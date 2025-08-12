PARTIDO COMUNISTA DE MAGALLANES DENUNCIA CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO CONTRA CONCEJAL DE PUERTO NATALES

​El Partido Comunista de Chile, Regional Magallanes, expresa su más absoluto rechazo a la infame y cobarde campaña de desprestigio en contra de nuestro compañero Jorge Ruiz Águila, concejal de Puerto Natales.



Queremos señalar categóricamente que esta campaña difundida a través de redes sociales está basada en informaciones y noticias absolutamente falsas y se enmarca en la conocida campaña anticomunista que afecta nuestros principales dirigentes en todo el país.



Estas infamias en contra de nuestros dirigentes tienen en común que son levantadas a través de redes sociales por perfiles falsos, bots y trolls. La ciudadanía tiene absolutamente claro quienes son los que están detrás de estas acciones maliciosas.



En el caso de nuestro compañero Jorge Ruiz hay que agregar, además que se filtraron mañosamente documentos médicos que por ley están resguardados en su privacidad, lo que agrava el hecho. Debemos señalar además que esta campaña de desprestigio contra el compañero Ruiz no es reciente, si no que se arrastra desde el mismo momento en que nuestro concejal asume el cargo el 11 de marzo del presente año.



Como dirección regional, los comunistas magallánicos solidarizamos con nuestro compañero y su familia frente a estos ataques arteros y respaldamos la querella que el concejal Ruiz interpuso ante los tribunales de justicia, esperando se dilucide esta maquinación y se haga justicia a favor de Jorge Ruiz



Finalmente, como comité regional subrayamos que los comunistas no nos dejaremos amedrentar por acciones como las señaladas y continuaremos luchando junto a nuestro pueblo como lo hace el concejal Ruiz con el pueblo natalino, por una sociedad y comuna en este caso más justa y con mayores y mejores derechos para los trabajadores y trabajadoras.



