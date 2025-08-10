Punta Arenas,
10 de agosto de 2025

PARTIDO RADICAL EN MAGALLANES ENTREGA SU APOYO A VERÓNICA AGUILAR COMO DIPUTADA Y JEANNETTE JARA PARA PRESIDENTA DE CHILE

Colectividad fortalece su presencia territorial de cara a los próximos desafíos electorales. ​

2025-08-08 Coordinación y Trabajo PR (3)

El presidente regional del Partido Radical en Magallanes y actual consejero regional por Tierra del Fuego, Rodolfo Cárdenas, confirmó el respaldo de la colectividad a la candidatura parlamentaria de Verónica Aguilar y a la candidatura presidencial de la exministra Jeannette Jara.

Cárdenas señaló que la colectividad ha trabajado sistemáticamente en el fortalecimiento de propuestas y acciones que permitan representar de forma efectiva las necesidades del territorio. En esa línea, explicó que se han desarrollado asambleas en Punta Arenas, Porvenir y próximamente en Puerto Natales, para consolidar un plan de trabajo que acompañe a Verónica Aguilar como futura representante en el Congreso.

"Confiamos en el trabajo que ella pueda liderar y que esta campaña pueda también ser una forma de ir vinculándose con la comunidad, dado el trabajo sistemático que ella tiene como actor social y político en nuestra región", afirmó el dirigente.

Asimismo, destacó que el Partido Radical se encuentra elaborando propuestas regionales que serán incorporadas en el programa de Jeannette Jara, a quien respaldan como candidata presidencial. "Esperamos seguir sumando iniciativas e ideas a través de las acciones sistemáticas que viene desarrollando el Partido Radical en Magallanes", agregó.

Finalmente, Cárdenas valoró el liderazgo femenino en este proceso político. "Estamos muy contentos de tener a dos grandes mujeres liderando el trabajo en la región y en ese sentido Verónica Aguilar representa, gracias a su trayectoria política, una gran referente para llevar adelante las necesidades e inquietudes de Magallanes".


VERÓNICA AGUILAR MARTÍNEZ (PR) REAFIRMA CONFIRMA PROYECCIÓN COMO PRECANDIDATA A DIPUTADA POR MAGALLANES

ALREDEDOR DE 4.000 PERSONAS CELEBRARON EL DÍA DE LA NIÑEZ EN PUNTA ARENAS

GASCO MAGALLANES PRESENTA SOLUCIONES ENERGÉTICAS EN ENPROTUR 2025

ÍNDICES NOMINALES DE REMUNERACIONES Y DE COSTOS LABORALES REGISTRARON AUMENTOS INTERANUALES DE 7,5% Y 7,8% EN JUNIO DE 2025

NICOLÁS AEDO, ESTUDIANTE QUE REALIZÓ SU PRÁCTICA PROFESIONAL EN INACH: "CON ESTA HERRAMIENTA SERÁ MÁS FÁCIL APOYAR NUEVAS INVESTIGACIONES PALEONTOLÓGICAS"

