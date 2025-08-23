23 de agosto de 2025
DETALLES DE LA REALIZACIÓN DEL FESTIVAL POLO SUR EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA
Conducido por el historiador Víctor Hernández.
Para ello invitamos a Caroline Pavez y la realizadora audiovisual, Pilar Smoje, se refirieron a la forma en que se distribuyen los fondos en el país, en casi todo se va al resto del país, de 80 postulantes solo 10 recibieron recursos. Expresó Caroline Pavez que estos trabajos son para todos, no solo de la organización cultural PROA.
El programa se puede ver completo aquí
MUNICIPALIDAD DE NATALES Y CORPORACIÓN DE CULTURA LANZAN PROGRAMA “VOCES NATALINAS 2025” PARA DESCUBRIR FUTURAS ESTRELLAS LOCALES
Esta iniciativa de alto impacto comunitario integrará arte, cultura y educación para recorrer los establecimientos escolares.
