24 de septiembre de 2025
MAGALLANES LIDERA DINAMISMO ECONÓMICO CON CRECIMIENTO DE 7,5% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025
Este martes 23 de septiembre, el Banco Central dio a conocer las cifras de PIB Regional, destacando que la economía de Magallanes creció 7,5% en el segundo trimestre de 2025, consolidando así cuatro trimestres consecutivos entre las regiones con mayor dinamismo del país. Este desempeño no solo superó el promedio nacional (3,1%), sino que también mejoró los resultados del primer trimestre (5,9%) y del año 2024 (5,6%).
El crecimiento estuvo impulsado principalmente por la industria manufacturera, con un aporte relevante de los sectores químico y pesquero, además de la construcción y la acuicultura. Asimismo, el consumo de los hogares mostró un alza de 3,8%, destacando el mayor gasto en servicios de restaurantes y hoteles, junto a un incremento en la demanda por vestuario, combustibles y productos farmacéuticos.
Otros indicadores también confirman la solidez del dinamismo regional:
• Exportaciones: aumento de 9,3% en julio de 2025.
• Turismo: incremento de 17,5% en las pernoctaciones de julio, lo que representa un 36% de crecimiento acumulado en el año.
• Consumo interno: ventas de supermercados con un alza de 7,0% en el mismo mes.
Desde la Seremi de Hacienda se subraya que estos resultados son fruto de un manejo económico responsable, que ha permitido reducir la deuda, disminuir el riesgo país y mantener los apoyos sociales, garantizando que el crecimiento se desarrolle sobre bases sólidas y sostenibles.
“Recibimos una economía estancada y con inflación al alza. Hoy, Chile se proyecta como un país sólido a nivel internacional: con una moneda estable, una Bolsa de Comercio que sigue batiendo récords y el menor riesgo país de Latinoamérica” señala el Seremi de Hacienda de Magallanes, Álvaro Vargas.
TRAS AVALANCHA DE OBSERVACIONES, TOTALENERGIES PIDE SUSPENDER TRÁMITE AMBIENTAL DE MEGAPROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE HASTA 2027
La firma optó por no entregar la adenda y trabajar más en la obra, que está en Magallanes. Esgrimió una revisión técnica del diseño de la iniciativa de US$ 16 mil millones.
