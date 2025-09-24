24 de septiembre de 2025
SENADOR KARIM BIANCHI POR POSIBLE COLUSIÓN DE EMPRESAS DE CENTOLLAS "SE DEBE INVESTIGAR LA ARISTA DE FRAUDE AL FISCO PORQUE CUENTAN CON BENEFICIOS TRIBUTARIOS"
A raíz de esta situación, el parlamentario también lamentó que "esta situación a la difícil realidad que viven los pescadores artesanales que están sometidos a los precios fijados por estas empresas".
El senador magallánico Karim Bianchi calificó de _grave_ que siete empresas procesadoras de centollas estén siendo acusadas por la Fiscalía Nacional Económica por una presunta colusión al momento de establecer sus precios.
En esa línea, Bianchi instó a que *"se debe investigar si existe o no un eventual fraude al fisco, producto de que estas empresas cuentan con una serie de beneficios tributarios para sus operaciones, por lo que si se confirma esta colusión, se daría también la figura de fraude al fisco."*
Además, el parlamentario lamentó que *"esto es un golpe para los pescadores artesanales, quienes viven sometidos de rodillas antes los precios fijados por estas empresas, donde muchas veces no les alcanza ni para los costos de producción."*
*"Esto es un abuso, por lo que emplazo al Gobierno a tomar cartas en el asunto e investigar esta colusión y la existencia de fraude por parte de las empresas acusadas"*, cerró Bianchi.
TRAS AVALANCHA DE OBSERVACIONES, TOTALENERGIES PIDE SUSPENDER TRÁMITE AMBIENTAL DE MEGAPROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE HASTA 2027
La firma optó por no entregar la adenda y trabajar más en la obra, que está en Magallanes. Esgrimió una revisión técnica del diseño de la iniciativa de US$ 16 mil millones.
