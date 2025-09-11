SELLO MAGALLÁNICO EOLO PRODUCCIONES PUBLICA EP "ESPEJO AZUL" DE DURRUTY

Una nueva publicación del sello magallánico Eolo Producciones se encuentra disponible para libre escucha. Se trata de "Espejo azul", un EP de DURRUTY, proyecto solista de Rodrigo Muñoz, baterista de la banda metal Rotweiller. En 19 minutos el músico ofrece un sonido electrónico de estilo downtempo con toques ambientales, donde combina sintetizadores y bajo eléctrico. El músico explica que su proyecto solista fue fruto de las circunstancias vividas en el periodo de Pandemia. "El año 2020 trajo consigo desafíos inesperados, resultando imposible la realización de actividades musicales en conjunto. Sin embargo, vi como muchos en esta situación una oportunidad para desarrollar un homestudio en casa, lo que me permitió crear composiciones propias en un estilo completamente diferente al que había explorado anteriormente con "Rottweiller". Así nació este proyecto en solitario, que llamé "Durruty", cuenta Rodrigo Muñoz.



"Espejo Azul" consta de tres temas instrumentales, "Águila Ancestral", "Dimensión Dorada" y "Espejo Azul". Cada una de estas composiciones ofrece un viaje sonoro único, caracterizado por la diversidad de paisajes, formas y atmósferas. Las obras oscilan entre momentos cósmicos, espacios de tintes psicodélicos y pasajes que evocan tradiciones ancestrales, transitando de intensidades a atmósferas sutiles. "Espejo Azul" se inspira en la espiritualidad mapuche, que considera el azul como un color cósmico y divino. "Este título evoca un viaje introspectivo, donde el espejo simboliza el reflejo del alma, una metáfora que conecta con mis raíces y mi ser interior. La composición inicia con un suave teclado que evoca tranquilidad, seguido por una variedad de instrumentos de percusión que invitan a la introspección. Esta pieza culmina en un intermedio tan delicado como su inicio, antes de finalizar de manera tenue y apacible", reflexiona el autor.

"Espejo azul" puede escucharse gracias a Eolo Producciones, un sello creado originalmente en 2001 por el dúo electrónico LLUVIA ÁCIDA y que en este 2025 ha retomado su labor de publicación de nueva música magallánica a través de las plataformas Bandcamp y You Tube.

