COOPERATIVA ROSAS Y TALLER ESCARABAJO INVITAN A ENCUENTRO DE ECONOMÍAS CREATIVAS

​El sábado 6 y domingo 7 de septiembre, desde las 15:00 horas en Espacio Escarabajo Rosas (ubicado en calle O´Higgins 1013, segundo piso) se realizará un encuentro de economías creativas, cuyo objetivo es difundir el trabajo artístico de creadoras y artistas locales.



El evento es organizado por la Cooperativa de Trabajo Rosas Silvestres y Escarabajo Taller y contará con más de 10 stand de creadoras y artistas locales, talleres de cooperativismo, bordado experimental, acercamiento a la orferería, acuabordado terapéutico, clases de flexibilidad, biodanza y salud mental. Además de música en vivo y teatro infanti.



María Francisca Pérez, socia de Cooperativa Rosas Silvestres, explicó que la iniciativa forma parte de un proyecto financiado por el Fondo de fortalecimiento de cooperativas y pre-cooperativas de Mincap-Sercotec. “Este fondo nos permitió desarrollar diferentes consultorías para profesionalizar y fortalecer el trabajo de nuestra organización, a través de estrategias de marketing, e-commerce, entre otras. Nuestro quehacer es colectivo y no podríamos trabajar sin las redes que hemos armado junto a otras iniciativas de economías creativas, así nace esta feria junto a Escarabajo Taller, cuyo objetivo es difundir el trabajo artístico de creadoras, artistas y emprendedoras locales. Invitamos a las familias a acompañarnos este fin de semana en un encuentro donde las artes, la colaboración y el conocimiento dialoguen en un mismo entramado cultural”, detalló.



Por su parte, Camila Vera Sandoval, orfebre y creadora de Escarabajo Taller & Galería, destacó que ofrecerán una variedad de talleres, entre ellos: “Confecciona tu Anillo con textura en bronce”, “Aros Geométricos con textura en cobre”, “Bordado de Animales” y “Acuabordado Terapéutico”. “Estos talleres son una manifestación de las actividades que realizamos de forma permanente y regular a lo largo del año. Representan una oportunidad para que el público conozca nuestras técnicas y metodologías de trabajo, además de acercarse a las prácticas artísticas y oficios que desarrollamos como espacio cultural de artes y oficios”, explicó Vera.



Las inscripciones a los talleres se realizarán a través del correo electrónico [email protected]



Durante las dos jornadas existirá una feria que contará con la participación de 8 emprendimientos, entre los que destacan la ilustradora científica Javiera Constanzo, Minke Joyas, Sarcilla polimérica, Javi Plantas, Indómita, Agni Patagonia, Huellas del Fauno y las creadoras permanentes de la Cooperativa Rosas y Escarabajo Taller: Tejido Salvaje, Lua, la ilustradora Choonka y las artistas textiles Patricia Miranda y Andrea Sol Camberes.



Además, la música, poesía y teatro estarán presentes a través de las intervenciones de la cantautora Laura Millanao, agrupación Poetika_os y la Compañía La Última. Pueden conocer la programación completa en las redes sociales de Cooperativa Rosas Silvestres: Instagram @CooperativaRosas y en Facebook Cooperativa Rosas Silvestres.



