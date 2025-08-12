Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

12 de agosto de 2025

​VECINOS QUE AÚN SUEÑAN CON AGUA POTABLE Y GAS PARA CALEFACCIONARSE

Almorzando con checho.

almorzandoconchechoandino

Vivir en Magallanes es, muchas veces, hacer patria. En el extremo sur del país, el frío, la nieve, el hielo y la escasa luz solar moldean la vida cotidiana de hombres, mujeres y niños que deben ser fuertes para soportar condiciones climáticas extremas. Pero la realidad se vuelve aún más difícil para quienes viven fuera de los perímetros urbanos.

Uno de esos sectores es el Andino, ubicado cerca del centro de esquí Club Andino de Punta Arenas, donde las bajas temperaturas se sienten con más fuerza y la urbanización aún es una promesa.

Una lucha de años
En el pasaje 2 Kuruf, parte de una ex agrupación de vecinos del sector Andino, aquí viven siete familias. Dos de sus vecinos nos reciben para compartir una realidad que se vive puertas adentro y que pocos conocen. Jaime Navarro llegó al sector en 2010 buscando tranquilidad. Compró un sitio y junto a otros vecinos lucharon para pagar, de forma particular, el acceso a la red de electricidad.

Hoy, Jaime es un adulto mayor que sueña con algo tan básico como abrir la llave y beber un vaso de agua potable en su propia casa. Algo que muchos damos por sentado, para él sigue siendo un anhelo que espera cumplir en vida.

Un día comienza a las 5 de la mañana
Ana Isabel Almonacid Cárdenas vive en el sector desde hace 11 años junto a su familia. Fue dirigenta de la agrupación Kuruf, hoy integrada en la junta de vecinos para fortalecer el trabajo comunitario y acceder a proyectos.

Ana se levanta todos los días a las 5 de la mañana para encender el fuego. Sus tres hijos —uno en la universidad, otra en Inacap y la más joven en el liceo— deben levantarse en un hogar con algo de calor, para no enfermarse por las gélidas temperaturas. Solo entonces comienza su jornada como taxista.

Compró su terreno luego de años de intentar acceder a una vivienda por medios tradicionales. No pudo comprar una casa dentro del radio urbano, pero sí logró adquirir un sitio donde construyó su hogar. Una decisión valiente, como la de tantas otras familias que viven con las carencias de servicios básicos como agua, gas y alcantarillado, y que todavía utilizan leña como única fuente de calefacción.

Avances a paso lento
Hace apenas ocho meses lograron, con recursos propios, conectar medidores y contar con energía eléctrica legalizada. La matriz de gas se instaló el año pasado, y el 25 de abril de este año llegó hasta el pasaje 2 Kuruf. Hoy la red pasa justo frente a las casas, pero aún no se conecta a los domicilios.

“Sabemos lo que es mirar hacia afuera, ver la red de gas frente a la casa, y seguir levantándonos de madrugada para encender el fuego”, dice Ana.

Una carga que pesa aún más cuando se deben pagar 12 mil pesos por un estanque de mil litros de agua, que debe rendir para toda una familia. Las duchas son rápidas, cronometradas, porque no hay agua de red. El uso de calefones eléctricos eleva la cuenta de luz a niveles insostenibles.

La espera y la burocracia
Ana recuerda que, al hacer gestiones con autoridades años atrás, conoció vecinos que ya en el año 2002 entregaban documentos y cumplían con todos los requisitos para acceder a servicios básicos. Sin embargo, más de 20 años después, la espera continúa.

Actualmente, según información entregada por la diputada Javiera Morales, la documentación del proyecto para conectar el gas estaría en Contraloría Regional de Magallanes. Ana señala que también fue instruida a contactar al exconcejal, exvocero de gobierno y actual consejero regional Arturo Díaz, de quien esperan una respuesta sobre el estado real de la tramitación.

Una urbanización al revés
La Y-580, como se conoce esta ruta, es un sector periurbano sin redes de agua potable ni alcantarillado. Sin embargo, ya cuenta con una carretera completamente pavimentada. Como si la urbanización hubiese comenzado desde el final: calles asfaltadas pero hogares sin agua.

Por ahora, el gas, el agua y el alcantarillado siguen siendo un sueño pendiente. Un derecho básico que debería ser garantizado para todos, especialmente en zonas como Magallanes, donde el clima no perdona y la dignidad comienza por poder vivir con lo esencial.

redacción: Alejandra Vera Moya


dgaptoeden

DGA MAGALLANES ANALIZA CALIDAD DEL AGUA EN PUERTO EDÉN

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

TRIBUNAL DECRETA SALIDA ALTERNATIVA PARA ETHAN GUO: DONARÁ DINERO A UNA FUNDACIÓN Y TENDRÁ PROHIBICIÓN DE INGRESO AL PAÍS

Leer Más

​El joven piloto se presentó a la audiencia vía telemática, ya que por el momento se encuentra en la base aérea Antártica de la FACH.

​El joven piloto se presentó a la audiencia vía telemática, ya que por el momento se encuentra en la base aérea Antártica de la FACH.

ethanguon
nuestrospodcast
CJS PENAL OTOÑO

TOP DE PUNTA ARENAS CONDENA A 5 AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO A AUTOR DE FEMICIDIO TENTADO DE CONVIVIENTE

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
CJS PENAL OTOÑO

TOP DE PUNTA ARENAS CONDENA A 5 AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO A AUTOR DE FEMICIDIO TENTADO DE CONVIVIENTE

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ GIF
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
WhatsApp Image 2025-08-11 at 5

KARATE EN MAGALLANES: TRADICIÓN, TRABAJO FUNCIONAL Y NUEVAS GENERACIONES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
ojo1

EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA ENTREGAN DETALLES DE LA 8VA TEMPORADA DEL PROYECTO “CUENTAN LOS ANTIGUOS, ESCUCHEN AMIGOS”

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250