PORVENIR SE PREPARA PARA UNA JORNADA ESPECIAL DE AJEDREZ CON LA COMUNIDAD

La iniciativa, organizada por Club Deportivo Español rama Ajedrez y la colaboración de la Corporación de Desarrollo de Magallanes y de la Antártica Chilena (CORMAG), UMAG Club de Ajedrez, Asociación de Ajedrez de Punta Arenas, TEG Chile, TABSA, CFT Magallanes, I. Municipalidad de Porvenir, IND Magallanes y Delegación Presidencial de Tierra del Fuego, contará con la participación especial de Felipe Vergara, reconocido ajedrecista nacional, quien compartirá su experiencia, disputará partidas amistosas y ofrecerá consejos a los asistentes.

El evento tiene considerado tres actividades y estará abierto de forma gratuita para todo público. El objetivo es fomentar el pensamiento estratégico, la concentración y el compañerismo, a través de una disciplina que une a generaciones y promueve valores de respeto y superación personal.

▶️10:30 a 12:30 hrs, Desafío fueguino: ajedrez gigante en Plaza de Armas de Porvenir

▶️15:00 a 17:00 hrs, Torneo Simultáneo. Lugar: CFT de Magallanes

▶️19:00 a 20:00 hrs, Desafío Estrecho de Magallanes ruta Porvenir-Punta Arenas abordo del ferry de TABSA

Desde el Club Deportivo Español extendieron una cordial invitación a toda la comunidad fueguina: “El ajedrez es más que un juego; es una instancia para aprender, compartir y crecer juntos. Queremos que este 13 de agosto sea un día en que grandes y pequeños se reúnan en torno al tablero, disfruten y fortalezcan los lazos que nos unen como comunidad”, indica Rodrigo Hurtado, Presidente.

“Queremos que esta jornada sea una oportunidad para que niños, jóvenes y adultos se acerquen al ajedrez, no solo como un deporte, sino también como una herramienta educativa y social”, señala Yenny Oyarzo, Gerenta General CORMAG.

Se invita a toda la comunidad de Porvenir y alrededores a participar, presenciar las partidas y compartir una jornada distinta ¡Jaque Mate a la Rutina!

​

