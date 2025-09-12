12 de septiembre de 2025
RIÑA EN PUNTA ARENAS DEJA UN HERIDO CON ARMA BLANCA Y DOS CARABINEROS LESIONADOS
El enfrentamiento ocurrió en plena vía pública y terminó con la detención de un sujeto con amplio prontuario policial.
Pasadas las 23 horas de este jueves 11 de septiembre, Carabineros acudió hasta la intersección de Avenida España con Federico Errázuriz, en Punta Arenas, tras la alerta de una riña en la vía pública.
En el lugar, los funcionarios encontraron a un hombre adulto con una herida cortante en una de sus manos. Si bien la víctima se negó a entregar detalles, un testigo sindicó al agresor, quien habría atacado con un arma blanca.
El individuo, identificado como D.A.R.V. y con 31 reiteraciones penales, opuso resistencia al arresto, insultando y golpeando a los carabineros, dejando a dos de ellos con lesiones leves.
La víctima, en situación de calle y con ocho reiteraciones, debió ser trasladada finalmente a un centro asistencial, donde se le diagnosticaron lesiones de mediana gravedad.
El detenido será formalizado este viernes 12 de septiembre por agresión con arma blanca y amenazas de muerte a carabineros de servicio.
CORTE DE PUNTA ARENAS DECLARA PROCEDENTE SOLICITAR A BOLIVIA EXTRADICIÓN DE IMPUTADO POR CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD CON RESULTADO DE MUERTE
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió hoy -viernes 12 de septiembre- la solicitud formulada por el Ministerio Público y declaró procedente pedir a Bolivia la extradición activa y detención previa de Benjamín Ignacio Díaz Foretich, imputado como autor de los delitos consumados de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte y darse a la fuga del lugar del accidente sin prestar ayuda ni dar cuenta a la autoridad. Ilícitos perpetrados el 23 de mayo pasado, en la ciudad.
