de ellos es fortalecer el trabajo con las nuevas generaciones, fomentando su participación activa en programas rotarios y en el voluntariado social.

“Queremos seguir creciendo como club, no solo en número, sino en impacto. La juventud es clave en este camino, porque serán ellos quienes den continuidad a este legado. El desafío está en invitar a más jóvenes y profesionales a sumarse a este proyecto colectivo que busca construir una sociedad más justa y solidaria”, enfatizó Cárcamo.

Asimismo, el club proyecta intensificar sus vínculos con organizaciones sociales, públicas y privadas, apostando por un trabajo colaborativo que multiplique el alcance de sus acciones. En este sentido, las alianzas estratégicas y el fortalecimiento de redes comunitarias aparecen como claves para enfrentar los desafíos de una sociedad en constante cambio.

Una celebración con mirada al futuro
El aniversario 97 fue, finalmente, una instancia de reconocimiento a la labor histórica del club y de gratitud hacia quienes, durante casi un siglo, han aportado su tiempo y esfuerzo en beneficio de la comunidad. “Miramos con orgullo lo que hemos construido y con esperanza lo que viene. Estamos convencidos de que Rotary seguirá siendo un espacio de encuentro, de servicio y de amistad, donde cada acción suma al sueño de un mundo mejor”, concluyó su presidente.

Con este espíritu, el Rotary Club Punta Arenas se prepara para seguir escribiendo nuevas páginas en su historia, reafirmando su compromiso con Magallanes y con la misión global de Rotary International: servir para cambiar vidas.

posesion1

CEREMONIA CÍVICO-MILITAR CONMEMORÓ EL 182° ANIVERSARIO DE LA TOMA DE POSESIÓN DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CADEM: JARA SUPERA A KAST EN PRIMERA VUELTA, PERO EXPECTATIVA PRESIDENCIAL AÚN FAVORECE AL LÍDER REPUBLICANO

Leer Más

​La exministra del Trabajo encabeza con 26% la intención de voto en primera vuelta, seguida de cerca por José Antonio Kast (24%), quien ha retrocedido seis puntos en dos meses.

​La exministra del Trabajo encabeza con 26% la intención de voto en primera vuelta, seguida de cerca por José Antonio Kast (24%), quien ha retrocedido seis puntos en dos meses.

cademjarrakast
nuestrospodcast
nemamagallanes

NEMA: EL NUEVO NÚCLEO TECNOLÓGICO QUE UNE A FINLANDIA Y MAGALLANES PARA IMPULSAR EL HIDRÓGENO VERDE

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
PN 2

DANOR QUINTEROS SE PRESENTARÁ EN PUNTA ARENAS CON IMPERDIBLE CONCIERTO DE PIANO

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
18-chico-750x400

Y AHORA SE VIENE EL ’18 CHICO’: ¿CUÁNDO ES Y CUÁL ES EL ORIGEN DE LA CELEBRACIÓN?

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
casino
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
WhatsApp Image 2025-09-18 at 19

SEREMI DE LA MUJER Y SEGURIDAD PÚBLICA REFUERZAN MENSAJE DE PREVENCIÓN EN KERMESSES DE PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250