RUTA CULTURAL DEL CERRO DE LA CRUZ: INICIATIVA VECINAL QUE FORTALECE LA IDENTIDAD REGIONAL

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, se presentó la iniciativa Ruta Cultural del Cerro de la Cruz, proyecto que rescata la historia barrial y el patrimonio de uno de los sectores más tradicionales de Punta Arenas.

En la conversación participaron Nelson Cárcamo y Mirta Saldivia, impulsores de la ruta, junto a la periodista Pilar Higuera, quienes entregaron detalles sobre el trabajo que se ha desarrollado en los últimos años para dar forma a este circuito cultural.

La ruta comprende tres calles históricas y cinco hitos patrimoniales, y ha contado con el respaldo de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del programa Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional. En 2025 se completó un catastro general de las viviendas patrimoniales del sector, algunas con más de un siglo de antigüedad. Además, se destacaron a los pobladores históricos, antiguos almacenes y comercios icónicos, junto con los espacios que han funcionado como puntos de encuentro social y comunitario.

El objetivo para este año es potenciar la Ruta Cultural y proponer su incorporación dentro de los circuitos turísticos de la ciudad, con la particularidad de que los propios vecinos del barrio puedan actuar como guías y relatores, contando con el apoyo de instituciones vinculadas al área.

INSTAGRAM DE LA RUTA CULTURAL: Instagram





