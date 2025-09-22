INDAP MAGALLANES RESALTA AVANCES EN AGROECOLOGÍA, GANADERÍA Y PROGRAMAS DE APOYO A JÓVENES AGRICULTORES

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el director nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), Gabriel Zegers Muller, informó a la comunidad sobre los principales avances, desafíos y proyectos que la institución impulsa en Magallanes.

Durante la entrevista, Zegers destacó que INDAP Magallanes rindió una cuenta pública con foco en la agroecología, relevando avances en riego tecnificado y el trabajo sostenido para fortalecer la agricultura familiar campesina.

Uno de los hitos mencionados fue el regreso del ganado al mar desde Puerto Williams. Después de dos décadas, el ganado vuelve a zarpar desde Puerto Williams, los corrales de la isla reabrieron sus puertas al canal Beagle. Un total de 25 bovinos cruzaron rumbo al continente, marcando un acontecimiento histórico para la ganadería local y dejando atrás el aislamiento comercial de la zona más austral del mundo.

Otro de los puntos valorados fue el encuentro en Río Seco, donde vecinos, productores y entidades locales compartieron un intercambio de semillas y experiencias que no solo reforzó el aprendizaje agrícola, sino también el tejido social y la identidad comunitaria en el sector norte de Punta Arenas.

En el marco de los 80 años del Premio Nobel de Gabriela Mistral, INDAP distinguió a campesinas y campesinos de Magallanes que han destacado por su esfuerzo, innovación y capacidad de mantener viva la memoria del campo regional.

Asimismo, se relevó la innovación en Tierra del Fuego con el germinador de semillas artesanal desarrollado por Héctor Morales Garrido, conocido anteriormente por su “Motel de Gallinas más grande de la Patagonia”. Este nuevo dispositivo permite acelerar el ciclo natural de la semilla y transformarla en un plantín listo para ser llevado a invernadero, ampliando las oportunidades de los agricultores fueguinos.

En cuanto al trabajo conjunto con otras instituciones, Zegers valoró la alianza entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Agricultura, orientada a fortalecer la ganadería familiar en la región y enfrentar de manera resiliente los desafíos del cambio climático.

También se destacó la historia de los horticultores de Puerto Natales, quienes celebraron 35 años de vida gremial, ofreciendo productos frescos y recién cosechados en su sede de calle Miraflores 409, además de anunciar la apertura de una panadería como parte de la diversificación de su oferta local.

Finalmente, el director presentó el programa Tierra Joven de INDAP, una iniciativa gubernamental que busca “permitir acceder a tu primer terreno”, abriendo oportunidades para que nuevas generaciones puedan desarrollar proyectos agrícolas propios, con financiamiento y acompañamiento técnico integral.

Con estos avances y programas, INDAP reafirma su compromiso con el desarrollo de la agricultura familiar, la innovación y la sostenibilidad en Magallanes, apuntando a un futuro con más oportunidades para el campo austral.





​

