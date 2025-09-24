JOHN GRIFFITHS SPIELMAN ANALIZÓ EN POLAR COMUNICACIONES LA RELEVANCIA HISTÓRICA Y GEOPOLÍTICA DE LA TOMA DE POSESIÓN DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el Jefe de Estudios de AthenaLab, John Griffiths Spielman, abordó la importancia de la toma de posesión del Estrecho de Magallanes, repasando su impacto desde una mirada histórica y geopolítica.

Griffiths subrayó que este hecho “consolida nuestra soberanía, nuestros derechos, nuestra posición”, recordando que marcó un hito en la construcción del Estado chileno y en la definición de los espacios estratégicos de la nación.

Asimismo, planteó que, a pesar de la trascendencia del acontecimiento, aún existen deudas pendientes en cuanto a su valoración y difusión. En esa línea, señaló que es necesario seguir promoviendo el conocimiento ciudadano respecto de la relevancia que tiene el Estrecho de Magallanes para Chile, no solo como patrimonio histórico, sino también como eje central en la política y seguridad marítima del país.





