Punta Arenas,
11 de agosto de 2025

DÍA DE LA NIÑEZ SE CELEBRÓ CON UNA EXITOSA JORNADA DE GOBIERNO EN TERRENO EN PUERTO NATALES

​Familias, niñas y niños disfrutaron de una tarde con servicios públicos, actividades recreativas y espacios de encuentro en el gimnasio de la Escuela Bernardo O’Higgins.

getinfancianatales

Con gran convocatoria y un ambiente de alegría, el pasado viernes se desarrolló una nueva edición de Gobierno en Terreno con motivo del Día de la Niñez, actividad realizada en el gimnasio de la Escuela Bernardo O’Higgins y que reunió a familias, niñas, niños y diversos servicios públicos.


Durante la jornada, la comunidad pudo acceder a prestaciones y trámites ofrecidos por Fonasa, Registro Civil e Identificación, Comisaría Comunitaria, FAE, Programa Habilidades para la Vida 1, Admisión Escolar – Escuela Bernardo O’Higgins, además del Centro de Salud Familiar con el programa EMPA, salud dental y el Programa TEA, JUNJI con un espacio intercultural, la carrera Técnico en Párvulos de la Universidad de Magallanes (UMAG) y la Escuela de Lenguaje Última Esperanza, entre otros.


Además, las y los más pequeños disfrutaron de una tarde recreativa con juegos inflables, concursos, manicure y otras actividades pensadas especialmente para celebrar su día.


La iniciativa, encabezada por el Delegado Presidencial Provincial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz Santana, tuvo como objetivo acercar los servicios del Estado a la comunidad y, al mismo tiempo, generar un espacio de encuentro familiar.


“Nos encontramos en el gimnasio de la Escuela Bernardo Higgins, desarrollando en esta bonita tarde de gobierno en terreno, dedicado a la infancia en este mes tan importante y tan significativo. Hemos contado con la presencia de varios servicios públicos que se han puesto a disposición, pero además de juegos inflables, pinta caritas y una tarde entretenida para que nuestras niñas y niños puedan celebrar y festejar por adelantado su día. Como gobierno del presidente Boric, transformamos nuestro compromiso con la niñez y con la infancia en nuestro país”, destacó la autoridad provincial.


Por su parte, la directora de la escuela Bernardo O´Higgins, Nieves Rain indicó que, “Aportamos con el proceso de admisión, que es un proceso nuevo para la escuela, para el 2026. Y colaboramos hoy día en charla de formación general. Y también nuestros niños y niñas visitaron la feria, pero como parte de la formación ciudadana. Así que tenían que ver la feria, los distintos organismos que hay y para qué sirven. Así que igual fue muy productivo para nuestros niños y niñas”.


La directora del Jardín Infantil “Copito de Nieve”, Ana Cáceres Contreras, destacó que, “Para mí es muy importante que todas estas actividades que se fomentan, como el gobierno en terreno, que pone en palestra todo lo que realmente a la familia le está importando. en estos días. Veo también al registro civil, que es un ente que muchas veces a la familia le es difícil llegar a la oficina, hacer sus trámites y creo que son instancias enriquecedoras y a la familia le interesa que el gobierno esté siempre con ellos, que esté tratando de sacar todo lo mejor de sí para entregarle a todos los vecinos, familia y niños y niñas”.


La Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza agradece la participación de las instituciones y familias que hicieron posible esta exitosa celebración, reafirmando su compromiso con el bienestar y desarrollo de la niñez en la provincia.


debatesescolares

COLEGIO CHARLES DARWIN RECIBE LOS DEBATES ESCOLARES EN APASIONANTE JORNADA

Aguas Magallanes

TRIBUNAL DECRETA SALIDA ALTERNATIVA PARA ETHAN GUO: DONARÁ DINERO A UNA FUNDACIÓN Y TENDRÁ PROHIBICIÓN DE INGRESO AL PAÍS

Leer Más

​El joven piloto se presentó a la audiencia vía telemática, ya que por el momento se encuentra en la base aérea Antártica de la FACH.

​El joven piloto se presentó a la audiencia vía telemática, ya que por el momento se encuentra en la base aérea Antártica de la FACH.

"LA DESINFORMACIÓN ES UN PELIGRO": BORIC RESPONDE A LA OPOSICIÓN CON RESULTADOS DE EXÁMENES DE DROGAS

LUNA Y SU BANDA

GASPAR LUNA REPRESENTARÁ A MAGALLANES EN EL FESTIVAL ROCKÓDROMO DE VALPARAÍSO 2025

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CI Natales 1

ESTUDIANTES DEL LICEO POLITÉCNICO LUIS CRUZ MARTÍNEZ DE NATALES CONVERSARON SOBRE DAÑO TRANSGENERACIONAL Y SITIOS DE MEMORIA

logobn (1)
