PEDRO FECCI GALLARDO ASUME NUEVO PERIODO EN EL COLEGIO DE CONTADORES DE MAGALLANES CON FOCO EN ÉTICA PROFESIONAL Y ADAPTACIÓN DIGITAL

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el presidente del Colegio de Contadores de Magallanes, Pedro Fecci Gallardo, conversó con la comunidad sobre los desafíos y prioridades de la nueva directiva regional, cuyo mandato se extenderá por tres años.

Fecci destacó que la directiva anterior tuvo como principal meta “reencantar a los contadores a participar del colegio”, un trabajo que permitió fortalecer la presencia de profesionales dentro de la institución. “Actualmente el proceso está en que se mantengan estos contadores en el colegio de contadores a nivel regional junto con seguir manteniendo la convocatoria a nuevos”, señaló.

Entre los principales desafíos para este nuevo ciclo, el presidente enfatizó en la importancia del comportamiento profesional: “El desafío actual para los contadores es poner énfasis en el comportamiento ético que deben tener quienes están colegiados”.

Otro eje central abordado fue el impacto de la tecnología en la profesión. Fecci recalcó que “en nuestra actividad va a ser 100% afectada por la IA, hay estudios que lo mencionan”. No obstante, recordó que los problemas actuales en materia digital siguen marcando la agenda del gremio. En esa línea, aseguró que la misión del colegio será “poder entregarle herramientas a nuestros contadores colegiados para poder enfrentar este nuevo mundo digital”.

Con este nuevo periodo, la directiva regional busca consolidar el trabajo realizado en los últimos años y proyectar a los profesionales contables de Magallanes hacia los retos éticos y tecnológicos que impone el escenario actual.



