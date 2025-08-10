Punta Arenas,
10 de agosto de 2025

GASCO MAGALLANES PRESENTA SOLUCIONES ENERGÉTICAS EN ENPROTUR 2025

Sexta versión. ​

DJI_20250807120034_0097_D

Una serie de reuniones de negocios y un stand formó parte de la participación de GASCO Magallanes en la sexta versión de Enprotur 2025, feria que congrega a las empresas prestadoras de bienes y servicios a la industria del turismo en la Patagonia chilena y que se realizó en los salones del Hotel Dreams de Punta Arenas.

El encuentro fue inaugurado hoy con la presencia del Gobernador Regional, Jorge Flies y el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz entre otras autoridades y representantes del mundo privado.

Bastián Navarro, Subgerente de Negocio GLP, explicó que la empresa se encuentra comprometida con la industria del turismo y hotelería, "siendo un socio estratégico en su desarrollo sostenible, poniendo a disposición nuestra experiencia y brindando variadas soluciones térmicas y eléctricas a base de gas licuado, que se adecuen a las reales necesidades de nuestros clientes".

El ejecutivo recalcó que "valoramos el haber estado presentes en Enprotur 2025, una instancia clave donde es posible reunir a los actores relevantes en una sola cita. Podemos decir que, nuevamente, cumplió nuestras expectativas demostrando una buena organización, con un ambiente grato y propicio para abordar los desafíos y oportunidades de la industria".


DSC01289

CON EL RESPALDO DE GASCO MAGALLANES, PUERTO WILLIAMS CELEBRÓ SU 8VO CHAPUZÓN MÁS AUSTRAL DEL MUNDO

ALREDEDOR DE 4.000 PERSONAS CELEBRARON EL DÍA DE LA NIÑEZ EN PUNTA ARENAS

La Plaza de Armas reunió a familias en una jornada con actividades gratuitas y stands interactivos.


