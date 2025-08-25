ORIGEN PRODUCCIONES ARTÍSTICAS LANZA CONVOCATORIA Y ANUNCIA SHOW “TE PROMETO QUE VOY A CUMBIAR” ESTE 29 DE AGOSTO

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el representante de Origen Producciones Artísticas, Héctor Ruiz, informó a la comunidad sobre la apertura de una convocatoria para artistas con el objetivo de armar un staff de trabajo y fortalecer la escena artística regional, generando así un equipo de desarrollo artístico-musical.

En la entrevista, Ruiz también anunció el próximo evento titulado “Te prometo que voy a cumbiar”, programado para el viernes 29 de agosto desde las 22:00 horas en Angamos #956. La jornada, dirigida a mayores de 18 años, contará con música en vivo a cargo de “Inmortal Sound” y “Dance Música Orquesta”, además de la animación de Tony Pintus y la participación especial de DJ Erwiner con su set “in the mix”.

La adhesión tiene un valor de $5.000 con pago en efectivo y la organización está a cargo de Origen Producciones Artísticas.







