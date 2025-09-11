CANDIDATA A DIPUTADA VERÓNICA AGUILAR MARTÍNEZ DESTACA LA IMPORTANCIA DE GENERAR UNA BANCADA REGIONAL Y LLAMA A DIVERSIFICAR EL DESARROLLO DE MAGALLANES

La candidata a diputada por el Partido Radical en calidad de independiente, Verónica Aguilar Martínez, participó esta mañana en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, donde abordó diversos temas de interés para la comunidad y expuso parte de sus planteamientos en materia legislativa y regional.

Uno de los puntos centrales de la conversación fue la necesidad de contar con una bancada regional en el Congreso. “Si hubiese habido una especie de bancada regional habrían cosas que no pasarían, como el alza a la luz, el recorte presupuestario al GORE. Cuando vemos que la comunidad se siente abandonada en algunos sectores tiene que ver con cosas que uno esperaba que se hicieran y no se hicieron”, expresó.

Respecto al debate en torno al Fondo de Desarrollo de Magallanes (FONDEMA), Aguilar señaló que es positivo que el tema resurja en este periodo. “Me parece interesante que ahora a cuatro meses de una elección tengamos este tema en el tapete, me parece bien, ser creativos y generar leyes para Magallanes. Hay que actualizarlo, pero no solo el FONDEMA, sino también las leyes de excepción”, indicó.

Sobre el impulso del hidrógeno verde en la región, la candidata cuestionó la propuesta de aplicar impuestos anticipados a empresas del sector. “Siento que no le podemos cobrar a una empresa un impuesto si todavía no está. Cobrarle impuestos a una empresa antes que ni siquiera partan con sus operaciones creo que espanta más a las empresas que incentivarlas. Es dispararse a los pies, fue inapropiado y ojalá ese tema se pueda manejar”, comentó. Asimismo, subrayó que Magallanes “tiene los servicios suficientes, tiene los profesionales suficientes para enfrentar estos temas que se nos vienen. Creo que ahí tiene que estar el enfoque. Cuando hablas con las pequeñas o medianas empresas, la CPC, en definitiva todos quieren tener las reglas claras”.

Aguilar también enfatizó la importancia de diversificar la actividad turística en la región. “Tenemos tremendas posibilidades, tenemos que crecer, el turismo en Magallanes no es solo Torres del Paine. No solamente el sistema turístico y la diversificación debe estar en Torres del Paine, tenemos áreas que nos permiten explotar de buena manera el turismo e impulsar el círculo virtuoso de encadenamientos productivos. Punta Arenas no puede seguir siendo una ciudad dormitorio donde los turistas solo pasen a pernoctar y se vayan a otros puntos”, sostuvo.

Finalmente, se refirió al plan de manejo de la Reserva Kawésqar y la salmonicultura, destacando la necesidad de avanzar en un enfoque preventivo y sostenible. “Yo creo que no es complejo, tenemos que darnos la oportunidad, sino después vienen los problemas y las legislaciones absurdas. Tenemos que poner el medio ambiente a la vanguardia”, afirmó.





