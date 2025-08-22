Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

22 de agosto de 2025

INIA INAUGURÓ SALA DE PROCESO DE PAPA EN MAGALLANES PARA IMPULSAR VALOR AGREGADO Y SOSTENIBILIDAD EN LA PRODUCCIÓN

​En la oficina de INIA Kampenaike se inauguró la nueva Sala de Mínimo Proceso de Papa, un espacio que permitirá transformar este tubérculo en subproductos, abriendo oportunidades para mejorar la rentabilidad de la producción regional.

Sala 01

La iniciativa se enmarca en el programa "Transferencia, aplicación de técnicas y procesamiento para la sostenibilidad de la producción de papas en agricultores de Magallanes", financiado por el Gobierno Regional de Magallanes y su Consejo, y ejecutado por INIA Kampenaike con apoyo del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Su objetivo es fortalecer la competitividad del rubro, incorporando técnicas que agreguen valor y promuevan la sustentabilidad.


La actividad contó con la presencia del director nacional de INIA, Carlos Furche, la seremi de Agricultura, Irene Ramírez, la directora de INIA Kampenaike, Claudia Gómez, además de autoridades del agro y productores de la región. El encuentro incluyó una muestra gastronómica que puso en valor la papa y otros productos patrimoniales de la zona, lo que fue destacado por el Director Nacional de INIA.


"Efectivamente tendrán la posibilidad de trabajar  nuevos productos con base en la producción de papas, elaborarlos y eventualmente servir también de vitrina tecnológica para que otros productores vayan de algún modo,  asociándose a ideas de esta naturaleza, que la papa puede tener diversas maneras de ser procesada y consumida," señaló


La sala cuenta con un área "sucia", destinada a la preparación del personal, y un área "limpia", donde se realizan los procesos productivos con equipamiento especializado. Esto permitirá elaborar distintos subproductos como papas chips, bastón prefrito congelado, papa pelada y picada, harina, almidón, mermelada o bebida vegetal a base de papa. La infraestructura contará con resolución sanitaria y busca proyectarse hacia una marca colectiva.


Por su parte, la Seremi de Agricultura, Irene Ramírez, subrayó la importancia de este programa, que busca otorgar valor agregado a la producción, avanzar en el desarrollo de semillas adaptadas al déficit hídrico, ampliar el semillero de papa e implementar bodegas para resguardar el producto en periodos críticos como el invierno. De esta forma, se asegura la continuidad de la producción de papa en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.


"Este programa apunta directamente al fortalecimiento de la agricultura familiar campesina e indígena, y al mismo tiempo refuerza el trabajo que estamos desarrollando como Ministerio de Agricultura, tal como nos ha solicitado el Presidente, para avanzar en la seguridad alimentaria de la región".


Según explicó Nicolás Ojeda, coordinador del programa, esta iniciativa se basa en proyectos que comenzaron en 2015, cuando una plaga cuarentenaria motivó la creación del primer semillero certificado de papa en Magallanes. Desde entonces, el programa ha crecido, pasando de abastecer a 100 productores a más de 300 anualmente, incorporando nuevas variedades como Rayún, Kuyén, Porvenir y Yaike , todas con aptitudes favorables al déficit hídrico. Gracias al apoyo del Gobierno Regional y la Seremi de Agricultura, en esta tercera parte,  se ha ampliado la superficie de los semilleros, fortalecido el control de plagas, validando tecnologías y generado canales de comercialización, lo que permite hoy avanzar en una producción más sustentable y adaptada a la realidad local.


"Además, vamos a probar el uso de microorganismos endófitos. Vamos a hacer algunos ensayos de validación con riego deficitario para ver hasta qué punto podemos bajar el riego, ahorrar agua y generar la misma, el mismo rendimiento. Y finalmente, a través de salas de mínimo proceso vamos a crear subproductos de papa",  sostuvo Ojeda.


Entre los objetivos específicos destacan: ampliar el suministro de semilla de calidad a 436 productores AFC, introducir cuatro nuevas variedades de papa adaptadas al déficit hídrico, y generar seis subproductos para dar valor agregado y reducir pérdidas y desperdicio de alimentos.


"Antes teníamos que conformarnos con vender la papa en bruto, ahora vemos la posibilidad de crear productos nuevos, aprovechar la papa de descarte y obtener un ingreso adicional para nuestras familias", destacó por último  la directora de INIA Kampenaike, Claudia Gómez.


El objetivo general del programa es mejorar la competitividad del rubro de la papa en la región, mediante la incorporación de técnicas productivas y de procesamiento que agreguen valor al producto y favorezcan la sustentabilidad de la producción.


gráfica torneo master

CLUB MASTER MAGALLANES CELEBRARÁ SU DÉCIMO ANIVERSARIO CON TORNEO INTERNACIONAL DE NATACIÓN

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO WILLIAMS CONFIRMA HALLAZGO DE TRIPULANTE CON VIDA EN SECTOR DE BAHÍA SEA

Leer Más

El sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona.

El sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona.

naufragosmagallanes
nuestrospodcast
harvardmagallanes

UNIVERSIDAD DE HARVARD, BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y EL MINISTERIO DE ECONOMÍA IMPULSAN ESTUDIO PARA FORTALECER LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA EN TIERRA DEL FUEGO

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
Peatones 2

EN LA REGIÓN DE MAGALLANES OCURREN MÁS DE DOS ACCIDENTES DE TRAYECTO CON PEATONES POR SEMANA

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
Sala 01

INIA INAUGURÓ SALA DE PROCESO DE PAPA EN MAGALLANES PARA IMPULSAR VALOR AGREGADO Y SOSTENIBILIDAD EN LA PRODUCCIÓN

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
ministromarcel

SORPRESA EN EL GOBIERNO: MARIO MARCEL PRESENTA SU RENUNCIA COMO MINISTRO DE HACIENDA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250