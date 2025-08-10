GASCO MAGALLANES PRESENTA SOLUCIONES ENERGÉTICAS EN ENPROTUR 2025

Una serie de reuniones de negocios y un stand formó parte de la participación de GASCO Magallanes en la sexta versión de Enprotur 2025, feria que congrega a las empresas prestadoras de bienes y servicios a la industria del turismo en la Patagonia chilena y que se realizó en los salones del Hotel Dreams de Punta Arenas.

El encuentro fue inaugurado hoy con la presencia del Gobernador Regional, Jorge Flies y el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz entre otras autoridades y representantes del mundo privado.

Bastián Navarro, Subgerente de Negocio GLP, explicó que la empresa se encuentra comprometida con la industria del turismo y hotelería, "siendo un socio estratégico en su desarrollo sostenible, poniendo a disposición nuestra experiencia y brindando variadas soluciones térmicas y eléctricas a base de gas licuado, que se adecuen a las reales necesidades de nuestros clientes".

El ejecutivo recalcó que "valoramos el haber estado presentes en Enprotur 2025, una instancia clave donde es posible reunir a los actores relevantes en una sola cita. Podemos decir que, nuevamente, cumplió nuestras expectativas demostrando una buena organización, con un ambiente grato y propicio para abordar los desafíos y oportunidades de la industria".



