Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
CORFO BANNER
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

11 de septiembre de 2025

SELLO MAGALLÁNICO EOLO PRODUCCIONES PUBLICA EP "ESPEJO AZUL" DE DURRUTY

Soy reportero - música.

Durruty EP

Una nueva publicación del sello magallánico Eolo Producciones se encuentra disponible para libre escucha. Se trata de "Espejo azul", un EP de DURRUTY, proyecto solista de Rodrigo Muñoz, baterista de la banda metal Rotweiller. En 19 minutos el músico ofrece un sonido electrónico de estilo downtempo con toques ambientales, donde combina sintetizadores y bajo eléctrico. El músico explica que su proyecto solista fue fruto de las circunstancias vividas en el periodo de Pandemia. "El año 2020 trajo consigo desafíos inesperados, resultando imposible la realización de actividades musicales en conjunto. Sin embargo, vi como muchos en esta situación una oportunidad para desarrollar un homestudio en casa, lo que me permitió crear composiciones propias en un estilo completamente diferente al que había explorado anteriormente con "Rottweiller". Así nació este proyecto en solitario, que llamé "Durruty", cuenta Rodrigo Muñoz.

"Espejo Azul" consta de tres temas instrumentales, "Águila Ancestral", "Dimensión Dorada" y "Espejo Azul". Cada una de estas composiciones ofrece un viaje sonoro único, caracterizado por la diversidad de paisajes, formas y atmósferas. Las obras oscilan entre momentos cósmicos, espacios de tintes psicodélicos y pasajes que evocan tradiciones ancestrales, transitando de intensidades a atmósferas sutiles. "Espejo Azul" se inspira en la espiritualidad mapuche, que considera el azul como un color cósmico y divino. "Este título evoca un viaje introspectivo, donde el espejo simboliza el reflejo del alma, una metáfora que conecta con mis raíces y mi ser interior. La composición inicia con un suave teclado que evoca tranquilidad, seguido por una variedad de instrumentos de percusión que invitan a la introspección. Esta pieza culmina en un intermedio tan delicado como su inicio, antes de finalizar de manera tenue y apacible", reflexiona el autor.

"Espejo azul" puede escucharse gracias a Eolo Producciones, un sello creado originalmente en 2001 por el dúo electrónico LLUVIA ÁCIDA y que en este 2025 ha retomado su labor de publicación de nueva música magallánica a través de las plataformas Bandcamp y You Tube.
Links:


LHS FINAL 2025

DOMNEA LANZA SU SEGUNDO SINGLE: UN VIAJE ÍNTIMO A LA INFANCIA EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

53 DETENIDOS EN MAGALLANES TRAS OPERATIVO CONJUNTO ENTRE CARABINEROS Y PDI

Leer Más

​2° Operativo a nivel nacional desarrollado entre lunes y miércoles

​2° Operativo a nivel nacional desarrollado entre lunes y miércoles

pdicarabinerosoperativo
nuestrospodcast
Foto estudiantes

1.825 ESTUDIANTES DE MAGALLANES RECIBIRÁN EL BONO LOGRO ESCOLAR

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
CORFO BANNER
BANNER TARAGUI GIF
Certificación Fosis

LA ALIANZA DEL SERNAMEG Y FOSIS POR BUENAS PRÁCTICAS LABORALES CON EQUIDAD DE GÉNERO EN MAGALLANES

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
ethanguon

ETHAN GUO ENTREGA MILLONARIA DONACIÓN A FUNDACIÓN NUESTROS HIJOS PARA APOYAR A NIÑOS CON CÁNCER: “ESTÁN HACIENDO UN GRAN TRABAJO AQUÍ”

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO 336x336-gif
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
Mujer Indígena 1

SEREMIS DE LA MUJER Y DE AGRICULTURA ENCABEZARON CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909