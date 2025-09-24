Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

24 de septiembre de 2025

MAGALLANES LIDERA DINAMISMO ECONÓMICO CON CRECIMIENTO DE 7,5% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

​El crecimiento estuvo impulsado principalmente por la industria manufacturera, con un aporte relevante de los sectores químico y pesquero, además de la construcción y la acuicultura.

seremihhaciendamagallanes

​Este martes 23 de septiembre, el Banco Central dio a conocer las cifras de PIB Regional, destacando que la economía de Magallanes creció 7,5% en el segundo trimestre de 2025, consolidando así cuatro trimestres consecutivos entre las regiones con mayor dinamismo del país. Este desempeño no solo superó el promedio nacional (3,1%), sino que también mejoró los resultados del primer trimestre (5,9%) y del año 2024 (5,6%).


El crecimiento estuvo impulsado principalmente por la industria manufacturera, con un aporte relevante de los sectores químico y pesquero, además de la construcción y la acuicultura. Asimismo, el consumo de los hogares mostró un alza de 3,8%, destacando el mayor gasto en servicios de restaurantes y hoteles, junto a un incremento en la demanda por vestuario, combustibles y productos farmacéuticos.  


Otros indicadores también confirman la solidez del dinamismo regional: 


• Exportaciones: aumento de 9,3% en julio de 2025. 

• Turismo: incremento de 17,5% en las pernoctaciones de julio, lo que representa un 36% de crecimiento acumulado en el año. 

• Consumo interno: ventas de supermercados con un alza de 7,0% en el mismo mes.

 
​Desde la Seremi de Hacienda se subraya que estos resultados son fruto de un manejo económico responsable, que ha permitido reducir la deuda, disminuir el riesgo país y mantener los apoyos sociales, garantizando que el crecimiento se desarrolle sobre bases sólidas y sostenibles.

​“Recibimos una economía estancada y con inflación al alza. Hoy, Chile se proyecta como un país sólido a nivel internacional: con una moneda estable, una Bolsa de Comercio que sigue batiendo récords y el menor riesgo país de Latinoamérica” señala el Seremi de Hacienda de Magallanes, Álvaro Vargas.

imagen concurso estudiantes migrantes

HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE LAS Y LOS ESTUDIANTES MIGRANTES PUEDEN PRESENTAR SUS TRABAJOS AL CONCURSO “CRUZANDO FRONTERAS, ESCRIBIENDO MI HISTORIA”

Balance Fiestas Patrias 2 (2)

MAGALLANES CELEBRÓ CON RESPONSABILIDAD: AUTORIDADES DESTACAN BAJO NÚMERO DE INCIDENTES EN BALANCE POST FIESTAS PATRIAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

TRAS AVALANCHA DE OBSERVACIONES, TOTALENERGIES PIDE SUSPENDER TRÁMITE AMBIENTAL DE MEGAPROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE HASTA 2027

Leer Más

​La firma optó por no entregar la adenda y trabajar más en la obra, que está en Magallanes. Esgrimió una revisión técnica del diseño de la iniciativa de US$ 16 mil millones.

​La firma optó por no entregar la adenda y trabajar más en la obra, que está en Magallanes. Esgrimió una revisión técnica del diseño de la iniciativa de US$ 16 mil millones.

totalenergiesmagallanes
nuestrospodcast
top

TOP DE PUNTA ARENAS DICTA VEREDICTO CONDENATORIO CONTRA IMPUTADO POR VIOLACIÓN EN TERRITORIO ANTÁRTICO CHILENO

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
seremihhaciendamagallanes

MAGALLANES LIDERA DINAMISMO ECONÓMICO CON CRECIMIENTO DE 7,5% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
WhatsApp Image 2025-09-23 at 5

"Operación Fortaleza" y controles vehículares marcan agenda de seguridad en la región de Magallanes

Balance Fiestas Patrias 2 (2)

MAGALLANES CELEBRÓ CON RESPONSABILIDAD: AUTORIDADES DESTACAN BAJO NÚMERO DE INCIDENTES EN BALANCE POST FIESTAS PATRIAS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
PAX
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
Alzheimer - MEDS

DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER: COMO RECONOCER ESTA ENFERMEDAD QUE AFECTARÁ A MÁS DE MEDIO MILLÓN DE CHILENOS EN EL 2050

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250