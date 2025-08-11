Punta Arenas,
11 de agosto de 2025

CERRO SOMBRERO CONMEMORÓ EL 60° ANIVERSARIO DE SU DECLARATORIA COMO PUEBLO CON EMOTIVA VELADA

Comunicado de prensa.

Velada 3

​Con una ceremonia cargada de historia, música y reconocimientos, la comunidad de Cerro Sombrero celebró el pasado viernes 8 de agosto el 60° Aniversario de su Declaratoria como Pueblo, en dependencias del Cine. Este hito rememora el origen de la localidad como campamento y su desarrollo hasta convertirse en una comunidad activa, pujante y orgullosa de sus raíces.

 
La jornada contó con la presentación del Conjunto Folclórico Kütralihue, además de las interpretaciones artísticas de Caro Saldivia y Rubén Álvarez, quienes deleitaron al público con un variado repertorio.

 
En el marco de los discursos oficiales, intervinieron el Delegado Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto, y la alcaldesa de Primavera, Karina Fernández Marín, quien destacó la relevancia histórica de este aniversario y anunció que Cerro Sombrero fue seleccionado en el Programa Pequeñas Localidades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), iniciativa que permitirá una importante inversión en infraestructura urbana con la participación activa de vecinos y vecinas.

 
Como es tradición, la ceremonia incluyó un momento de homenaje a personas que han marcado la historia local:
Ciudadano Destacado – Don Carlos Barrientos Vera: por su trayectoria como vecino y ex poblador, y su aporte como emprendedor local.

 
Ciudadano Destacado – Don Orlando Ovando Bravo: por su dedicación y espíritu de servicio en la comunidad.
Ciudadana Destacada – Doña Teresa Rudolph Muñoz: por su labor social y cultural, y su activa participación comunitaria.
Homenaje Póstumo – Don Gabriel Francisco Ovando Lobretic (Q.E.P.D.): por su trayectoria como trabajador de ENAP, dirigente comunitario y promotor del arte local.

 
Joven Destacado 2025 – Don Jadi Rodríguez Silva: por su puntaje nacional en la prueba de Matemáticas M1, PAES 2024, y su constante participación en la vida comunitaria.

 
Hijo Ilustre de Cerro Sombrero – Don Juan Rubén Calbucoy Oliarte: por llevar el nombre de Cerro Sombrero más allá de nuestras fronteras, manteniendo vivo el recuerdo de su tierra natal.

 
La conmemoración reafirmó el sentido de pertenencia y el compromiso de autoridades y habitantes por seguir trabajando en el desarrollo de una comunidad unida, próspera y con visión de futuro.

cerro sombrero 1

PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALIDADES DEL MINVU SELECCIONÓ A CERRO SOMBRERO EN LA COMUNA DE PRIMAVERA

Aguas Magallanes

TRIBUNAL DECRETA SALIDA ALTERNATIVA PARA ETHAN GUO: DONARÁ DINERO A UNA FUNDACIÓN Y TENDRÁ PROHIBICIÓN DE INGRESO AL PAÍS

Leer Más

​El joven piloto se presentó a la audiencia vía telemática, ya que por el momento se encuentra en la base aérea Antártica de la FACH.

​El joven piloto se presentó a la audiencia vía telemática, ya que por el momento se encuentra en la base aérea Antártica de la FACH.

CERRO SOMBRERO CONMEMORÓ EL 60° ANIVERSARIO DE SU DECLARATORIA COMO PUEBLO CON EMOTIVA VELADA

VOLEIBOL REGIONAL YA TIENE REPRESENTANTES PARA LOS JUEGOS DE LA ARAUCANÍA 2025

TRAGICÓMICO DOCUMENTAL “NADA ES COMO ANTES” EXHIBE PROCESO CREATIVO DE LA PATOGALLINA PARA ADAPTACIÓN TELEVISIVA DE “ROMEO Y JULIETA”

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ÓSCAR CARRIÓN OYARZO ENTREGA BALANCE DEL FESTIVAL FOLCLÓRICO Y ENTREGA DETALLES DE LA AGENDA CULTURAL PARA AGOSTO EN PUNTA ARENAS

