SENADOR KARIM BIANCHI POR POSIBLE COLUSIÓN DE EMPRESAS DE CENTOLLAS "SE DEBE INVESTIGAR LA ARISTA DE FRAUDE AL FISCO PORQUE CUENTAN CON BENEFICIOS TRIBUTARIOS"

​El senador magallánico Karim Bianchi calificó de _grave_ que siete empresas procesadoras de centollas estén siendo acusadas por la Fiscalía Nacional Económica por una presunta colusión al momento de establecer sus precios.



​En esa línea, Bianchi instó a que *"se debe investigar si existe o no un eventual fraude al fisco, producto de que estas empresas cuentan con una serie de beneficios tributarios para sus operaciones, por lo que si se confirma esta colusión, se daría también la figura de fraude al fisco."*



​Además, el parlamentario lamentó que *"esto es un golpe para los pescadores artesanales, quienes viven sometidos de rodillas antes los precios fijados por estas empresas, donde muchas veces no les alcanza ni para los costos de producción."*



​*"Esto es un abuso, por lo que emplazo al Gobierno a tomar cartas en el asunto e investigar esta colusión y la existencia de fraude por parte de las empresas acusadas"*, cerró Bianchi.​

