1 de septiembre de 2025

PUERTO NATALES RECIBIRÁ LA CUMBRE MUNDIAL DE TURISMO AVENTURA CON EL CHAPUZÓN DE LOS FIORDOS

El tradicional evento se vivirá el domingo 12 de octubre desde las 14:00 horas en la costanera, frente al monumento al viento, y las inscripciones estarán abiertas en www.chapuzondelosfiordos.com

chapuzonnatales

​Las aguas frías y cristalinas del Canal Señoret, volverán a ser protagonistas con el tradicional Chapuzón de los Fiordos, una fiesta ciudadana que este año tendrá un sello muy especial: será el punto de partida para dar la bienvenida a los delegados de la Cumbre Mundial de Turismo Aventura, ATTA.

 
Con la energía y hospitalidad que caracterizan a la comunidad natalina, este encuentro no solo marcará el inicio de la temporada alta de turismo en Magallanes, sino que también reafirmará el orgullo de la Patagonia de recibir a visitantes de todo el mundo en uno de los escenarios naturales más imponentes del planeta.

 

Para Adriana Águila, gerente de la Cámara de Turismo de Última Esperanza, este evento es una oportunidad única. “El próximo 12 de octubre Puerto Natales vivirá el Chapuzón de los Fiordos, evento que dará la bienvenida a los embajadores de la Cumbre Mundial de Turismo Aventura ATTA. Una celebración que refleja la energía de nuestra comunidad y su orgullo de ser anfitriona de uno de los encuentros más importantes del turismo aventura en el mundo. Para los gremios del comercio, la artesanía y el turismo, esta instancia es una gran motivación, pues fortalece la promoción de nuestro destino y contagia la alegría con que iniciamos la alta temporada turística”.

 

Mauricio Kusanovic, vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine, HYST, que “este año hemos querido que este encuentro sea el primer evento dentro de una Cumbre de Turismo Aventura con relevancia mundial. Por ello extendemos la invitación a todos los delegados que participarán de la ATTA para que se sumen, se integren y participen activamente. Asimismo, dejamos abierta la convocatoria para que otros actores del sector que se sientan llamados a contribuir con esta iniciativa también puedan hacerlo. Nuestro objetivo es que esta instancia no solo sea un punto de encuentro regional, sino un hito que trascienda fronteras, consolidando a la Patagonia y a Chile como un referente global en turismo sostenible y experiencias de naturaleza”.

 

Por su parte, Ana Díaz, presidenta de la agrupación del Pueblo Artesanal Ether Aike, destacó que “los gremios del turismo han puesto todo su esfuerzo y todas sus fichas en que esta versión del chapuzón sea distinta al resto y tenga un valor agregado, porque estarán los tours operadores de otros países. Es importante la alianza público-privada que se ha puesto para esta versión. Tenemos apoyo del Gobierno Regional a través de Sernatur, la municipalidad con toda la gestión y los gremios de turismo. Así que dejamos cordialmente invitados a todas las personas que quieran participar, tanto de la región como de afuera, y los esperamos contentos en Puerto Natales para vivir esta aventura especial”.

 

El Chapuzón de los Fiordos es organizado por los gremios de turismo de Última Esperanza, con el apoyo del Gobierno Regional de Magallanes, Sernatur y la Ilustre Municipalidad de Puerto Natales.


chapuzonnatales

PUERTO NATALES RECIBIRÁ LA CUMBRE MUNDIAL DE TURISMO AVENTURA CON EL CHAPUZÓN DE LOS FIORDOS

