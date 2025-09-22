Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

22 de septiembre de 2025

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CONCLUYE Y SOLICITA DECLARACIÓN COMO MONUMENTO HISTÓRICO NACIONAL A “COMPINGIM” (ISLA DAWSON)

​ El campo COMPINGIM, emplazado en la base de la Compañía de Ingenieros de Infantería de Marina, a 6,8 km de Puerto Harris, operó entre el 11 de septiembre y el 20 de diciembre de 1973.

Afiche

​El respondable a cargo de la investigación y confeccion del expediente sobre el ex campo de prisioneros COMPINGIM en Isla Dawson y la AFEP Magallanes, anuncia el cierre de su proyecto y la inminente entrega de la solicitud formal para que este sitio emblemático sea declarado Monumento Histórico Nacional. La ceremonia de entrega tendrá lugar el 23 de septiembre de 2025, a las 18:00 horas, en la Delegación Presidencial de Magallanes.

​Isla Dawson, ubicada 100 kilómetros al sur de Punta Arenas, albergó en sus primer periodo a mas de 120 prisioneros en el primer campo que funcionó en Magallanes tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. El campo COMPINGIM, emplazado en la base de la Compañía de Ingenieros de Infantería de Marina, a 6,8 km de Puerto Harris, operó entre el 11 de septiembre y el 20 de diciembre de 1973. En este lugar fueron confinados tanto la alta dirigencia política del gobierno de la Unidad Popular, como opositores al régimen provenientes de la región de Magallanes. Reconocida como un símbolo nacional e internacional de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por la dictadura militar, la isla Dawson representa un doloroso capítulo de la historia chilena.

​El proyecto de investigación ha profundizado en la "memoria de la evidencia" y de los testimonios de prisión política. Los relatos de ex prisioneros, como Sergio Vuskovic, Aristóteles España, Luis Vega, Sergio Bitar, Sergio Urrutia, Eduardo Ojeda, Francisco Alarcón, Sergio Zurita, entre otros; revelan cómo las condiciones extremas de la isla contribuyeron aun mas a la violencia del presidio y como enfretaron esta realidad. Es fundamental que La solicitud de declaratoria de COMPINGIM como Monumento Histórico Nacional busca asegurar el reconociemiento de la singularidad de “COMPINGIM” como campo de concentración post-golpe, la preservación de este espacio de memoria, fundamental para honrar a las víctimas que sobrevivieron su expriencia y educar a las futuras generaciones sobre los horrores del terrorismo de Estado.

​"La historia de Compingim en Isla Dawson es un testimonio imborrable de la resiliencia humana frente a la barbarie, y un recordatorio constante de la importancia de la dignidad y la fraternidad incluso en las condiciones más extremas". "Esta solicitud no es solo un acto solemne, sino un compromiso profundo con la verdad, la justicia y la garantía de que nunca más se repitan tales atrocidades en nuestro país”.

williamsarte

PUERTO WILLIAMS RECIBE EL PROYECTO "CORAZÓN BARCO: ARTE, COHESIÓN SOCIAL Y TERRITORIO"

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

AUTORIDADES AFINAN PLAN DE ILUMINACIÓN EN RUTA 9 AL AEROPUERTO

Leer Más

​Vecinos y representantes revisaron plazos, inversión y mejoras para el acceso norte de Punta Arenas.

​Vecinos y representantes revisaron plazos, inversión y mejoras para el acceso norte de Punta Arenas.

REUNIÓN POR ILUMINACIÓN DE RUTA 9 (2)
nuestrospodcast
22914-ramon-diaz-eterovic-2048x1365

DE PUNTA ARENAS AL MUNDO: RAMÓN DÍAZ ETEROVIC SE CONSAGRA COMO EL PREMIO NACIONAL DE LITERATURA 2025

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
cdtitanes

CENTRO DE REINSERCIÓN JUVENIL RECIBE DONACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS POR PARTE DEL CLUB DEPORTIVO "TITANES"

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BF 3

MÁS DE 40 MIL PERSONAS VISITARON EL PARQUE MARÍA BEHETY DURANTE LAS FIESTAS PATRIAS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
PAX
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
bda61d81-83de-42d5-b2bd-3b61ca16ac87-large-standard-q100

SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS CIERRA INVESTIGACIÓN CONTRA EX SEREMI DE MAGALLANES CAROLINA HERRERA TORO

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250