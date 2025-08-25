JÓVENES QUE CUMPLEN SANCIÓN EN CENTRO DE CUMPLIMIENTO JUVENIL PARTICIPARON DE CLÍNICA MUSICAL DE LA MANO DE #QUÉHICISTEBELLA

Gonzalo Costa, es el joven magallánico detrás de la marca musical #Quéhicistebella, que ha utilizado para destacarse como una de las revelaciones del género rap urbano y que en poco tiempo le ha permitido consolidarse como uno de los nombres más influyentes del nuevo sonido urbano mundial.

El joven productor musical reside actualmente en Santiago, luego de egresar del Liceo San José de Punta Arenas. Desde mucho antes, comenzó a descubrir su afición por la producción musical, lo que le ha permitido desde entonces, exhibir numerosos éxitos musicales que son un grito a nivel mundial.

Entre sus últimos éxitos se encuentra la colaboración "Cuando No Era Cantante", junto al mexicano El Bogueto y el ícono español Yung Beef, con la que ha superado los 100 millones de streams en plataformas digitales, además de vincularse con Kaydy Cain, estando detrás del éxito de "La Mafia del Amor". A nivel nacional, ha trabajado con La Zowi, Rocket Worldwide, o los chilenos Polimá West Coast y Pablo Chill-E.





De gran espíritu social, #Quéhicistebella se contactó con el Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, para ofrecer la posibilidad de llevar a cabo una clínica de producción musical, dirigido a los jóvenes que cumplen sanción en medio cerrado, en el Centro de Cumplimiento Juvenil IP IRC LAE IP de Río de los Ciervos.

Aprovechando la visita de Gonzalo Costa a su familia de Punta Arenas, el músico del género de rap se dio el tiempo de cumplir con toda la reglamentación de acceso del Centro de Cumplimiento Juvenil y comenzó con las 3 jornadas de capacitación que llevó a cabo.

En este espacio de encuentro, #Quéhicistebella pudo enseñarles a los jóvenes en reclusión, cómo realizar pistas y bases para la creación de su propio material musical. La sala "Aula Inteligente", inaugurada hace sólo unos meses en el Centro de Cumplimiento IP IRC LAE IP, fue el espacio destinado para esta iniciativa, en donde pudieron contar con el equipamiento necesario para dar vida a esta experiencia.

"En lo personal fue una actividad muy enriquecedora, no había tenido antes la oportunidad de aportar un granito de arena a la comunidad en general, y siento que es totalmente necesario. El poder compartir los fundamentos básicos para que los cabros se puedan desenvolver en algo tan increíble como la música puede terminar siendo un gran impulso para los cabros y así encontrar nuevos caminos a seguir. Se vio que les gustó lo que les pude compartir y que quedaron motivados, así que cualquiera que eventualmente quiera sumarse para compartir de sus conocimientos que no dude en hacerlo", destacó Gonzalo Costa, más conocido como #quéhicistebella.





El joven Y.N, en reinserción, señaló que: "Me gustó el taller, tengo ganas de seguir haciendo las bases musicales para incorporar las letras de las canciones. La actividad fue muy entretenida, espero que se repita de todas maneras".

Por su parte, el segundo joven que participó en la clínica musical A. P. dijo que: "El taller lo encontré muy entretenido, fue excelente el trabajo del productor musical, sabe mucho; trabajamos con una base musical de cumbia. Nos quedó el desafío de ponerle la letra a la canción, sería bueno que se repita la experiencia".

Finalmente, César Montiel, Director Regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, agradeció la oportunidad brindada por Gonzalo Costa, al haber entregado parte de su tiempo a colaborar en la reinserción de los jóvenes que cumplen sanción. "Esta clínica de producción musical abre una nueva etapa para estos jóvenes, abre nuevas esperanzas; y para nosotros como servicio de reinserción nos guía en cómo debemos seguir trabajando en brindarles nuevas herramientas para que puedan aprender a expresar toda su creatividad y sensibilidad por el entorno. Como sociedad, tenemos un enorme desafío en atender las necesidades y falencias de estos jóvenes, y esta experiencia nos ha dado un nuevo aire para seguir innovando en mejorar el apoyo a cada joven que pasa por nuestro servicio. Estamos muy agradecidos y contentos por esta oportunidad, por ver el avance que tuvieron estos jóvenes al interior del centro. Sin duda este espacio de esparcimiento lo seguiremos impulsando para que estos jóvenes puedan descubrir sus talentos, puedan descubrir el poder transformador que tiene la música".

El fenómeno de #Quéhicistebella sigue creciendo mientras Gonzalo Costa junto a un equipo de trabajo continúa concretando colaboraciones con los más importantes exponentes del rap urbano mundial. La música de #Quéhicistebella se encuentra disponible en https://soundcloud.com/quehicistebella o en su IG https://www.instagram.com/_soybella/?hl=es . La experiencia desarrollada en el Centro de Cumplimiento de Punta Arenas puede ser revisada en el video https://www.instagram.com/reel/DNqvgVci3aF/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==





