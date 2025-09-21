DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER: COMO RECONOCER ESTA ENFERMEDAD QUE AFECTARÁ A MÁS DE MEDIO MILLÓN DE CHILENOS EN EL 2050

El Alzheimer representa entre el 60 % y el 80 % de los casos de demencia en el país, y puede iniciarse mucho antes de lo que se cree. Conocer los primeros signos, los factores de riesgo y la importancia de la detección temprana es clave para mejorar la calidad de vida de pacientes y cuidadores.

Cada 21 de septiembre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) conmemora el Día Mundial del Alzheimer, fecha que busca educar a la sociedad civil sobre esta enfermedad neurodegenerativa y visibilizar el impacto que tiene en la calidad de vida de quienes la padecen, así como en sus familias y cuidadores. De hecho, esta patología representa entre el 60 % y el 80 % de todos los casos de demencia en el país, y se estima que para 2050 más de medio millón de chilenos podrían estar afectados por esta enfermedad."

Según explicó el doctor Juan Carlos Molina, jefe de geriatría de Clínica MEDS, “sobre el 50% de las demencias son Alzheimer o posibles Alzheimer. Y se refiere a las demencias que son degenerativas, porque la población debe saber que hay varios tipos de demencias y que ya no tiene que ver exclusivamente con los años”.

El especialista agregó que “también hablamos de demencias secundarias, que son secundarias a una condición y que pudieran tener algún grado de reversibilidad. Por ejemplo, hay demencias por déficit de hormona tiroidea, déficit de vitamina B12, por hidrocefalia normotensiva y también podemos tener secundarias a infecciones, el HIV, la sífilis, etc. Es importante aclarar que en el fondo la demencia es la incapacidad de poder seguir dirigiendo tu vida”.

Respecto a las señales que hay que tener en cuenta, el facultativo aseguró que "la gente consulta por quejas de memoria, pero esto parte antes, por problemas de atención, por problemas de juicios, de raciocinio, de capacidad de abstracción. Es distinto decir: ¿Dónde dejé los lentes? que ¿Ocupo lentes? El trasfondo de la alteración de la memoria es distinto. Existe un error al hablar de demencia senil, concepto que debemos erradicar porque esta patología se debe a daños y no a los años"

"Empiezan a haber algunas citas a las que no se llega, algunos cumpleaños que se olvidan, algunas deudas que no se pagan y esto va aumentando en el tiempo, por lo tanto, esa queja de memoria generalmente lleva una consulta y eso nos va a ayudar a detectarlo, pero en general, se va a recurrir a un estudio", profundizó el geriatra de Clínica MEDS.

Respecto a si repetir varias veces la misma pregunta es un signo de la enfermedad, el doctor Molina precisó que “aunque esto también se puede explicar por estrés, generalmente aplicamos algunos test para descartar trastornos del ánimo, porque a veces existe lo que se llama falsa demencia depresiva; es decir, que tus problemas de ánimo también pueden causar problemas cognitivos, por lo que es algo que debemos despejar”.

Junto con esto, aclaró que "en el caso del Alzheimer, no todas las personas por haber tenido un familiar con la enfermedad significa que les tiene que dar. Solo en un 15%. Esto quiere decir que el 85% no tiene un factor hereditario, por eso es importante cuidarse para evitarlo”.

En relación a los factores que aumentan el riesgo de desarrollar una demencia degenerativa tipo Alzheimer, el facultativo aseguró que “exponer el cerebro a múltiples golpes y no contar con un nivel educacional adecuado incrementa el riesgo. Amadouchi, un investigador, demostró que a menor nivel educacional, mayor es la probabilidad de desarrollar demencia. Además, la falta de contacto social también contribuye, por lo que es muy importante pertenecer a grupos y mantener activas nuestras redes sociales”

“En general, los cuidados de las arterias, mantener bajo control la diabetes, la presión alta y el colesterol, no fumar y evitar el sedentarismo, también disminuye la probabilidad de Alzheimer. Caminar 8.000 pasos diarios es una de las principales acciones preventivas y puede reducir en un 50 % el riesgo de esta enfermedad”, añadió.

En relación con la evolución de la enfermedad, el profesional afirmó que 'habrá una etapa en la cual se puede perder la constitución de la personalidad, mientras el cuerpo sigue indemne. Esto representa un duelo no consumado para los cuidadores, quienes son fundamentales”. Además, enfatizó que “los tratamientos farmacológicos no curan la enfermedad y son únicamente paliativos; por eso es tan importante desarrollar un abordaje de contención hacia los cuidadores, para brindar un mejor cuidado tanto al cuidador como a quienes cuidan”.

