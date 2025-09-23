Punta Arenas,
23 de septiembre de 2025

AS DE OROS CELEBRA SU HISTORIA Y GRABA NUEVO ÁLBUM EN SANTIAGO

​Del viento magallánico al escenario capitalino

afiche as de oros BAR DE RENE

Este viernes 26 de septiembre, desde las 21:30 horas, el legendario dúo patagónico As de Oros regresa a Bar de René para celebrar sus 13 años de trayectoria y la grabación de su nuevo álbum en vivo, muchas sorpresas se hacen presentes, en una noche que promete ser un ritual de distorsión, memoria y energía austral. Desde Punta Arenas, Carlos y Ariel vuelven al escenario que hace una década les abrió las puertas a nuevos territorios musicales, marcando un antes y un después en su carrera.

Con un sonido más maduro y una propuesta que mezcla crudeza, introspección y potencia, As de Oros llega con su característico Garage Rock Patagónico, cargado de viento, frío y acordes pesados. El repertorio incluirá clásicos como "Sueños Conscientes", "Pasto Tierno" y "Pánico", además de nuevas composiciones que forman parte de sus 8 discos editados.

Una formación expandida para una noche especial

Aunque nacieron como dúo, esta vez se presentan con una formación ampliada:

Esteban "Harp" Rivera en armónica, colaborador habitual en giras y grabaciones.

Ítalo Freire en bajo, viejo amigo de la banda que suma aún más peso al sonido magallánico.

"Estamos contentos y felices de poder reencontrarnos con el público santiaguino, pero también de encontrarnos con los amigos magallánicos que se encuentran en la capital. Llevamos un arsenal de temas para que sientan ese cariño patagónico", comenta Ariel Torres, baterista de As de Oros.

Apertura con Jimmy Nead: stoner e indie en fusión

La noche comenzará con la banda santiaguina Jimmy Nead, que rompe esquemas fusionando la crudeza del stoner rock con la frescura del indie. Sus letras cargadas de simbolismo y crítica social retratan la vida en todas sus facetas, mientras su sonido hipnótico y riffs envolventes prometen una experiencia sonora que sacude y atrapa.

Detalles del evento

Fecha: Viernes 26 de septiembre

Hora: 21:30 hrs

Lugar: Bar de René – Av. Santa Isabel 0369, Providencia, Santiago

Entrada: $5.000 venta en https://portaltickets.cl/

Instagram: @asdeorosrock

Una noche para celebrar el rock hecho en la Patagonia, con identidad, fuerza y corazón. ¡No te lo pierdas!


fondapuntales

FONDA PUNTALES: BLUES, FUEGO Y COMUNIDAD EN PUERTO NATALES

MAGALLANES CELEBRÓ CON RESPONSABILIDAD: AUTORIDADES DESTACAN BAJO NÚMERO DE INCIDENTES EN BALANCE POST FIESTAS PATRIAS

Leer Más

​Delegado Presidencial lideró punto de prensa tras Comité Policial junto a Carabineros, PDI, Seremi de Seguridad y Gobierno, subrayando la prevención y coordinación como claves del positivo balance regional.

​Delegado Presidencial lideró punto de prensa tras Comité Policial junto a Carabineros, PDI, Seremi de Seguridad y Gobierno, subrayando la prevención y coordinación como claves del positivo balance regional.

SHAC CABEZA DE MAR

DGA MAGALLANES ADJUDICA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES NUEVOS POZOS PARA EL MONITOREO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LAS COMUNAS DE TORRES DEL PAINE Y LAGUNA BLANCA

Noticias
Destacadas
PUERTO WILLIAMS DIÓ LA BIENVENIDA A LA PRIMAVERA 2025 CON UNA NEVADA

Balance Fiestas Patrias 2 (2)

MAGALLANES CELEBRÓ CON RESPONSABILIDAD: AUTORIDADES DESTACAN BAJO NÚMERO DE INCIDENTES EN BALANCE POST FIESTAS PATRIAS

22914-ramon-diaz-eterovic-2048x1365

DE PUNTA ARENAS AL MUNDO: RAMÓN DÍAZ ETEROVIC SE CONSAGRA COMO EL PREMIO NACIONAL DE LITERATURA 2025

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

guillermo_tobar_002

ES HORA DE UN “NOSOTROS ÉTICO”

