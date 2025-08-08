Punta Arenas,
8 de agosto de 2025

SE LANZAN LAS JORNADAS GANADERAS DE MAGALLANES 2025: UN IMPULSO AL DESARROLLO OVINO Y BOVINO REGIONAL

Patagonia Rural

​En un contexto donde la ganadería sigue siendo uno de los pilares económicos y culturales de la Patagonia, Gerard Otzen, presidente de ASOGAMA (Asociación de Ganaderos de Magallanes), anunció el lanzamiento oficial de las Jornadas Ganaderas de Magallanes 2025, uno de los encuentros técnicos y productivos más relevantes del sur de Chile. 

 El evento se desarrollará durante un día y medio, y será gratuito y abierto a todo público, con transmisión en vivo a través de YouTube, permitiendo así una participación amplia desde distintos puntos del país e incluso desde el extranjero. 

 “Estas jornadas son una instancia clave para compartir conocimiento, actualizarse en temas técnicos de alto nivel y proyectar el futuro de la ganadería ovina y bovina en Magallanes”, destacó Otzen durante la entrevista. 

 El programa contempla la participación de expositores nacionales e internacionales, quienes abordarán temas como sustentabilidad, genética animal, innovación tecnológica, mercados internacionales, bienestar animal y las condiciones específicas del trabajo ganadero en zonas de clima extremo como Magallanes. 

 Además de su valor técnico, el evento busca fortalecer el tejido productivo regional, promoviendo el intercambio de experiencias entre productores, profesionales del agro, académicos y organismos públicos y privados. 

 La entrada es liberada, y la transmisión online convierte a estas jornadas en una oportunidad accesible para quienes deseen actualizar conocimientos, establecer redes y aportar al desarrollo del sector ganadero en la región.



CARABINEROS Y PDI LOGRAN 37 DETENCIONES EN INÉDITO OPERATIVO CONJUNTO EN MAGALLANES

​CARABINEROS Y PDI LOGRAN 37 DETENCIONES EN INÉDITO OPERATIVO CONJUNTO EN MAGALLANES

​Durante el trabajo conjunto, se efectuaron en total 1.195 fiscalizaciones.

CORTE DE PUNTA ARENAS CONFIRMA INTERNACIÓN PROVISORIA DE IMPUTADO POR HOMICIDIO FRUSTRADO DE ESTUDIANTE

LAS LECCIONES QUE APRENDIÓ EL HOMBRE QUE VIVIÓ DURANTE UN AÑO SOLO CON SU GATO EN UNA REMOTA ISLA DE LA PATAGONIA CHILENA

5 AÑOS DE FUNDACIÓN ENSEÑA CHILE EN MAGALLANES

