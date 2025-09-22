Punta Arenas,
22 de septiembre de 2025

PEDRO FECCI GALLARDO ASUME NUEVO PERIODO EN EL COLEGIO DE CONTADORES DE MAGALLANES CON FOCO EN ÉTICA PROFESIONAL Y ADAPTACIÓN DIGITAL

Buenos días región.

pdtecolegiocontadores

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el presidente del Colegio de Contadores de Magallanes, Pedro Fecci Gallardo, conversó con la comunidad sobre los desafíos y prioridades de la nueva directiva regional, cuyo mandato se extenderá por tres años.

Fecci destacó que la directiva anterior tuvo como principal meta “reencantar a los contadores a participar del colegio”, un trabajo que permitió fortalecer la presencia de profesionales dentro de la institución. “Actualmente el proceso está en que se mantengan estos contadores en el colegio de contadores a nivel regional junto con seguir manteniendo la convocatoria a nuevos”, señaló.

Entre los principales desafíos para este nuevo ciclo, el presidente enfatizó en la importancia del comportamiento profesional: “El desafío actual para los contadores es poner énfasis en el comportamiento ético que deben tener quienes están colegiados”.

Otro eje central abordado fue el impacto de la tecnología en la profesión. Fecci recalcó que “en nuestra actividad va a ser 100% afectada por la IA, hay estudios que lo mencionan”. No obstante, recordó que los problemas actuales en materia digital siguen marcando la agenda del gremio. En esa línea, aseguró que la misión del colegio será “poder entregarle herramientas a nuestros contadores colegiados para poder enfrentar este nuevo mundo digital”.

Con este nuevo periodo, la directiva regional busca consolidar el trabajo realizado en los últimos años y proyectar a los profesionales contables de Magallanes hacia los retos éticos y tecnológicos que impone el escenario actual.


BORIC SE EQUIVOCÓ: COMUNIDADES KAWÉSQAR LOGRAN ADMISIBILIDAD DE RECURSO DE PROTECCIÓN CONTRA PREFERENCIA A EXTRANJEROS EN SUBSIDIOS DE VIVIENDA

AUTORIDADES AFINAN PLAN DE ILUMINACIÓN EN RUTA 9 AL AEROPUERTO

Leer Más

​Vecinos y representantes revisaron plazos, inversión y mejoras para el acceso norte de Punta Arenas.

​Vecinos y representantes revisaron plazos, inversión y mejoras para el acceso norte de Punta Arenas.

DE PUNTA ARENAS AL MUNDO: RAMÓN DÍAZ ETEROVIC SE CONSAGRA COMO EL PREMIO NACIONAL DE LITERATURA 2025

DE PUNTA ARENAS AL MUNDO: RAMÓN DÍAZ ETEROVIC SE CONSAGRA COMO EL PREMIO NACIONAL DE LITERATURA 2025

DÚO ELECTRÓNICO MAGALLÁNICO LLUVIA ÁCIDA LANZA UN SINGLE INSPIRADO EN EL USO POLÍTICO DE BOTS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

WhatsApp Image 2025-09-16 at 5

SEREMI DE LA MUJER REFUERZA SEGURIDAD EN FIESTAS PATRIAS Y PARTICIPA EN “SERNAC EN TU BARRIO”

