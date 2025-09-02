Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

2 de septiembre de 2025

COOPERATIVA ROSAS Y TALLER ESCARABAJO INVITAN A ENCUENTRO DE ECONOMÍAS CREATIVAS

​El encuentro contará con stand de creadoras y artistas locales, talleres de cooperativismo, artes y oficios; bordado experimental y clases de flexibilidad, biodanza y salud mental. Además de música en vivo y teatro infantil.

Afiche Economías Creativas

​El sábado 6 y domingo 7 de septiembre, desde las 15:00 horas en Espacio Escarabajo Rosas (ubicado en calle O´Higgins 1013, segundo piso) se realizará un encuentro de economías creativas, cuyo objetivo es difundir el trabajo artístico de creadoras y artistas locales.

El evento es organizado por la Cooperativa de Trabajo Rosas Silvestres y Escarabajo Taller y contará con más de 10 stand de creadoras y artistas locales, talleres de cooperativismo, bordado experimental, acercamiento a la orferería, acuabordado terapéutico, clases de flexibilidad, biodanza y salud mental. Además de música en vivo y teatro infanti.

María Francisca Pérez, socia de Cooperativa Rosas Silvestres, explicó que la iniciativa forma parte de un proyecto financiado por el Fondo de fortalecimiento de cooperativas y pre-cooperativas de Mincap-Sercotec. “Este fondo nos permitió desarrollar diferentes consultorías para profesionalizar y fortalecer el trabajo de nuestra organización, a través de estrategias de marketing, e-commerce, entre otras. Nuestro quehacer es colectivo y no podríamos trabajar sin las redes que hemos armado junto a otras iniciativas de economías creativas, así nace esta feria junto a Escarabajo Taller, cuyo objetivo es difundir el trabajo artístico de creadoras, artistas y emprendedoras locales. Invitamos a las familias a acompañarnos este fin de semana en un encuentro donde las artes, la colaboración y el conocimiento dialoguen en un mismo entramado cultural”, detalló.

Por su parte, Camila Vera Sandoval, orfebre y creadora de Escarabajo Taller & Galería, destacó que ofrecerán una variedad de talleres, entre ellos: “Confecciona tu Anillo con textura en bronce”, “Aros Geométricos con textura en cobre”, “Bordado de Animales” y “Acuabordado Terapéutico”. “Estos talleres son una manifestación de las actividades que realizamos de forma permanente y regular a lo largo del año. Representan una oportunidad para que el público conozca nuestras técnicas y metodologías de trabajo, además de acercarse a las prácticas artísticas y oficios que desarrollamos como espacio cultural de artes y oficios”, explicó Vera.

Las inscripciones a los talleres se realizarán a través del correo electrónico [email protected]

Durante las dos jornadas existirá una feria que contará con la participación de 8 emprendimientos, entre los que destacan la ilustradora científica Javiera Constanzo, Minke Joyas, Sarcilla polimérica, Javi Plantas, Indómita, Agni Patagonia, Huellas del Fauno y las creadoras permanentes de la Cooperativa Rosas y Escarabajo Taller: Tejido Salvaje, Lua, la ilustradora Choonka y las artistas textiles Patricia Miranda y Andrea Sol Camberes.

Además, la música, poesía y teatro estarán presentes a través de las intervenciones de la cantautora Laura Millanao, agrupación Poetika_os y la Compañía La Última. Pueden conocer la programación completa en las redes sociales de Cooperativa Rosas Silvestres: Instagram @CooperativaRosas y en Facebook Cooperativa Rosas Silvestres.

Afiche Economías Creativas

COOPERATIVA ROSAS Y TALLER ESCARABAJO INVITAN A ENCUENTRO DE ECONOMÍAS CREATIVAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

SLEP MAGALLANES CONVOCÓ A CONFERENCIA ANUAL DE DIRECTORES DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA PARA AVANZAR EN MEJORAS EDUCATIVAS

Leer Más

​La jornada tuvo como objetivos centrales analizar el estado de avance del Plan Estratégico Local, proponiendo mejoras al diseño y a la prestación del apoyo técnico-pedagógico que entrega el Servicio Local a los establecimientos y sus equipos, fortaleciendo así la mejora continua y la calidad de la educación pública en Magallanes.

​La jornada tuvo como objetivos centrales analizar el estado de avance del Plan Estratégico Local, proponiendo mejoras al diseño y a la prestación del apoyo técnico-pedagógico que entrega el Servicio Local a los establecimientos y sus equipos, fortaleciendo así la mejora continua y la calidad de la educación pública en Magallanes.

directoresslepmagallanes
nuestrospodcast
Fotografia 1

SENAMA ENTREGA MÁS DE 76 MILLONES DE PESOS PARA FINANCIAR PROYECTOS DE AGRUPACIONES DE MAYORES EN MAGALLANES

INE 336
Noticias
Destacadas
CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
Preparando el nido - H3P

AGRUPACIÓN ECOLÓGICA PATAGÓNICA CELEBRA 18 AÑOS DE COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE AUSTRAL

CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
tokio-023

MINISTRO PARDOW CONCRETA AGENDA DE ACTIVIDADES EN JAPÓN PARA DIFUNDIR AVANCES DE CHILE EN ENERGÍAS RENOVABLES E HIDRÓGENO VERDE

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
IMG_8209

PRESIDENTE DE LA CORTE DE APELACIONES DE PUNTA ARENAS RECIBE EN AUDIENCIA PROTOCOLAR A DIPUTADO CARLOS BIANCHI

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv