23 de septiembre de 2025
RALLY ÚLTIMA ESPERANZA: SE LLEVÓ A CABO EL 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE EN PUERTO NATALES Y TORRES DEL PAINE
El Rally Última Esperanza se llevó a cabo el 19 y 20 de septiembre en Puerto Natales y Torres del Paine, con un total de 22 binomios participantes que llegaron de Punta Arenas, Ushuaia, Rio Turbio y los equipos locales.
Durante las dos jornadas que tuvo el Rally, principalmente la segunda que se desarrollo en el Parque Nacional Torres del Paine, el publico que acompaño la actividad fue muy numeroso, lo cual genero muy buenas sensaciones a la organización, como así también a los binomios y sus equipos.
En cuanto a los resultados finales, el binomio ganador de la General fue Matías Barria y Miguel Chavez, quienes tuvieron un gran fin de semana a bordo del Ford Ka de la Categoría Copa 1600. EL segundo lugar quedo para Rodolfo Ojeda y Karla Diaz, mientras que el podio de la General lo completaron Matías Carabantes y Daniel Gomez con el Peugeot 206.
Las posiciones finales de las Categorias fueron las siguientes:
Copa 1600
1° Matías Barría y Miguel Chávez
2°Darío Chara y Juan Carlos Gerli
3°Sandro Goich y Dusan Olivares
4°Juan Jose Maclean y Angelo Barria
5°Luis Cire y Carlos Muñoz
No pudieron completas todas las especiales Darío Telles – Fredy Bórquez y Luis Andrade – Rodrigo Gutiérrez.
Categoría N2
1° Rodolfo Ojeda y Carla Díaz
2° Matías Carabantes y Daniel Gómez
3° Brian Cárdenas y Patricio González
4° Elias Maragaño y Paula Beros
5°Julia Hernandez y Marcelo Guerrero
6° Ivan Alvarado y Camilo Diaz
No pudieron completar la carrera Carlos Ginieis – Juan Carlos Villegas (Puerto Natales) y Rodrigo Pérez – Erwin Martínez (Punta Arenas).
Categoría F2
1° Pablo Lira y Valeria Torres
2° Danilo Barrientos y Gabriel Osorio
3° Víctor Soto y Luis Gallardo
Horario Zentner – Julio Wilder y Roberto Maldonado – Antonia Maldonado, no pudieron terminar el rally por problemas mecánicos en sus autos.
Categoría Super 2000
1er lugar: Patricio Avendaño y Kevin Schultz (Puerto Natales)
Finalizada la competencia se realizo la entrega de premios y se confirmó que la 3º y ultima fecha sera el 29 y 30 de Noviembre.
Fuente: patagonianexo.com.ar/
FNE DENUNCIA COLUSIÓN DE LA CENTOLLA EN MAGALLANES Y ARREMETE CONTRA SIETE EMPRESAS Y OCHO EJECUTIVOS INVOLUCRADOS
La Fiscalía solicitó multas por más de US$ 54 millones para las compañías, que habrían acordado los precios de compra de este producto al menos entre los años 2012 y 2021.
