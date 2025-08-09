EL DEFENSOR NACIONAL DEL CONTRIBUYENTE, RICARDO PIZARRO “SI ES NECESARIO PODEMOS LLEGAR HASTA LA CORTE SUPREMA PARA DEFENDER LOS DERECHOS TRIBUTARIOS DE UN CONTRIBUYENTE”

La Defensoría del Contribuyente cuenta con importantes atribuciones para abordar la representación judicial de contribuyentes, cuyos derechos hayan sido vulnerados.

La publicación de la Ley N°21.713 consagró e hizo realidad la iniciativa que buscaba fortalecer a la Defensoría del Contribuyente, mediante la entrega de facultades y atribuciones más robustas que permitiesen cumplir a cabalidad con su objetivo institucional principal, esto es, la protección y resguardo de los derechos de las y los contribuyentes.

Una de las principales herramientas que la Ley N°21.713 entregó a la Defensoría del Contribuyente es la posibilidad de poder representar judicialmente a las y los contribuyentes ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros, y tribunales superiores de justicia en procedimientos especiales por vulneraciones de derechos. Esta nueva atribución entró en plena vigencia el 1 de enero del año 2025.

¿Qué implica para las y los contribuyentes esta nueva atribución?. El defensor nacional del Contribuyente, Ricardo Pizarro, explica que esta normativa entrega “la posibilidad de que la Defensoría del Contribuyente pueda brindar una defensa integral y efectiva de sus derechos en todas las etapas del proceso. Como Defensoría del Contribuyente asumimos el desafío y la responsabilidad que implica esta nueva atribución, asumiendo el compromiso con todas y todos los contribuyentes, especialmente aquellos(as) más desprotegidos y más vulnerables, de velar por la protección y resguardo de sus derechos, procurando contribuir activamente en la mantención del equilibrio en el sistema tributario, donde confluyan el cumplimiento de deberes impositivos con un respeto irrestricto a los derechos y garantías de las y los contribuyentes”.

Asimismo, Ricardo Pizarro fue enfático en destacar que “si es necesario podemos llegar hasta la Corte Suprema para defender los derechos tributarios de un contribuyente. Hacer bien el trabajo en esta materia no es solo nuestro deber”.

Asimismo, la Defensoría del Contribuyente también tiene la atribución de otorgar “Representación administrativa” ante la Tesorería General de la República (TGR) y Aduanas, tal como sucede frente al Servicio de Impuestos Internos. Así, las personas naturales y empresas pueden presentar a través de la página web www.dedecon.cl todos los recursos administrativos que sean necesarios para resguardar sus derechos como contribuyentes.

Ricardo Pizarro destacó que “la Defensoría del Contribuyente es un organismo público descentralizado cuyo objetivo principal es velar por la protección y resguardo de los derechos de las y los contribuyentes, en temas de tributación interna, por lo cual, está facultada a revisar constantemente el actuar de la entidad fiscalizadora y utilizar las atribuciones legales que se le han brindado para asegurar que dichos derechos no sean vulnerados”.

Por otra parte, la Ley de Cumplimiento Tributario además fortaleció el servicio de “Mediación”, el cual permite a la Defensoría interceder como un tercero en los conflictos que un(a) contribuyente pueda tener ante el Servicio de Impuestos Internos. Esto permite que personas naturales y empresas puedan tener una vía alternativa de resolución de conflictos, evitando la vía administrativa o judicial a través de una instancia de diálogo, y disminuir así los tiempos de respuesta y/o recursos económicos.

¿Cómo se puede acceder al trámite?

Ingresando al sitio web de la Defensoría del Contribuyente, www.dedecon.cl , con tu Clave Única para solicitar representación judicial ante vulneración de derechos. También se puede concurrir a las oficinas de ChileAtiende, en caso que tenga dificultades para hacerlo de manera online.

