10 de agosto de 2025

“TESIS CON PROPÓSITO”: COMIENZA CONCURSO PARA DIFUNDIR INVESTIGACIONES SOBRE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL

El plazo para enviar la documentación será hasta el martes 30 de septiembre a las 23.59 hrs. ​

tesis con propósito

Las postulaciones al concurso permitirán postular para una tesis de pregrado, correspondientes a carreras de ocho semestres o más, que permiten optar al grado de Licenciado o al título profesional, relacionados con reinserción la reinserción social juvenil. Y para tesis de posgrado, corresponderán a programas de Magíster y Doctorado en las distintas disciplinas relacionados con la temática.

El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil lanzó públicamente la convocatoria a participar del concurso “Tesis con Propósito: Jóvenes, Justicia y Reinserción”, una iniciativa que surge del compromiso del Servicio por fomentar la innovación, la investigación y el trabajo colaborativo con universidades, centros de estudio y profesionales del ámbito público y privado.

Las postulaciones al concurso están organizadas en dos modalidades, según el nivel académico. Por un lado, se podrá postular con tesis de pregrado, correspondientes a carreras de ocho semestres o más, que permiten optar al grado de Licenciado o al título profesional, relacionados con reinserción la reinserción social juvenil. Además, podrán participar quienes estén desarrollando tesis de posgrado, correspondientes a programas de Magíster y Doctorado en las distintas disciplinas relacionados con la temática.

Para la directora nacional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, Rocío Faúndez, este primer concurso es de gran relevancia pues permite “promover investigaciones basadas en evidencia, que ofrezcan nuevas miradas, análisis críticos y propuestas concretas para fortalecer las políticas públicas, programas e intervenciones dirigidas a adolescentes en conflicto con la ley”.

El plazo para enviar la documentación será hasta el martes 30 de septiembre a las 23.59 hrs., y dentro de los temas de interés que pueden abarcar las tesis, se encuentran: Modelo de Intervención Especializado; Intervención con familias y redes de apoyo; Mediación Penal Juvenil, Acompañamiento Postegreso, entre otros.

Los ganadores del concurso podrán publicar su tesis en la revista “Señales para la Reinserción Social Juvenil”, además de tener difusión en los soportes digitales y el derecho a exponer la investigación en un seminario organizado por el Servicio.

Quienes quieran participar del concurso “Tesis con propósito: Jóvenes, Justicia y Reinserción”, podrán encontrar toda la información, calendario del proceso y bases del concurso en el siguiente link: reinsercionjuvenil.gob.cl/tesis-2025


INACH ABRE POSTULACIONES PARA FINANCIAMIENTO DE TESIS DE POSTGRADO

ALREDEDOR DE 4.000 PERSONAS CELEBRARON EL DÍA DE LA NIÑEZ EN PUNTA ARENAS

La Plaza de Armas reunió a familias en una jornada con actividades gratuitas y stands interactivos.


La Plaza de Armas reunió a familias en una jornada con actividades gratuitas y stands interactivos.


GASCO MAGALLANES PRESENTA SOLUCIONES ENERGÉTICAS EN ENPROTUR 2025

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ÍNDICES NOMINALES DE REMUNERACIONES Y DE COSTOS LABORALES REGISTRARON AUMENTOS INTERANUALES DE 7,5% Y 7,8% EN JUNIO DE 2025

Nicolas Aedo 1

NICOLÁS AEDO, ESTUDIANTE QUE REALIZÓ SU PRÁCTICA PROFESIONAL EN INACH: "CON ESTA HERRAMIENTA SERÁ MÁS FÁCIL APOYAR NUEVAS INVESTIGACIONES PALEONTOLÓGICAS"

