Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

21 de septiembre de 2025

EN PUNTA ARENAS SE CONMEMORARON 182 AÑOS DE LA TOMA DE POSESIÓN DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

Este 21 de septiembre. ​

Alegoria Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes 2025

A los pies del monumento de la Goleta “Ancud”, la Armada de Chile conmemoró un nuevo aniversario de la Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes, acto geopolítico fundamental acecido en 1843 cuando la Goleta “Ancud” al mando del Comandante John Williams recaló en Punta Santa Ana, concretando una vieja aspiración impulsada por el Presidente Manuel Bulnes inspirado por el Libertador General Bernardo O´Higgins.

 

El acto concentró una gran cantidad de público, entre ellos miembros de la comunidad chilota, así como comunidad en general y autoridades, siendo presidida la ceremonia por el Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval Contraalmirante Jorge Castillo, contando con la presencia del Gobernador Regional Jorge Flies, el Delegado Presidencial José Ruíz, el Alcalde de Punta Arenas Claudio Radonich, el Jefe de Zona de Carabineros General Marco Alvarado, así como presencia de delegaciones de la Armada de Chile, Fuerza Aérea, Ejército y de la Escuadra Nacional presente en la bahía de Punta Arenas.

 

ALEGORÍA PATRIOTICA

La ceremonia comenzó con una alegoría representada por un grupo de servidores navales y actores de la municipalidad de Punta Arenas, quienes dramatizan el desembarco de aquel puñado de hombres y mujeres que el 21 de septiembre de 1843 recalaron en esta zona austral, prendiendo dos fogatas e izando el pabellón nacional, entonando nuestro himno nacional, el cual fue acompañado por los marciales sones de la Banda Insignia de la Tercera Zona Naval.

 

Posteriormente, manteniendo la recreación, el Suboficial Cesar Valenzuela quien personificó al Comandante John Williams, pronunció la Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes, dando de esta forma un acto de solemnidad y recuerdo de este importante hito histórico.

 

DISCURSOS DE AUTORIDADES

En su discurso el Contraalmirante Jorge Castillo, Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, recordó la importancia de este hito, resaltando que “la voluntad y compromiso de los marinos que fueron protagonistas de esta hazaña, son las mismas que mantuvieron la logística y el enlace con el norte, que mantuvieron a su población y sofocaron motines, que hoy tripulan las lejanas alcaldías de mar en el Canal Beagle y el Cabo de Hornos, voluntad y compromiso que permitieron llevar nuestra bandera al continente Antártico primero que nadie, y desde entonces sostienen nuestra soberanía en el Territorio Chileno Antártico”.

“Voluntad y compromiso que han demostrados los hombres y mujeres de nuestra Escuadra Nacional, Fuerza de Submarinos y Comando de Transportes Navales que hoy operan en nuestras aguas enfrentando el viento incesante, la ola impetuosa y la corriente invisible”, destacando que “este esfuerzos es un ejemplo claro de lo que nuestro país logra cuando sus fuerzas vivas trabajan juntas en busca del desarrollo nacional, los magallánicos sabemos que los titánicos desafíos de esta tierra se pueden superar mediante el esfuerzo coordinado y armonioso de todos nosotros, como lo fue a bordo de la Goleta “Ancud”. Por nuestra Patria, sus ciudadanos y su soberanía, la Región de Magallanes y Antártica Chilena, siempre…siempre al igual que el primer día podrá contar con la férrea voluntad y compromiso de la Armada de Chile”, finalizó el Contraalmirante Jorge Castillo.

 

En su discurso el Alcalde Claudio Radonich, Alcalde de Punta Arenas, señaló que “Chile y el mundo ven a la Antártica gracias a esta gesta, quiero dar gracias a la Armada, el año pasado estuvo el Buque Escuela “Esmeralda” y hoy nuestra Escuadra, esto es una tónica de dar la importancia que el Estado en su conjunto no le da a esta fecha”.

 

Por su parte el Gobernador Regional Jorge Flies, destacó en sus palabras que “es importante agradecer a la comunidad chilota, a la Armada de Chile y a la Escuadra por estar presente, al igual que las autoridades que dan un marco de solemnidad a esta actividad”, resaltando que “esperamos que prontamente se apruebe el feriado regional en el marco de esta importante gesta, siendo una decisión del ejecutivo y el congreso para que esto se haga realidad”. 

 

SOLEMNIDAD Y TRADICIÓN

Tras la presentación de ofrendas florales por las distintas instituciones presentes, lo cual fue realizada con solemnidad a los pies del monumento a la Goleta “Ancud”, se realizó una presentación folclórica de la comunidad chilota, muestra cultural representativa que une a esta histórica región con la isla grande de Chiloé.

 

 

Posteriormente, se desarrolló el desfile en donde participaron efectivos de la Armada, Fuerza Aérea y Ejército, al igual que organizaciones de la comunidad chilota presentes en Punta Arenas, sumado a los colegios “Juan Williams” y “Manuel Bulnes”, patronímicos que fueron los protagonistas de esta gesta que aún se mantiene viva en la memoria colectiva de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. 






fiestacriollapuq

MUNICIPIO GARANTIZA FIESTA CRIOLLA Y SERVICIOS ACTIVOS DURANTE FERIADOS Y FIN DE SEMANA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

EN PUNTA ARENAS SE CONMEMORARON 182 AÑOS DE LA TOMA DE POSESIÓN DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

Leer Más

Este 21 de septiembre. 


Este 21 de septiembre. 


Alegoria Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes 2025
nuestrospodcast
EL ATF Lientur, parte del trimonio antártico Chileno y que con su fuerza es clave en Antártica (1)

BUQUES CHILENOS EN EL TERRITORIO ANTÁRTICO CHILENO: UNA HISTORIA POR SER ESCRITA

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
Javier-Maruri-Nutrición-y-Dietética-56784-2000x1335 (1)

CÓMO RETOMAR HÁBITOS SALUDABLES DESPUÉS DE FIESTAS PATRIAS SIN ARREPENTIMIENTO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
cedula-de-20-anos-de-vigencia-para-adultos-mayores-700x350

CÁMARA APROBÓ LEY QUE EXTIENDE VIGENCIA DE CÉDULAS DE IDENTIDAD PARA ADULTOS MAYORES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
casino
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
Condominio_España_Punta Arenas Altas Cumbres 1

ARRANCA PROYECTO RESIDENCIAL EN EL CENTRO DE PUNTA ARENAS CON INVERSIÓN DE USD $ 18 MILLONES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250