DORIANA DISCOS REVIVE UN CLÁSICO DE LA POESÍA SÓNICA MAGALLÁNICA: “PORTAS DRAUMAR”

El sello magallánico Doriana Discos presenta el relanzamiento del primer disco del proyecto de poesía sónica Portas Draumar del escritor Jaime Vladilo, con temas instrumentales compuestos por Patricio Ulloa, Rafael Cheuquelaf y Jaime Vladilo.

La primera edición fue lanzada en 1997 por el sello magallánico Harijan Records. Editado originalmente en formato cassette (1997) y en formato CD (2008) y fue promocionado en su momento con diferentes presentaciones en locales de Punta Arenas, además contó con un lanzamiento oficial en el Teatro Municipal José Bohr.

El disco fue grabado por Patricio Ulloa en estudio 3'40, Punta Arenas, Magallanes, Chile en 1997 y fue producido por Jaime Vladilo.

Fue remasterizado en 2025 por Cristian Vladilo (domnea, Mantiza) en estudio Las Dorianas, Punta Arenas, Magallanes, Chile.

Se puede encontrar en una versión completa en el siguiente link:

https://www.youtube.com/watch?v=9m4CQMXm6_g

Además, está disponible en todos los servicios de streaming como por ejemplo Apple Music, Spotify, Deezer, Youtube music, etc.

Doriana Discos continua con este lanzamiento reeditando el catálogo del sello Harijan Records que en su momento publicó entre otros las producciones de Mantiza, Lluvia Ácida (su primer disco) y una Antología de Rock con lo más destacado de la escena rockera magallánica de ese momento.

Edición original Harijan Records, Punta Arenas, Magallanes, Chile, 1997.

Reedición Doriana Discos (014), Punta Arenas, Magallanes, Chile, 2025.

