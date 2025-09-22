Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

22 de septiembre de 2025

ANTÁRTICA: EL NUEVO ESCENARIO ESTRATÉGICO DE CHILE ANTE LA CRISIS CLIMÁTICA

​Chile tiene la oportunidad de fortalecer el multilateralismo al liderar propuestas de transparencia, cooperación tecnológica y gobernanza ambiental en el marco del Tratado Antártico.

antartica_1597532225

por José Luis Balmaceda

En un mundo donde persisten resistencias a compromisos climáticos firmes y donde las grandes potencias avanzan con agendas tecnológicas ambiciosas, Chile tiene claridad: su seguridad, su proyección científica y su responsabilidad ambiental están íntimamente ligadas al destino del continente blanco.

La construcción de una política antártica moderna en Chile se consolidó entre 2011 y 2025. El hito principal fue la creación de la División Antártica del Ministerio de Relaciones Exteriores, encargada de articular ciencia, diplomacia y política exterior. Durante este periodo, Chile amplió su presencia con estaciones científicas y reforzó su red logística, impulsando una mayor cooperación internacional con países como EE.UU., Corea del Sur, Alemania, Argentina y Uruguay. Además, se consolidó a Punta Arenas como la puerta de entrada natural y una plataforma logística de relevancia mundial. Todas estas acciones, que reflejan una política de Estado sostenida por sucesivos gobiernos, han posicionado a la Antártica no solo como una extensión territorial, sino como parte esencial de la identidad y el futuro climático de nuestro país. 

Chile, como Miembro Consultivo del Tratado Antártico, ocupa una posición clave para incidir en su gobernanza internacional. Su rol en el Consejo Antártico le otorga voz y voto en las decisiones que definen el futuro del continente. Los principales aportes de Chile se centran en: la defensa del Tratado como escudo jurídico contra la militarización y la explotación de recursos. Su liderazgo se proyecta en la promoción de Áreas Marinas Protegidas en el océano Austral y en una agenda climática que posicione a la Antártica como un centro global de investigación. Además, el país promueve la transparencia científica y consolida a Punta Arenas como un nodo logístico global, facilitando la cooperación para expediciones conjuntas.

El horizonte de la política antártica de Chile hacia 2040 debe enfrentar desafíos de gran envergadura. El cambio climático acelerado nos exige reforzar las capacidades de investigación en glaciología, biodiversidad y ecosistemas marinos, todo ello articulado con un robusto monitoreo satelital. En el ámbito diplomático, es crucial resguardar la naturaleza pacífica y cooperativa del continente frente a eventuales intentos de uso estratégico encubierto. Asimismo, la infraestructura y la logística deben volverse más sostenibles, incorporando energías limpias para reducir la huella de carbono de nuestra actividad antártica. Para liderar estos esfuerzos, debemos perseverar en la formación de una nueva generación de científicos, diplomáticos y técnicos especializados en política polar. Chile tiene la oportunidad de fortalecer el multilateralismo al liderar propuestas de transparencia, cooperación tecnológica y gobernanza ambiental en el marco del Tratado Antártico.

 La defensa de este continente trasciende a los gobiernos y constituye un desafío país inseparable de la identidad geográfica y del futuro climático de nuestra nación. Hoy, nuestro compromiso debe ir más allá de la presencia física: se trata de ejercer un liderazgo responsable que armonice ciencia, diplomacia y protección ambiental. El continente blanco nos interpela a todos y Chile, por su historia, ubicación y vocación científica, está llamado a convertirse en un referente regional y global en la gobernanza antártica, demostrando que la cooperación y la protección ambiental son el verdadero camino hacia el futuro.

Fuente: ellibero.cl


Escazú

SE BUSCAN EMPRESAS Y ORGANIZACIONES PARA CONFORMAR LA GOBERNANZA DE ESCAZÚ

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

EN PUNTA ARENAS SE CONMEMORARON 182 AÑOS DE LA TOMA DE POSESIÓN DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

Leer Más

Este 21 de septiembre. 


Este 21 de septiembre. 


Alegoria Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes 2025
nuestrospodcast
posesion1

CEREMONIA CÍVICO-MILITAR CONMEMORÓ EL 182° ANIVERSARIO DE LA TOMA DE POSESIÓN DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
posesion1

CEREMONIA CÍVICO-MILITAR CONMEMORÓ EL 182° ANIVERSARIO DE LA TOMA DE POSESIÓN DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BB 1

SELECCIÓN FEMENINA U13 DE PUNTA ARENAS REPRESENTARÁ A LA REGIÓN EN EL NACIONAL DE BÁSQUETBOL

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
casino
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
whatsapp-image-2025-09-18-at-11

DESTACAN LLAMADO A LA UNIDAD Y LA IMPORTANCIA DE LA VIDA TRAS TE DEUM ECUMÉNICO 2025

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250