10 de agosto de 2025

CARLOS ESCAFFI: “NOS CANSAMOS DE CANDIDATOS IMPUESTOS, DEMOSTRARÉ QUE LOS PERROS DE LA CALLE COMO YO PODEMOS HACERNOS ESCUCHAR”

Precandidato presidencial independiente. ​

El precandidato presidencial independiente Carlos Escaffi reafirma su firme convicción de alcanzar el número requerido de firmas para inscribir su candidatura de cara a la elección general de noviembre. Con un entusiasmo que surge del contacto directo con ciudadanos en terreno, Escaffi insiste: “Dios y la verdad están con nosotros”, y no lo digo de oídas: “he visto el olvido de Chile en los ojos de cientos de ciudadanos en los más de 5.400 kilómetros que vengo recorriendo el país; a mí no me lo han contado, yo le pongo cara al ciudadano que está en la calle, porque vengo de ahí, sé lo que es la necesidad y tener que sacarse la cresta para abrirse paso en el Chile de las élites”.

El precandidato también afirma que su campaña florece desde la autenticidad, sin respaldo de partidos ni financiamiento de terceros: “Chile se cansó de los mismos de siempre, Chile se cansó de que nos impongan candidatos. Esta vez será la calle la que decidirá”, señala Escaffi, quien asegura sentirse impulsado por su convicción de servir y ordenar al país. “El ciudadano que firma lo hace por convicción, yo no tengo la suerte providencial de tener equipos de voluntarios en las calles buscando firmas o importantes recursos para estar pagando por publicidad en redes sociales, acá mis redes las manejo yo”.

Consultado sobre el funcionamiento del sistema de patrocinio electrónico del Servel, Escaffi elogió las medidas de seguridad implementadas: “Cualquier medida de seguridad que haya adoptado el servicio es bienvenida. Ninguno de nuestros firmantes se ha quejado; en mi opinión, la plataforma ha sido amigable. Reitero la importancia de adoptar medidas que garanticen y cautelen la seguridad y fidelidad del proceso”.

Finalmente, Escaffi declara sentirse energizado por las recientes muestras espontáneas de apoyo que surgen desde la ciudadanía, como la convocatoria al acto nacional del próximo domingo 10 de agosto a las 12 horas en la Plaza de la Constitución en Santiago. “Será un abrazo simbólico, organizado de manera espontánea por ciudadanos de Santiago y regiones, en respaldo al “cisne negro”, al outsider que está mostrando que los perros de la calle como yo, podemos hacernos escuchar”.

¿Quién es Carlos Escaffi, el hombre que limpiará y ordenará Chile?

Carlos Escaffi, 47, casado, 3 hijos, titulado en administración y gerencia, magister en ciencias políticas y relaciones internacionales, porteño, nacido y criado en los cerros de Valparaíso, no viene del mundo político, es un chileno hijo del rigor, del trabajo, del esfuerzo, y creyente en la meritocracia, que decidió actuar. Un hombre con la experiencia, formación y determinación para limpiar y restaurar el orden y el respeto.


“EL ABRAZO DE LOS QUE SOBRAN”: CIUDADANOS CONVOCAN A ACTO NACIONAL EN APOYO A CARLOS ESCAFFI

Noticias
Relacionadas
MUJER FUE DETENIDA POR EL DELITO DE PARRICIDIO EN CONTRA DE SU PAREJA

Hecho ocurrió este domingo.


TRABAJO E ISL SE COORDINAN CON HOSPITAL DE NATALES PARA MEJORAR ATENCIÓN A PERSONAS CON ACCIDENTES LABORALES

Noticias
Destacadas
INVESTIGACIÓN DE ULAGOS SOBRE DESIGUALDADES SOCIALES Y SALUD ES PUBLICADA EN IMPORTANTE REVISTA CIENTÍFICA INTERNACIONAL

EL AMIGO DE LA FAMILIA

TERCERA ZONA NAVAL REALIZÓ NAVEGACIÓN COSTERA REUNIENDO A SEIS UNIDADES OPERATIVAS

FOTO-SENADOR-BIANCHI

SENADOR KARIM BIANCHI LAMENTÓ CIERRE DE INVESTIGACIÓN Y EXIGIÓ AL MINISTERIO DE JUSTICIA QUE CASO HÁREX SEA INTEGRADO EN EL PLAN NACIONAL DE BÚSQUEDA DE VERDAD Y JUSTICIA

