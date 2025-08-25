Punta Arenas,
25 de agosto de 2025

PUERTO NATALES CONSOLIDA SU LIDERAZGO CULINARIO CON “SABORES NATALINOS 2025”

​ Estas actividades no solo refuerzan el posicionamiento de la ciudad como capital gastronómica del extremo sur, sino que consolidan su proyección internacional en identidad, turismo y desarrollo local.

Equipo ganador primer lugar

En el marco del evento gastronómico “Sabores Natalinos 2025”, Puerto Natales vivió tres jornadas de alto nivel culinario con la realización de una destacada mentoría en desposte y charcutería del salmón, junto al esperado Torneo Gastronómico que en esta ocasión se realizó con un formato diferente por equipos. Estas actividades no solo refuerzan el posicionamiento de la ciudad como capital gastronómica del extremo sur, sino que consolidan su proyección internacional en identidad, turismo y desarrollo local.

 
La mentoría, orientada a profesionales y estudiantes del rubro, se enfocó en el tratamiento integral del salmón, uno de los productos emblema de la región. Este espacio formativo fue clave para el fortalecimiento de capacidades técnicas locales, aportando a la calidad y creatividad de la cocina patagónica.

 
A su vez, el Torneo Gastronómico por Equipos sorprendió con un altísimo nivel técnico, estético y conceptual. Cada grupo presentó dos preparaciones originales inspiradas en la cultura, los paisajes y la biodiversidad del territorio austral, resaltando sabores con identidad y un profundo respeto por los productos locales.

 
Resultados del Torneo Gastronómico por Equipos:


🥇 PRIMER LUGAR


Equipo: Carlos Azúa, Sergio Matus, Marcia Maldonado y José Barrientos
• Presentación 1: Atardecer en Magallanes
• Presentación 2: Raíces del Fiordo Última Esperanza


🥈 SEGUNDO LUGAR


Equipo: Joseph García, Andrea Jorquera, Elizabeth Reyes y Javier Winner
• Presentación 1: Otto Nordenskjöld
• Presentación 2: Calla tu boca


🥉 TERCER LUGAR


Equipo: Melannie Muñoz, Tomás Melivilu, Alejandro Garrido, Cristian Oviedo y Fernando Luksic
• Presentación 1: Sabores del fuego austral
• Presentación 2: Dedos del tira piedra


🏅 CUARTO LUGAR


Equipo: Ángel Velázquez, Darryl Márquez, Javiera Pacheco y Sebastián Rodríguez
• Presentación 1: Tiradito Kawésqar
• Presentación 2: Canelón de Última Esperanza


“Sabores Natalinos busca visibilizar el talento local, promover la innovación culinaria con identidad y proyectar a Puerto Natales como un polo gastronómico internacional. Estos logros refuerzan el reconocimiento que la comuna ha venido cultivando a nivel nacional e internacional”, afirmaron desde la organización.


Estas acciones son posibles gracias al trabajo sostenido de la Cámara de Turismo de Última Esperanza, que desde hace años impulsa el desarrollo del rubro y trabaja estratégicamente para posicionar a Puerto Natales como un destino turístico y gastronómico de excelencia.


Adriana Aguilar Lagos, representante de la Cámara, valoró el compromiso del ecosistema local y agradeció el apoyo de empresas asociadas como AquaChile, Hotel Costa Australis, Agencia de Turismo Tour Express y Onteaiken, Restaurante Camperos, Asador Patagónico, La Tapera, Mesita Grande, La Escondida, La Guanaca, Agua Azul del Paine, Mandala Andino, Alveoli Bakery y Berberis Patagonia.


“Hoy vivimos el hito de cierre de un muy lindo proyecto. Esto se vio reflejado en la jornada de la mañana con un torneo gastronómico que nos demostró que uno de los principios para el éxito es el trabajo en equipo. El compañerismo y la pasión por lo que se hace reafirman que la gastronomía magallánica marca la diferencia”, señaló Andrea Sánchez, organizadora del evento.


AquaChile, que lleva más de una década trabajando junto a la Cámara de Turismo, reafirmó su compromiso con el desarrollo local. “Año tras año nos enfocamos en que Magallanes sea un destino turístico. Apoyar este tipo de eventos es parte de ese compromiso, que hoy tiene reconocimiento nacional e internacional”, destacaron representantes de la empresa.


Con estas actividades, Puerto Natales continúa escribiendo una historia donde la cocina no solo alimenta, sino que también une, educa y proyecta al mundo la riqueza de un territorio único.


​El acuerdo contempla una serie de acciones conjuntas orientadas a fortalecer la campaña, entre ellas la distribución de alcancías, colectas especiales en comunidades pastorales y actividades de sensibilización en colegios y parroquias.

ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE HYST Y ATTA BUSCA QUE TORRES DEL PAINE SE TRANSFORME EN UN ÍCONO DEL TURISMO AVENTURA.

VISITAS A TORRES DEL PAINE CRECEN Y AVANZA HACIA UN TURISMO MENOS ESTACIONAL

