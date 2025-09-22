ENCUESTA BLACK&WHITE: JARA (29%) SUPERA A KAST (26%) EN PREFERENCIAS PRESIDENCIALES

La encuesta semanal de Black & White ha puesto de relieve una notable dinámica en la carrera presidencial en Chile. Con el debate presidencial que enfrentó a los ocho candidatos aún frescos en la memoria, los resultados recientes muestran un cambio significativo en las preferencias de los votantes. Aunque se han registrado fluctuaciones, las cifras reflejan un verdadero enfrentamiento entre Jara y Kast, dos figuras clave en este contexto político. Este artículo explora los resultados y las implicaciones de esta encuesta, analizando no solo las preferencias actuales, sino también el posible impacto en la segunda vuelta de las elecciones.

Resultados de la Encuesta Preferencias Electorales

Según la encuesta, publicada este viernes, Jara ha incrementado su apoyo en 3 puntos porcentuales desde la última medición, mientras que Kast ha visto una caída de 6 puntos. Esto coloca a Jara nuevamente en el primer lugar con un 29% de las preferencias, mientras Kast se sitúa en el segundo con un 26%. Por su parte, Evelyn Matthei ha logrado un aumento de 2 puntos, alcanzando un 20% de respaldo. Con estos resultados, la diferencia entre Kast y Matthei se reduce a solo 6 puntos, marcando la brecha más estrecha desde julio de 2025.

Escenarios de Segunda Vuelta

En cuanto a los posibles escenarios para la segunda vuelta, la encuesta revela que Kast podría ganar frente a Jara, mientras que Matthei saldría victoriosa en un enfrentamiento con Jara. Esto indica que la competencia está lejos de ser predecible y que los electores están evaluando sus opciones de manera dinámica.

Contexto Demográfico Perspectivas por Género y Segmento Socioeconómico (H3)

La mayoría de los encuestados que apoyan a Jara son mujeres y provienen de sectores socioeconómicos más bajos. Por otro lado, quienes están más inclinados a votar por Kast provienen mayormente de segmentos ABC1 y C2, así como de un grupo poblacional predominantemente masculino.

Voto en Segunda Vuelta

El sondeo encuentra que el 56% de los votantes apoyaría a Matthei en una segunda vuelta frente a Jara, especialmente en segmentos de mayor edad y de ingresos más altos. Mientras tanto, un 55% respaldaría a Kast si la contienda fuera contra Jara. También destaca que un significativo 23% de los votantes prefiere votar nulo o en blanco, una señal de descontento que podría influir en el resultado final.

Análisis y ProyeccionesCambios en el Panorama Electoral

Las fluctuaciones en la preferencia electoral son evidentes y reflejan la naturaleza cambiante de la opinión pública. La reciente caída de Kast podría atribuirse a diversos factores, incluidos los efectos de las publicaciones de las discrepancias con el Banco Central y el impacto del debate presidencial. Esto sugiere que las interacciones entre los candidatos y sus estrategias de campaña tendrán un papel crucial en la retención de votos.

La Importancia del Debate

El debate presidencial no solo permitió a los votantes conocer las posturas de los candidatos, sino que también podría haber influido notablemente en sus decisiones. La forma en que los candidatos articulen sus propuestas y respondan a las inquietudes del público será fundamental para determinar su éxito en las próximas semanas.

Conclusión

La encuesta de Black & White nos ofrece una visión intrigante de la actual carrera presidencial en Chile. A medida que las elecciones se acercan, la atención se centrará en las estrategias que adoptarán los candidatos para captar votantes y consolidar su apoyo. Los ciudadanos están mostrando un interés cada vez mayor por el proceso electoral, y los resultados de esta clase de encuestas servirán como un barómetro del clima político.

Llamado a la Acción

Los votantes deben permaneces informados y reflexionar sobre sus opciones antes de la cita electoral. Con la competencia tan ajustada, cada voto cuenta. Mantente al tanto de futuros desarrollos en la campaña presidencial.

FAQ

¿Quién lidera actualmente las preferencias presidenciales en Chile? Jeannette Jara lidera con un 29% seguido por José Antonio Kast con un 26%.

¿Cuál es la opinión sobre la discrepancia del presidente con el Banco Central? El 60% considera inapropiado que el presidente exprese su discrepancia.

¿Qué impacto tuvo el debate presidencial en las encuestas? El debate ha influido en un cambio significativo en las preferencias, especialmente entre los dos principales candidatos.

¿Qué proporción votaría en blanco o nulo? Un 23% de los encuestados declara que votaría nulo o blanco en las elecciones.

¿Cuáles son las tendencias demográficas en los resultados de la encuesta? Las mujeres y los segmentos socioeconómicos más bajos muestran una mayor inclinación hacia Jeannette Jara.

Fuente: thetimes.cl

​



​

