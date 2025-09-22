PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CONCLUYE Y SOLICITA DECLARACIÓN COMO MONUMENTO HISTÓRICO NACIONAL A “COMPINGIM” (ISLA DAWSON)

​El respondable a cargo de la investigación y confeccion del expediente sobre el ex campo de prisioneros COMPINGIM en Isla Dawson y la AFEP Magallanes, anuncia el cierre de su proyecto y la inminente entrega de la solicitud formal para que este sitio emblemático sea declarado Monumento Histórico Nacional. La ceremonia de entrega tendrá lugar el 23 de septiembre de 2025, a las 18:00 horas, en la Delegación Presidencial de Magallanes.



​Isla Dawson, ubicada 100 kilómetros al sur de Punta Arenas, albergó en sus primer periodo a mas de 120 prisioneros en el primer campo que funcionó en Magallanes tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. El campo COMPINGIM, emplazado en la base de la Compañía de Ingenieros de Infantería de Marina, a 6,8 km de Puerto Harris, operó entre el 11 de septiembre y el 20 de diciembre de 1973. En este lugar fueron confinados tanto la alta dirigencia política del gobierno de la Unidad Popular, como opositores al régimen provenientes de la región de Magallanes. Reconocida como un símbolo nacional e internacional de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por la dictadura militar, la isla Dawson representa un doloroso capítulo de la historia chilena.



​El proyecto de investigación ha profundizado en la "memoria de la evidencia" y de los testimonios de prisión política. Los relatos de ex prisioneros, como Sergio Vuskovic, Aristóteles España, Luis Vega, Sergio Bitar, Sergio Urrutia, Eduardo Ojeda, Francisco Alarcón, Sergio Zurita, entre otros; revelan cómo las condiciones extremas de la isla contribuyeron aun mas a la violencia del presidio y como enfretaron esta realidad. Es fundamental que La solicitud de declaratoria de COMPINGIM como Monumento Histórico Nacional busca asegurar el reconociemiento de la singularidad de “COMPINGIM” como campo de concentración post-golpe, la preservación de este espacio de memoria, fundamental para honrar a las víctimas que sobrevivieron su expriencia y educar a las futuras generaciones sobre los horrores del terrorismo de Estado.



​"La historia de Compingim en Isla Dawson es un testimonio imborrable de la resiliencia humana frente a la barbarie, y un recordatorio constante de la importancia de la dignidad y la fraternidad incluso en las condiciones más extremas". "Esta solicitud no es solo un acto solemne, sino un compromiso profundo con la verdad, la justicia y la garantía de que nunca más se repitan tales atrocidades en nuestro país”.

