ROTARY CLUB PUNTA ARENAS CUMPLIÓ 97 AÑOS DESTACANDO SU COMPROMISO COMUNITARIO Y DESAFÍOS DE FUTURO

​El pasado 14 de septiembre, el Rotary Club Punta Arenas conmemoró un nuevo aniversario, reafirmando su compromiso con la comunidad magallánica y recordando los 97 años de trayectoria desde su fundación en 1927. A lo largo de su historia, el club ha desarrollado un constante trabajo solidario y de servicio, en sintonía con los principios de Rotary International, organización global que reúne a más de un millón de socios en 200 países.



La jornada fue ocasión no solo para celebrar el legado de casi un siglo de labor, sino también para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la institución en el presente. “Rotary nació con un propósito claro: servir. En Punta Arenas hemos buscado, a través de diferentes generaciones, aportar al bienestar de nuestra comunidad con proyectos concretos, desde la ayuda solidaria hasta la promoción de la educación, la cultura y la salud”, señaló Nelson Cárcamo, presidente del Rotary Club Punta Arenas.



Una trayectoria de servicio y compromiso

Desde su fundación, el Rotary Club Punta Arenas ha estado vinculado a iniciativas de alto impacto local, desarrollando programas de apoyo social, becas estudiantiles, campañas solidarias y actividades comunitarias que buscan responder a las necesidades más urgentes de la población. En ese camino, los valores de compañerismo, integridad, diversidad, liderazgo y servicio han guiado cada acción.



“El gran valor de Rotary está en las personas. Somos una red de profesionales y ciudadanos que, más allá de nuestras diferencias, coincidimos en el mismo compromiso: servir y trabajar por un mundo mejor. En Magallanes hemos sido testigos de que, cuando nos unimos con ese propósito, podemos lograr cambios significativos para muchas familias”, agregó Cárcamo.



Rotary en el mundo y en Magallanes

A nivel global, Rotary ha sido reconocido por su contribución a causas de gran envergadura, como la campaña de erradicación de la poliomielitis, desarrollada en conjunto con la Organización Mundial de la Salud y otras entidades internacionales. En lo local, el club se ha enfocado en iniciativas que abarcan desde el apoyo a la infancia y la juventud hasta el acompañamiento de adultos mayores y el fortalecimiento del tejido social de Punta Arenas.



“Nuestra labor local es parte de una gran red mundial que demuestra que el servicio trasciende fronteras. Lo que hacemos aquí en Punta Arenas conecta con una misión global de solidaridad, entendimiento y paz. Somos un club con raíces profundas en Magallanes, pero con la mirada puesta en el mundo”, destacó el presidente rotario.



Proyecciones y desafíos

De cara al centenario de la institución en 2027, el Rotary Club Punta Arenas se plantea nuevos retos. Uno de ellos es fortalecer el trabajo con las nuevas generaciones, fomentando su participación activa en programas rotarios y en el voluntariado social.



“Queremos seguir creciendo como club, no solo en número, sino en impacto. La juventud es clave en este camino, porque serán ellos quienes den continuidad a este legado. El desafío está en invitar a más jóvenes y profesionales a sumarse a este proyecto colectivo que busca construir una sociedad más justa y solidaria”, enfatizó Cárcamo.



Asimismo, el club proyecta intensificar sus vínculos con organizaciones sociales, públicas y privadas, apostando por un trabajo colaborativo que multiplique el alcance de sus acciones. En este sentido, las alianzas estratégicas y el fortalecimiento de redes comunitarias aparecen como claves para enfrentar los desafíos de una sociedad en constante cambio.



Una celebración con mirada al futuro

El aniversario 97 fue, finalmente, una instancia de reconocimiento a la labor histórica del club y de gratitud hacia quienes, durante casi un siglo, han aportado su tiempo y esfuerzo en beneficio de la comunidad. “Miramos con orgullo lo que hemos construido y con esperanza lo que viene. Estamos convencidos de que Rotary seguirá siendo un espacio de encuentro, de servicio y de amistad, donde cada acción suma al sueño de un mundo mejor”, concluyó su presidente.



Con este espíritu, el Rotary Club Punta Arenas se prepara para seguir escribiendo nuevas páginas en su historia, reafirmando su compromiso con Magallanes y con la misión global de Rotary International: servir para cambiar vidas.



