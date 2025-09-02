2 de septiembre de 2025
COOPERATIVA ROSAS Y TALLER ESCARABAJO INVITAN A ENCUENTRO DE ECONOMÍAS CREATIVAS
El encuentro contará con stand de creadoras y artistas locales, talleres de cooperativismo, artes y oficios; bordado experimental y clases de flexibilidad, biodanza y salud mental. Además de música en vivo y teatro infantil.
El sábado 6 y domingo 7 de septiembre, desde las 15:00 horas en Espacio Escarabajo Rosas (ubicado en calle O´Higgins 1013, segundo piso) se realizará un encuentro de economías creativas, cuyo objetivo es difundir el trabajo artístico de creadoras y artistas locales.
El evento es organizado por la Cooperativa de Trabajo Rosas Silvestres y Escarabajo Taller y contará con más de 10 stand de creadoras y artistas locales, talleres de cooperativismo, bordado experimental, acercamiento a la orferería, acuabordado terapéutico, clases de flexibilidad, biodanza y salud mental. Además de música en vivo y teatro infanti.
María Francisca Pérez, socia de Cooperativa Rosas Silvestres, explicó que la iniciativa forma parte de un proyecto financiado por el Fondo de fortalecimiento de cooperativas y pre-cooperativas de Mincap-Sercotec. “Este fondo nos permitió desarrollar diferentes consultorías para profesionalizar y fortalecer el trabajo de nuestra organización, a través de estrategias de marketing, e-commerce, entre otras. Nuestro quehacer es colectivo y no podríamos trabajar sin las redes que hemos armado junto a otras iniciativas de economías creativas, así nace esta feria junto a Escarabajo Taller, cuyo objetivo es difundir el trabajo artístico de creadoras, artistas y emprendedoras locales. Invitamos a las familias a acompañarnos este fin de semana en un encuentro donde las artes, la colaboración y el conocimiento dialoguen en un mismo entramado cultural”, detalló.
Por su parte, Camila Vera Sandoval, orfebre y creadora de Escarabajo Taller & Galería, destacó que ofrecerán una variedad de talleres, entre ellos: “Confecciona tu Anillo con textura en bronce”, “Aros Geométricos con textura en cobre”, “Bordado de Animales” y “Acuabordado Terapéutico”. “Estos talleres son una manifestación de las actividades que realizamos de forma permanente y regular a lo largo del año. Representan una oportunidad para que el público conozca nuestras técnicas y metodologías de trabajo, además de acercarse a las prácticas artísticas y oficios que desarrollamos como espacio cultural de artes y oficios”, explicó Vera.
Las inscripciones a los talleres se realizarán a través del correo electrónico [email protected]
Durante las dos jornadas existirá una feria que contará con la participación de 8 emprendimientos, entre los que destacan la ilustradora científica Javiera Constanzo, Minke Joyas, Sarcilla polimérica, Javi Plantas, Indómita, Agni Patagonia, Huellas del Fauno y las creadoras permanentes de la Cooperativa Rosas y Escarabajo Taller: Tejido Salvaje, Lua, la ilustradora Choonka y las artistas textiles Patricia Miranda y Andrea Sol Camberes.
Además, la música, poesía y teatro estarán presentes a través de las intervenciones de la cantautora Laura Millanao, agrupación Poetika_os y la Compañía La Última. Pueden conocer la programación completa en las redes sociales de Cooperativa Rosas Silvestres: Instagram @CooperativaRosas y en Facebook Cooperativa Rosas Silvestres.
SLEP MAGALLANES CONVOCÓ A CONFERENCIA ANUAL DE DIRECTORES DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA PARA AVANZAR EN MEJORAS EDUCATIVAS
La jornada tuvo como objetivos centrales analizar el estado de avance del Plan Estratégico Local, proponiendo mejoras al diseño y a la prestación del apoyo técnico-pedagógico que entrega el Servicio Local a los establecimientos y sus equipos, fortaleciendo así la mejora continua y la calidad de la educación pública en Magallanes.
