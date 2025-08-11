CERRO SOMBRERO CONMEMORÓ EL 60° ANIVERSARIO DE SU DECLARATORIA COMO PUEBLO CON EMOTIVA VELADA

​Con una ceremonia cargada de historia, música y reconocimientos, la comunidad de Cerro Sombrero celebró el pasado viernes 8 de agosto el 60° Aniversario de su Declaratoria como Pueblo, en dependencias del Cine. Este hito rememora el origen de la localidad como campamento y su desarrollo hasta convertirse en una comunidad activa, pujante y orgullosa de sus raíces.



La jornada contó con la presentación del Conjunto Folclórico Kütralihue, además de las interpretaciones artísticas de Caro Saldivia y Rubén Álvarez, quienes deleitaron al público con un variado repertorio.



En el marco de los discursos oficiales, intervinieron el Delegado Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto, y la alcaldesa de Primavera, Karina Fernández Marín, quien destacó la relevancia histórica de este aniversario y anunció que Cerro Sombrero fue seleccionado en el Programa Pequeñas Localidades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), iniciativa que permitirá una importante inversión en infraestructura urbana con la participación activa de vecinos y vecinas.



Como es tradición, la ceremonia incluyó un momento de homenaje a personas que han marcado la historia local:

Ciudadano Destacado – Don Carlos Barrientos Vera: por su trayectoria como vecino y ex poblador, y su aporte como emprendedor local.



Ciudadano Destacado – Don Orlando Ovando Bravo: por su dedicación y espíritu de servicio en la comunidad.

Ciudadana Destacada – Doña Teresa Rudolph Muñoz: por su labor social y cultural, y su activa participación comunitaria.

Homenaje Póstumo – Don Gabriel Francisco Ovando Lobretic (Q.E.P.D.): por su trayectoria como trabajador de ENAP, dirigente comunitario y promotor del arte local.



Joven Destacado 2025 – Don Jadi Rodríguez Silva: por su puntaje nacional en la prueba de Matemáticas M1, PAES 2024, y su constante participación en la vida comunitaria.



Hijo Ilustre de Cerro Sombrero – Don Juan Rubén Calbucoy Oliarte: por llevar el nombre de Cerro Sombrero más allá de nuestras fronteras, manteniendo vivo el recuerdo de su tierra natal.



La conmemoración reafirmó el sentido de pertenencia y el compromiso de autoridades y habitantes por seguir trabajando en el desarrollo de una comunidad unida, próspera y con visión de futuro.



