ASESOR DEPORTIVO DEL GORE, ANTONIO RISPOLI GINER, DETALLA PROYECTOS DEPORTIVOS EN DESARROLLO PARA LA REGIÓN EN POLAR COMUNICACIONES

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el asesor deportivo del gobierno regional, Antonio Rispoli Giner, entregó un panorama general sobre los principales proyectos deportivos que se están ejecutando y planificando para la región.

Durante la conversación, Rispoli se refirió al avance del gimnasio Zavattaro y a la licitación del gimnasio de la Asociación Barrio Sur, iniciativas que forman parte del fortalecimiento de la infraestructura deportiva comunal. Asimismo, destacó la quinta etapa de construcción del gimnasio 18 de Septiembre, así como el proyecto de un gimnasio multiuso para San Gregorio.

Otro de los anuncios relevantes fue la construcción de un gimnasio destinado a la práctica de la rayuela en la población Enrique Abello, obra que cobra especial relevancia considerando que, hacia finales de este año, se realizará un campeonato nacional de esta disciplina en la zona.

Rispoli también informó que el Instituto Nacional de Deportes (IND) está dando los primeros pasos en el diseño de un hotel deportivo, infraestructura que busca potenciar la capacidad de la región para albergar delegaciones y eventos de alto nivel.





