"Operación Fortaleza" y controles vehículares marcan agenda de seguridad en la región de Magallanes

​En el programa “Conexión PDI”, transmitido esta semana, la conversación estuvo marcada por los temas de seguridad en la región de Magallanes. La invitada fue la seremi de Seguridad Pública, Carla Barrientos Hernández, quien abordó el trabajo coordinado que se está desarrollando entre la Seremi, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI).

Barrientos detalló que en las últimas semanas se han llevado a cabo dos operativos de fiscalización conjunta, enfocados en controles de identidad y vehiculares en distintas comunas de la región. Estas acciones buscan fortalecer la prevención del delito y aumentar la sensación de seguridad en la ciudadanía.

El más reciente de estos procedimientos fue la “Operación Fortaleza”, que contempló fiscalizaciones en espacios de alta afluencia de público, como bancos, centros comerciales y otros puntos estratégicos. La autoridad subrayó que este despliegue permitió una cobertura amplia y coordinada, reforzando el mensaje de que las instituciones trabajan unidas para resguardar la seguridad de la comunidad magallánica.

El espacio radial “Conexión PDI” se ha convertido en un referente de diálogo en torno a la seguridad pública, ofreciendo a la ciudadanía información directa sobre los esfuerzos y resultados del trabajo interinstitucional en la región.



