VERÓNICA AGUILAR CANDIDATA A DIPUTADA POR MAGALLANES (PR): “EN MAGALLANES TENDEMOS A SER UN POCO CENTRALISTAS CON PUNTA ARENAS Y EL RESTO DE LAS COMUNAS"

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la candidata a diputada por Magallanes del Partido Radical, Verónica Aguilar, presentó parte de su programa legislativo y compartió con la audiencia los principales ejes que ha recogido en sus recorridos por distintas comunas de la región, incluyendo Tierra del Fuego.

Aguilar explicó que, en sus encuentros con vecinos y vecinas, ha podido constatar necesidades relevantes en materia de seguridad social, acceso a salud de calidad y fortalecimiento económico de las pequeñas y medianas empresas, temas que forman parte central de su propuesta parlamentaria.

En la conversación, la candidata señaló que muchas familias y emprendedores expresan un sentimiento de “desprotección”, lo que refuerza la urgencia de avanzar en medidas concretas que permitan mejorar la calidad de vida en Magallanes.

Asimismo, subrayó que su campaña busca escuchar de manera directa a la ciudadanía, integrando sus inquietudes en un programa que, según planteó, debe responder a las realidades locales y al desafío de garantizar igualdad de oportunidades en la región austral.





