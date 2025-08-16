16 de agosto de 2025
DETALLES DE LA REALIZACIÓN DE TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ EN MAGALLANES EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA
Conducido por el historiador Víctor Hernández.
Para hablar de la forma en que se está llevando a cabo este torneo conversamos con la gerenta de Cormag, Yenny Oyarzo y el ajedrecista argentino Federico Torres.
El programa se puede ver completo aquí
SUBSECRETARIO MOP DESTACA RECUPERACIÓN DE CENTENARIOS EDIFICIOS DE PUNTA ARENAS GRACIAS A TRABAJO CONJUNTO CON EL GOBIERNO REGIONAL
Danilo Núñez valoró trabajo realizado por Dirección de Arquitectura en el diseño de proyectos que rescatan antigua Penitenciaria y la Primera Compañía de Bomberos.
