Punta Arenas,
23 de septiembre de 2025

ASMAR MAGALLANES POSICIONA PROYECCIONES EN DESARROLLO DE HIDRÓGENO VERDE

​Asmar Magallanes, astillero situado en Punta Arenas, está posicionando sus proyecciones en el desarrollo del hidrógeno verde con una serie de iniciativas enfocadas en el recurso energético.

asmarmagallanes

El administrador de la Planta Industrial Asmar Magallanes, capitán de navío Gonzalo Mitrovich, expresó que actualmente “estamos con una muy alta demanda de trabajos, estamos con unos proyectos de recuperación y modernización de buques de la Armada, así que con unos proyectos desafiantes, pero con bastante carga y demanda”.

“En el ámbito de transición energética, estamos desarrollando el proyecto Sefenam (Sistema de Eficiencia Energética Asmar Magallanes), que es un hito en lo que es la transición en el ámbito marítimo con este sistema de hibridación energética, que permite a los buques disminuir los gases de efecto invernadero y, a la vez, reducir todos los costos operacionales en cuanto a combustible y mantención de los generadores”, explicó Mitrovich.

En la misma línea, el capitán de navío señaló que “también estamos trabajando para transformarnos en un soporte a la industria del hidrógeno verde. En Magallanes se está desarrollando el hidrógeno verde a un nivel importante y yo diría que ese es uno de los proyectos más avanzados en Chile, así que estamos desarrollando las capacidades que requiere la industria”.

El administrador de Asmar Magallanes sostuvo que dicho progreso está segmentado en cuatro ámbitos y que uno “es la confección de piezas y partes las torres de los aerogeneradores, la mantención de sus componentes una vez que ya las plantas entren en operación y para eso estamos buscando acuerdos con las empresas fabricantes para poder nosotros transformarnos en su servicio técnico certificado en la región”.

“Los otros ámbitos son apoyar también en lo que es la construcción de artefactos navales que puedan hacer toda la transferencia logística de todo el equipamiento que hay que llevar a las zonas de desarrollo de los proyectos”, complementó Mitrovich.

“Por último, el proyecto de investigación y desarrollo para utilizar los derivados del hidrógeno en el ámbito marítimo como un reemplazo de hidrocarburos, a través de combustible sintético”, expuso el responsable del astillero magallánico.

Desafíos para la industria

Respecto a los desafíos aún presentes para abordar el recurso energético, Gonzalo Mitrovich, explicó que “lo que nos falta un poco más es producir las sinergias con el ámbito académico, la industria regional”.

“Corfo está generando todo ese trabajo de identificar las brechas de la industria en general para poder generar los requerimientos y las necesidades que permitan eliminarlas y la industria local tenga la capacidad para dar soporte a la industria del hidrógeno verde”, añadió.

En ese sentido, el administrador del astillero dijo que “hay harto por hacer, pero creo que se está avanzando a un buen ritmo para lograr ese efecto. Sin embargo, existen varios desafíos por definir sobre cómo enfrentarlos para lograrlo dentro de los plazos”.

“No hay que perder de vista que el desarrollo del hidrógeno verde, si no lo hacemos en un corto plazo, también puede llegar otro sistema u otra fuente de energía que, finalmente, eche todo por tierra lo que es hidrógeno verde. Entonces, en ese ámbito hay que ir avanzando, ir de alguna forma destrabando todos estos problemas que se van generando en el proyecto”, recalcó Mitrovich.

Fuente: portalportuario.cl 


18 SEGURO: MÁS DE 170 FISCALIZACIONES REALIZÓ LA SEREMI DE SALUD DE MAGALLANES PREVIO Y DURANTE FIESTAS PATRIAS 2025

ASMAR MAGALLANES POSICIONA PROYECCIONES EN DESARROLLO DE HIDRÓGENO VERDE

