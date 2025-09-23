Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

23 de septiembre de 2025

"Operación Fortaleza" y controles vehículares marcan agenda de seguridad en la región de Magallanes

CONEXIÓN PDI

WhatsApp Image 2025-09-23 at 5

​En el programa “Conexión PDI”, transmitido esta semana, la conversación estuvo marcada por los temas de seguridad en la región de Magallanes. La invitada fue la seremi de Seguridad Pública, Carla Barrientos Hernández, quien abordó el trabajo coordinado que se está desarrollando entre la Seremi, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI). 

 Barrientos detalló que en las últimas semanas se han llevado a cabo dos operativos de fiscalización conjunta, enfocados en controles de identidad y vehiculares en distintas comunas de la región. Estas acciones buscan fortalecer la prevención del delito y aumentar la sensación de seguridad en la ciudadanía. 

 El más reciente de estos procedimientos fue la “Operación Fortaleza”, que contempló fiscalizaciones en espacios de alta afluencia de público, como bancos, centros comerciales y otros puntos estratégicos. La autoridad subrayó que este despliegue permitió una cobertura amplia y coordinada, reforzando el mensaje de que las instituciones trabajan unidas para resguardar la seguridad de la comunidad magallánica. 

 El espacio radial “Conexión PDI” se ha convertido en un referente de diálogo en torno a la seguridad pública, ofreciendo a la ciudadanía información directa sobre los esfuerzos y resultados del trabajo interinstitucional en la región.



totalenergiesmagallanes

TRAS AVALANCHA DE OBSERVACIONES, TOTALENERGIES PIDE SUSPENDER TRÁMITE AMBIENTAL DE MEGAPROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE HASTA 2027

Balance Fiestas Patrias 2 (2)

MAGALLANES CELEBRÓ CON RESPONSABILIDAD: AUTORIDADES DESTACAN BAJO NÚMERO DE INCIDENTES EN BALANCE POST FIESTAS PATRIAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

TRAS AVALANCHA DE OBSERVACIONES, TOTALENERGIES PIDE SUSPENDER TRÁMITE AMBIENTAL DE MEGAPROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE HASTA 2027

Leer Más

​La firma optó por no entregar la adenda y trabajar más en la obra, que está en Magallanes. Esgrimió una revisión técnica del diseño de la iniciativa de US$ 16 mil millones.

​La firma optó por no entregar la adenda y trabajar más en la obra, que está en Magallanes. Esgrimió una revisión técnica del diseño de la iniciativa de US$ 16 mil millones.

totalenergiesmagallanes
nuestrospodcast
cormupas

CORMUPA NOTIFICA DESTITUCIONES POR USO INDEBIDO DE LICENCIAS MÉDICAS

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
guiasalimentarias

CON DIÁLOGO CIUDADANO MAGALLANES PARTICIPA EN PROCESO DE RENOVACIÓN DEL ÍCONO DE LAS GUÍAS ALIMENTARIAS PARA CHILE

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
asmarmagallanes

ASMAR MAGALLANES POSICIONA PROYECCIONES EN DESARROLLO DE HIDRÓGENO VERDE

Balance Fiestas Patrias 2 (2)

MAGALLANES CELEBRÓ CON RESPONSABILIDAD: AUTORIDADES DESTACAN BAJO NÚMERO DE INCIDENTES EN BALANCE POST FIESTAS PATRIAS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
PAX
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
foto_0000000220250919181112

DIRECCIÓN DEL TRABAJO CURSÓ MULTAS POR MÁS DE 121 MILLONES PESOS AL COMERCIO POR NO RESPETAR FERIADOS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales