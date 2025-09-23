Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

23 de septiembre de 2025

RALLY ÚLTIMA ESPERANZA: SE LLEVÓ A CABO EL 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE EN PUERTO NATALES Y TORRES DEL PAINE

​El Rally Última Esperanza se llevó a cabo el 19 y 20 de septiembre en Puerto Natales y Torres del Paine, con un total de 22 binomios participantes que llegaron de Punta Arenas, Ushuaia, Rio Turbio y los equipos locales.

rallynatales

Durante las dos jornadas que tuvo el Rally, principalmente la segunda que se desarrollo en el Parque Nacional Torres del Paine, el publico que acompaño la actividad fue muy numeroso, lo cual genero muy buenas sensaciones a la organización, como así también a los binomios y sus equipos.

Te Paso La Pelota


En cuanto a los resultados finales, el binomio ganador de la General fue Matías Barria y Miguel Chavez, quienes tuvieron un gran fin de semana a bordo del Ford Ka de la Categoría Copa 1600. EL segundo lugar quedo para Rodolfo Ojeda y Karla Diaz, mientras que el podio de la General lo completaron Matías Carabantes y Daniel Gomez con el Peugeot 206.

Las posiciones finales de las Categorias fueron las siguientes:


Copa 1600


1° Matías Barría y Miguel Chávez
2°Darío Chara y Juan Carlos Gerli
3°Sandro Goich y Dusan Olivares
4°Juan Jose Maclean y Angelo Barria
5°Luis Cire y Carlos Muñoz
No pudieron completas todas las especiales Darío Telles – Fredy Bórquez y Luis Andrade – Rodrigo Gutiérrez.


Categoría N2


1° Rodolfo Ojeda y Carla Díaz
2° Matías Carabantes y Daniel Gómez
3° Brian Cárdenas y Patricio González
4° Elias Maragaño y Paula Beros
5°Julia Hernandez y Marcelo Guerrero
6° Ivan Alvarado y Camilo Diaz
No pudieron completar la carrera Carlos Ginieis – Juan Carlos Villegas (Puerto Natales) y Rodrigo Pérez – Erwin Martínez (Punta Arenas).


Categoría F2


1° Pablo Lira y Valeria Torres
2° Danilo Barrientos y Gabriel Osorio
3° Víctor Soto y Luis Gallardo
Horario Zentner – Julio Wilder y Roberto Maldonado – Antonia Maldonado, no pudieron terminar el rally por problemas mecánicos en sus autos.
Categoría Super 2000
1er lugar: Patricio Avendaño y Kevin Schultz (Puerto Natales)
Finalizada la competencia se realizo la entrega de premios y se confirmó que la 3º y ultima fecha sera el 29 y 30 de Noviembre.

Fuente: patagonianexo.com.ar/

cdtitanes

CENTRO DE REINSERCIÓN JUVENIL RECIBE DONACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS POR PARTE DEL CLUB DEPORTIVO "TITANES"

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

FNE DENUNCIA COLUSIÓN DE LA CENTOLLA EN MAGALLANES Y ARREMETE CONTRA SIETE EMPRESAS Y OCHO EJECUTIVOS INVOLUCRADOS

Leer Más

​La Fiscalía solicitó multas por más de US$ 54 millones para las compañías, que habrían acordado los precios de compra de este producto al menos entre los años 2012 y 2021.

​La Fiscalía solicitó multas por más de US$ 54 millones para las compañías, que habrían acordado los precios de compra de este producto al menos entre los años 2012 y 2021.

centollasmagallanes
nuestrospodcast
trabajadorportuario

EN EL DÍA DEL TRABAJADOR PORTUARIO AUTORIDADES ESTABLECEN MESA SECTORIAL DE TRABAJO

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
rallynatales

RALLY ÚLTIMA ESPERANZA: SE LLEVÓ A CABO EL 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE EN PUERTO NATALES Y TORRES DEL PAINE

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
balancesaludfiestaspatrias

18 SEGURO: MÁS DE 170 FISCALIZACIONES REALIZÓ LA SEREMI DE SALUD DE MAGALLANES PREVIO Y DURANTE FIESTAS PATRIAS 2025

Balance Fiestas Patrias 2 (2)

MAGALLANES CELEBRÓ CON RESPONSABILIDAD: AUTORIDADES DESTACAN BAJO NÚMERO DE INCIDENTES EN BALANCE POST FIESTAS PATRIAS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
PAX
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
incendio-en-iglesia

GRAN INCENDIO AFECTA A LA IGLESIA LAS CARMELITAS EN VIÑA DEL MAR

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)