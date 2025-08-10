Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

10 de agosto de 2025

PORVENIR SE PREPARA PARA UNA JORNADA ESPECIAL DE AJEDREZ CON LA COMUNIDAD

Este miércoles 13 de agosto, con la realización de actividades abiertas de ajedrez que reunirá a jugadores y aficionados de todas las edades. ​

Afiche Ajedrez Porvenir

La iniciativa, organizada por Club Deportivo Español rama Ajedrez y la colaboración de la Corporación de Desarrollo de Magallanes y de la Antártica Chilena (CORMAG), UMAG Club de Ajedrez, Asociación de Ajedrez de Punta Arenas,  TEG Chile, TABSA, CFT Magallanes, I. Municipalidad de Porvenir, IND Magallanes y Delegación Presidencial de Tierra del Fuego, contará con la participación especial de Felipe Vergara, reconocido ajedrecista nacional, quien compartirá su experiencia, disputará partidas amistosas y ofrecerá consejos a los asistentes.

El evento tiene considerado tres actividades y estará abierto de forma gratuita para todo público. El objetivo es fomentar el pensamiento estratégico, la concentración y el compañerismo, a través de una disciplina que une a generaciones y promueve valores de respeto y superación personal.

▶️10:30 a 12:30 hrs, Desafío fueguino: ajedrez gigante en Plaza de Armas de Porvenir

▶️15:00 a 17:00 hrs, Torneo Simultáneo. Lugar: CFT de Magallanes

▶️19:00 a 20:00 hrs, Desafío Estrecho de Magallanes ruta Porvenir-Punta Arenas abordo del ferry de TABSA

Desde el Club Deportivo Español extendieron una cordial invitación a toda la comunidad fueguina: “El ajedrez es más que un juego; es una instancia para aprender, compartir y crecer juntos. Queremos que este 13 de agosto sea un día en que grandes y pequeños se reúnan en torno al tablero, disfruten y fortalezcan los lazos que nos unen como comunidad”, indica Rodrigo Hurtado, Presidente.

“Queremos que esta jornada sea una oportunidad para que niños, jóvenes y adultos se acerquen al ajedrez, no solo como un deporte, sino también como una herramienta educativa y social”, señala Yenny Oyarzo, Gerenta General CORMAG.

Se invita a toda la comunidad de Porvenir y alrededores a participar, presenciar las partidas y compartir una jornada distinta ¡Jaque Mate a la Rutina!


Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

MUJER FUE DETENIDA POR EL DELITO DE PARRICIDIO EN CONTRA DE SU PAREJA

Leer Más

Hecho ocurrió este domingo.


Hecho ocurrió este domingo.


crimen
nuestrospodcast
WhatsApp Image 2025-08-08 at 4

TRABAJO E ISL SE COORDINAN CON HOSPITAL DE NATALES PARA MEJORAR ATENCIÓN A PERSONAS CON ACCIDENTES LABORALES

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
IMG_2957

INSTITUTO DON BOSCO REALIZA JORNADA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ GIF
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
afiche 2 (1)

PUNTA ARENAS SERÁ SEDE DEL SEMINARIO NACIONAL LECTURAS QUE TRANSFORMAN: MEDIACIÓN, COMUNIDAD, TERRITORIO

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
casino
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
gobernadorflies

“HAY UNA POLÍTICA DE FAKE NEWS, DE LEVANTAR MENTIRAS PERMANENTEMENTE” ASEGURA GOBERNADOR FLIES TRAS ACUSACIONES POR COMPRA IRREGULAR DE INMUEBLE PARA MEJOR NIÑEZ

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.