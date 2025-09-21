EN PUNTA ARENAS SE CONMEMORARON 182 AÑOS DE LA TOMA DE POSESIÓN DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

A los pies del monumento de la Goleta “Ancud”, la Armada de Chile conmemoró un nuevo aniversario de la Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes, acto geopolítico fundamental acecido en 1843 cuando la Goleta “Ancud” al mando del Comandante John Williams recaló en Punta Santa Ana, concretando una vieja aspiración impulsada por el Presidente Manuel Bulnes inspirado por el Libertador General Bernardo O´Higgins.

El acto concentró una gran cantidad de público, entre ellos miembros de la comunidad chilota, así como comunidad en general y autoridades, siendo presidida la ceremonia por el Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval Contraalmirante Jorge Castillo, contando con la presencia del Gobernador Regional Jorge Flies, el Delegado Presidencial José Ruíz, el Alcalde de Punta Arenas Claudio Radonich, el Jefe de Zona de Carabineros General Marco Alvarado, así como presencia de delegaciones de la Armada de Chile, Fuerza Aérea, Ejército y de la Escuadra Nacional presente en la bahía de Punta Arenas.

ALEGORÍA PATRIOTICA

La ceremonia comenzó con una alegoría representada por un grupo de servidores navales y actores de la municipalidad de Punta Arenas, quienes dramatizan el desembarco de aquel puñado de hombres y mujeres que el 21 de septiembre de 1843 recalaron en esta zona austral, prendiendo dos fogatas e izando el pabellón nacional, entonando nuestro himno nacional, el cual fue acompañado por los marciales sones de la Banda Insignia de la Tercera Zona Naval.

Posteriormente, manteniendo la recreación, el Suboficial Cesar Valenzuela quien personificó al Comandante John Williams, pronunció la Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes, dando de esta forma un acto de solemnidad y recuerdo de este importante hito histórico.

DISCURSOS DE AUTORIDADES

En su discurso el Contraalmirante Jorge Castillo, Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, recordó la importancia de este hito, resaltando que “la voluntad y compromiso de los marinos que fueron protagonistas de esta hazaña, son las mismas que mantuvieron la logística y el enlace con el norte, que mantuvieron a su población y sofocaron motines, que hoy tripulan las lejanas alcaldías de mar en el Canal Beagle y el Cabo de Hornos, voluntad y compromiso que permitieron llevar nuestra bandera al continente Antártico primero que nadie, y desde entonces sostienen nuestra soberanía en el Territorio Chileno Antártico”.

“Voluntad y compromiso que han demostrados los hombres y mujeres de nuestra Escuadra Nacional, Fuerza de Submarinos y Comando de Transportes Navales que hoy operan en nuestras aguas enfrentando el viento incesante, la ola impetuosa y la corriente invisible”, destacando que “este esfuerzos es un ejemplo claro de lo que nuestro país logra cuando sus fuerzas vivas trabajan juntas en busca del desarrollo nacional, los magallánicos sabemos que los titánicos desafíos de esta tierra se pueden superar mediante el esfuerzo coordinado y armonioso de todos nosotros, como lo fue a bordo de la Goleta “Ancud”. Por nuestra Patria, sus ciudadanos y su soberanía, la Región de Magallanes y Antártica Chilena, siempre…siempre al igual que el primer día podrá contar con la férrea voluntad y compromiso de la Armada de Chile”, finalizó el Contraalmirante Jorge Castillo.

En su discurso el Alcalde Claudio Radonich, Alcalde de Punta Arenas, señaló que “Chile y el mundo ven a la Antártica gracias a esta gesta, quiero dar gracias a la Armada, el año pasado estuvo el Buque Escuela “Esmeralda” y hoy nuestra Escuadra, esto es una tónica de dar la importancia que el Estado en su conjunto no le da a esta fecha”.

Por su parte el Gobernador Regional Jorge Flies, destacó en sus palabras que “es importante agradecer a la comunidad chilota, a la Armada de Chile y a la Escuadra por estar presente, al igual que las autoridades que dan un marco de solemnidad a esta actividad”, resaltando que “esperamos que prontamente se apruebe el feriado regional en el marco de esta importante gesta, siendo una decisión del ejecutivo y el congreso para que esto se haga realidad”.

SOLEMNIDAD Y TRADICIÓN

Tras la presentación de ofrendas florales por las distintas instituciones presentes, lo cual fue realizada con solemnidad a los pies del monumento a la Goleta “Ancud”, se realizó una presentación folclórica de la comunidad chilota, muestra cultural representativa que une a esta histórica región con la isla grande de Chiloé.

Posteriormente, se desarrolló el desfile en donde participaron efectivos de la Armada, Fuerza Aérea y Ejército, al igual que organizaciones de la comunidad chilota presentes en Punta Arenas, sumado a los colegios “Juan Williams” y “Manuel Bulnes”, patronímicos que fueron los protagonistas de esta gesta que aún se mantiene viva en la memoria colectiva de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.





