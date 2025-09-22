AGENDA CRITERIA: JARA LIDERA (29%) Y DISTANCIA ENTRE KAST Y MATTHEI SE ACORTA DE 14 A 9 PUNTOS EN UNA SEMANA

Carrera presidencial. Este sabado se dio a conocer la tercera encuesta Agenda Criteria de septiembre que indica que, si la elección fuera este domingo, la candidata oficialista Jeannette Jara lidera las preferencias con 29% (misma cifra que la semana pasada), seguida por el republicano José Antonio Kast con 25% (dos puntos menos que la semana pasada), seguidos por la postulante de Chile Vamos, Evelyn Matthei, con 16% (tres puntos más que hace siete días).

De esta forma, la exalcaldesa recorta de 14 a 9 puntos su desventaja frente a Kast en una semana.

Les siguen el libertario Johannes Kaiser que alcanza 10% (misma cifra que hace siete días) y Franco Parisi con 8% (un punto más que la semana pasada), Harold Mayne-Nicholls con 3% (misma cifra que la encuesta anterior) y Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés con 1%.

En relación a preferencias espontáneas, Jara ocupa el primer lugar con 29% (un punto más que la semana pasada), seguida por Kast con 25% (dos punto menos que hace siete días) y Matthei con 16% (tres punto más que la semana pasada). Les siguen Kaiser y Parisi, ambos con 8%.

Segunda vuelta presidencial. En este escenario, Kast se impondría a Jara por 11 puntos (46% vs 35%), mientras que Matthei también ganaría a la candidata oficialista (41% vs 33%).

En un escenario contra Parisi, Jara alcanza 35% frente al 30% del economista y un 35% de votos nulos o blancos.

Jara también tiene ventaja frente a Kaiser: 36% vs 32%, con un 32% de nulos o blancos.

Elegibilidad de candidatos. De acuerdo con el sondeo, entre fines de agosto y esta semana, la mayor ganancia neta la obtiene Harold Mayne-Nicholls, y las mayores pérdidas netas las tienen Marco Enríquez-Ominami y José Antonio Kast.

Un 70% dice que nunca votaría por Enríquez-Ominami un 78% dice que nunca votaría por Artés. Sobre Mayne-Nicholls, un 53% no votaría nunca por él.

Entre quienes tienen más consideración positiva que negativa, Matthei lidera: 59% votaría o podría votar por ella.

Aprobación presidencial. En esta materia, el Presidente Gabriel Boric sube a 32% (un punto más que la semana pasada), mientras que su desaprobación baja a 57% (tres puntos menos que hace siete días).

Fuente: ex-ante.cl

